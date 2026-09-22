Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League B
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoIsrael
Book Kosovo vs Israel Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Kosovo vs Israel: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Kosovo
Israel

Kosovo menghadapi Israel di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya

UEFA Nations League menghadirkan laga internasional menarik lainnya saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim memasuki pertemuan Grup B3 ini dengan tekad meraih poin penting untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen grup dan bersaing untuk promosi turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi penting pertandingan, detail ketersediaan tiket, dan panduan langsung untuk mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B?

Kosovo akan menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, dengan laga Grup 3 UEFA Nations League B dijadwalkan kick-off pada waktu yang tercantum di atas.

crest
UEFA Nations League B - Pekan 5
Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dioperasikan Federasi Sepak Bola Kosovo, yang menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Pristina. Suporter harus memantau pengumuman rilis resmi dan mendaftar lebih awal untuk mengamankan kursi reguler general admission.

Jika alokasi utama habis terjual atau kursi standar tidak tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Tiket pertandingan tunggal standar di portal penjualan tiket resmi mulai dari sekitar €15 hingga €20 untuk area kursi reguler standar di Stadion Fadil Vokrri, tergantung tingkat kursi dan pilihan kategori.

Pasar sekunder seperti Ticombo menawarkan harga tiket masuk mulai sekitar €102 di platform sekunder ketika alokasi standar habis terjual di kanal penjualan tiket utama.

Kosovo vs Israel UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Kosovo vs Israel

Kosovo mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 3-0 atas Andorra pada Juni 2026, dan hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-3 atas Slovakia dalam kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima pertandingan tersebut, dengan satu-satunya clean sheet diraih saat melawan Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam laga uji coba pada Juni dan menghancurkan Moldova 4-1 dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

KOS

KOS - Performa

SUI
S1-1
SVK
M3-4
TUR
K0-1
CZE
K2-1
AND
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ISR

ISR - Performa

ITA
K3-0
LTU
S0-0
MDA
M4-1
GEO
S2-2
ALB
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Kosovo vs Israel: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 dalam kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan sementara Israel tidak meraih kemenangan, dan laga ini hanya menghasilkan total tiga gol.

Head to Head

KosovoSeriIsrael
1
1
0
European Championship Qualification
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Israel badge
Israel
ISR
0
FT
European Championship Qualification
Israel badge
Israel
ISR
1
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
FT
2Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google