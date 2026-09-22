UEFA Nations League menghadirkan laga internasional menarik lainnya saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim memasuki pertemuan Grup B3 ini dengan tekad meraih poin penting untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen grup dan bersaing untuk promosi turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi penting pertandingan, detail ketersediaan tiket, dan panduan langsung untuk mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B?

Kosovo akan menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, dengan laga Grup 3 UEFA Nations League B dijadwalkan kick-off pada waktu yang tercantum di atas.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 09.00 Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dioperasikan Federasi Sepak Bola Kosovo, yang menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Pristina. Suporter harus memantau pengumuman rilis resmi dan mendaftar lebih awal untuk mengamankan kursi reguler general admission.

Jika alokasi utama habis terjual atau kursi standar tidak tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Tiket pertandingan tunggal standar di portal penjualan tiket resmi mulai dari sekitar €15 hingga €20 untuk area kursi reguler standar di Stadion Fadil Vokrri, tergantung tingkat kursi dan pilihan kategori.

Pasar sekunder seperti Ticombo menawarkan harga tiket masuk mulai sekitar €102 di platform sekunder ketika alokasi standar habis terjual di kanal penjualan tiket utama.

Kosovo vs Israel UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Kosovo vs Israel

Kosovo mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 3-0 atas Andorra pada Juni 2026, dan hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-3 atas Slovakia dalam kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima pertandingan tersebut, dengan satu-satunya clean sheet diraih saat melawan Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam laga uji coba pada Juni dan menghancurkan Moldova 4-1 dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

Kosovo vs Israel: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 dalam kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan sementara Israel tidak meraih kemenangan, dan laga ini hanya menghasilkan total tiga gol.



