Cara mendapatkan tiket Kroasia vs Spanyol: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Kroasia menjamu juara dunia bertahan Spanyol di Stadion Poljud, Split, pada Selasa, 6 Oktober, sebagai bagian dari kampanye League A Grup A3 yang juga melibatkan Inggris dan Ceko. Ini adalah leg kedua dari rangkaian dua pertandingan yang dimulai dengan Spanyol menjamu Kroasia di Seville, laga yang tiketnya terjual habis hampir seketika setelah keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Kroasia vs Spanyol saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Kroasia vs Spanyol di UEFA Nations League A?

Kroasia vs Spanyol akan kick-off di Stadion Poljud, Split, dengan informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 4 6 Okt 2026 - 14.45 Stadion Poljud

Di mana membeli tiket Kroasia vs Spanyol?

Tiket untuk laga ini pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS). HNS biasanya membuka penjualan untuk laga kandang sekitar 20 hari sebelum hari pertandingan, jadi tiket resmi saat ini belum dijual secara umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk laga ini:

Penjualan umum resmi – diperkirakan dibuka sekitar 20 hari sebelum hari pertandingan melalui saluran HNS

Permintaan tinggi untuk juara dunia – kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 telah mendorong minat luar biasa di seluruh grup ini, dengan leg di Seville sudah terjual habis

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat betapa cepat tiket leg di Seville habis, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk laga ini juga.

Berapa harga tiket Kroasia vs Spanyol?

Harga resmi melalui HNS belum dikonfirmasi, karena penjualan umum diperkirakan baru dibuka mendekati hari pertandingan, biasanya sekitar 20 hari sebelumnya berdasarkan jadwal umum federasi.

Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis atau tidak tersedia, atau selagi penjualan resmi belum dibuka. dengan listing saat ini untuk laga ini dimulai dari sekitar €199, mencerminkan tingginya permintaan yang sudah terbentuk untuk tim Spanyol yang tampil sebagai juara dunia bertahan.

Seperti halnya laga apa pun yang melibatkan juara dunia, harga dapat berubah dengan cepat saat hari pertandingan semakin dekat dan ketika penjualan resmi dibuka, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat biasanya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Kroasia vs Spanyol UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Kroasia vs Spanyol

Kroasia memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhirnya, mencetak enam gol dan kebobolan tujuh dalam rangkaian tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0 di laga tandang, tetapi juga menelan kekalahan 4-2 dari Inggris di fase grup.

Lima pertandingan terakhir Spanyol menghasilkan lima kemenangan dari lima laga, dengan sembilan gol dicetak dan dua kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan atas Prancis, Belgia, Portugal, dan Austria, dengan Spanyol mencatat dua clean sheet dalam lima pertandingan tersebut.

Kroasia vs Spanyol: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2024, saat Spanyol menang 3-0. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga Nations League pada Juni 2023 di Kroasia. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Spanyol memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Kroasia dan satu hasil imbang. Kemenangan 6-0 Spanyol pada September 2018 menjadi hasil paling telak dalam data tersebut.



