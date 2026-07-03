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Book Canada vs Morocco Tickets

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Cara mendapatkan tiket Kanada vs Maroko: harga Piala Dunia, informasi laga babak 16 besar, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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World Cup
Canada
Morocco

Kanada akan menghadapi Maroko berikutnya di babak 16 besar Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Sejarah terus bergerak maju untuk co-host Kanada, yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kemenangan dramatis 1-0 atas Afrika Selatan, berkat gol penentu tak terlupakan Stephen Eustáquio pada menit ke-92.

Skuad asuhan Jesse Marsch kini akan berhadapan dengan semifinalis Piala Dunia 2022, Maroko, yang bertahan dengan kokoh dalam adu penalti menegangkan melawan Belanda untuk menjaga mimpi mereka tetap hidup.

Tingginya permintaan tiket babak 16 besar menegaskan tensi luar biasa dari sepak bola turnamen sistem gugur. Jika Anda mengikuti dramanya dari jauh dan ingin memasang taruhan strategis pada garis gol atau prop pemain, mendapatkan bonus deposit adalah strategi yang bagus. Manfaatkan kode promo Megapari kami yang aktif untuk meningkatkan profil permainan Anda.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket Piala Dunia 2026 terbaru, termasuk bagaimana Anda bisa mengamankan kursi untuk Kanada vs Maroko, dan berapa biayanya.

Kapan Kanada vs Maroko kick-off?

Laga babak 16 besar ini akan berlangsung di Houston Stadium (NRG Stadium) di Texas.

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World Cup - 1/8
NRG Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia Kanada vs Maroko

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-pengundian, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Official FIFA Resale Marketplace telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat.
  • Alternatifnya, penggemar dapat melihat marketplace sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Kanada vs Maroko?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk Tier Pendukung tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi lagi dari itu.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Kisaran harga resmi

Perkiraan kisaran pasar sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 besar (venue dengan permintaan tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 besar (venue standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Kanada vs Maroko: Semua yang perlu Anda ketahui

Kanada vs Maroko

CAN

CAN - Performa

IRL
S1-1
BIH
S1-1
QAT
M6-0
SUI
K2-1
RSA
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MAR

MAR - Performa

NOR
S1-1
BRA
S1-1
SCO
M0-1
HAI
M4-2
NED
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Kanada vs Maroko: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

CanadaSeriMorocco
0
0
2
World Cup
Canada badge
Canada
CAN
1
Morocco badge
Morocco
MAR
2
FT
Friendlies
Morocco badge
Morocco
MAR
4
Canada badge
Canada
CAN
0
FT
1Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

Kanada vs Maroko: Kabar tim

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