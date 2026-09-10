Kroasia dan Inggris akan bertemu dua kali di UEFA Nations League 2026/27 sebagai bagian dari jadwal berat League A, Grup A3 yang juga dihuni Spanyol dan Ceko. Pertemuan pertama di Rijeka pada 3 Oktober akan dimainkan sepenuhnya secara tertutup, menyusul sanksi UEFA yang dijatuhkan kepada Kroasia setelah kerusuhan penonton pada perempat-final musim lalu melawan Prancis, sehingga tidak ada tiket publik yang tersedia untuk laga tersebut.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Kroasia vs Inggris untuk laga di Wembley saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Kroasia vs Inggris di UEFA Nations League A?

Kroasia vs Inggris dimulai pada pukul 18.00 waktu setempat pada Sabtu, 3 Oktober 2026, di Stadion Rujevica, Rijeka. Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 3 3 Okt 2026 - 12.00 Stadion Rujevica

Di mana bisa membeli tiket Kroasia vs Inggris?

Tidak ada tiket publik yang tersedia untuk laga 3 Oktober di Rijeka, karena pertandingan itu dimainkan tanpa kehadiran penonton sebagai bagian dari sanksi UEFA kepada Kroasia. Siapa pun yang berharap bisa menyaksikan kedua tim ini beraksi pada kampanye ini sebaiknya mengalihkan perhatian ke pertandingan 12 November di Stadion Wembley.

Tiket untuk leg di Wembley pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA sebelum sisa alokasi dijual secara umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Pertandingan 3 Oktober (Rijeka) – dimainkan secara tertutup tanpa tiket publik, baik resmi maupun sekunder

Penjualan umum resmi (Wembley) – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya mendekati hari pertandingan

Transfer terjamin – setiap pembelian di Ticombo bersumber dari sejumlah penjual terverifikasi

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat profil pertandingan ini, pemesanan lebih awal untuk leg di Wembley direkomendasikan begitu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Kroasia vs Inggris?

Tidak ada harga resmi maupun harga pasar sekunder untuk laga 3 Oktober di Rijeka, karena pertandingan tersebut sepenuhnya tertutup untuk publik.

Harga resmi untuk leg di Wembley ditetapkan melalui portal tiket England Football, dengan seluruh pilihan dari kursi standar hingga premium tersedia pada harga normal selama alokasi masih ada, dengan harga resmi untuk pertandingan Nations League Inggris sebelumnya di Wembley dimulai dari sekitar £40.

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, dengan harga pasar sekunder untuk pertandingan dengan profil seperti ini biasanya dimulai dari sekitar £45 hingga £60 untuk kursi tingkat atas begitu listing tersedia.

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Kroasia vs Inggris UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Kroasia vs Inggris

Kroasia meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam rentang itu. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi juga menelan kekalahan 4-2 dari Inggris di fase grup.

Lima pertandingan terakhir Inggris menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan, dengan 14 gol dicetak dan tujuh kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat melawan Argentina, yang menyingkirkan Inggris di semi-final. Inggris juga mengalahkan Norwegia, Meksiko, dan RD Kongo dalam periode tersebut.

Kroasia vs Inggris: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di fase grup Piala Dunia 2026, ketika Inggris menang 4-2. Sebelumnya, Inggris mengalahkan Kroasia 1-0 di Euro 2020. Dalam lima pertemuan terakhir, Inggris memiliki catatan yang lebih baik, dengan satu-satunya kekalahan dalam data tersebut terjadi pada semi-final Piala Dunia 2018, saat Kroasia menang 2-1. Lima pertemuan itu juga mencakup kemenangan 2-1 untuk Inggris dan hasil imbang 0-0, keduanya di UEFA Nations League 2018-19.