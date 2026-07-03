Cara mendapatkan tiket Kanada vs Maroko: harga Piala Dunia, informasi laga babak 16 besar, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

Sejarah terus bergerak maju untuk co-host Kanada, yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kemenangan dramatis 1-0 atas Afrika Selatan, berkat gol penentu tak terlupakan Stephen Eustáquio pada menit ke-92.

Skuad asuhan Jesse Marsch kini akan berhadapan dengan semifinalis Piala Dunia 2022, Maroko, yang bertahan dengan kokoh dalam adu penalti menegangkan melawan Belanda untuk menjaga mimpi mereka tetap hidup.

Tingginya permintaan tiket babak 16 besar menegaskan tensi luar biasa dari sepak bola turnamen sistem gugur. Jika Anda mengikuti dramanya dari jauh dan ingin memasang taruhan strategis pada garis gol atau prop pemain, mendapatkan bonus deposit adalah strategi yang bagus. Manfaatkan kode promo Megapari kami yang aktif untuk meningkatkan profil permainan Anda.

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Kapan Kanada vs Maroko kick-off?

Laga babak 16 besar ini akan berlangsung di Houston Stadium (NRG Stadium) di Texas.

World Cup - 1/8 4 Jul 2026 - 13.00 NRG Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia Kanada vs Maroko

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-pengundian, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat.

Alternatifnya, penggemar dapat melihat marketplace sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Kanada vs Maroko?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk Tier Pendukung tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi lagi dari itu.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran harga resmi Perkiraan kisaran pasar sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 besar (venue dengan permintaan tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 besar (venue standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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