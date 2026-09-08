Cara mendapatkan tiket Jerman vs Yunani: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Jerman menjamu Yunani di Augsburg sebagai bagian dari kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di bawah pelatih kepala baru Jurgen Klopp, sebelum kedua tim bertemu lagi pada leg kedua di Thessaloniki pada pekan berikutnya. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal League A, Grup A2 yang juga dihuni Belanda dan Serbia.

Langkah pertama Klopp di level tim nasional sudah memicu minat besar setelah penunjukannya menyusul tersingkirnya mereka dari Piala Dunia oleh Paraguay, dan duel awal ini memberi fans dua kesempatan untuk melihat proyek pembangunan ulangnya mulai terbentuk.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Jerman vs Yunani sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Jerman vs Yunani di UEFA Nations League A?

Jerman vs Yunani akan kick-off di WWK Arena, Augsburg, dengan pertandingan ini dimainkan sebagai bagian dari jadwal UEFA Nations League Grup 2.

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 14.45 WWK Arena

Di mana membeli tiket Jerman vs Yunani?

Tiket untuk leg di Augsburg pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi DFB, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi Hellenic Football Federation (EPO) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Thessaloniki.

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis. Platform ini mencantumkan berbagai opsi tempat duduk untuk laga pembuka di WWK Arena, Augsburg, serta listing untuk leg kedua di Toumba Stadium, Thessaloniki.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Listing terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi di Thessaloniki untuk fans Jerman yang bepergian ditangani melalui saluran EPO dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis

Dengan penunjukan Klopp yang sudah memicu ketertarikan besar terhadap tim Jerman ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Jerman vs Yunani?

Harga resmi untuk leg di Augsburg ditetapkan melalui saluran penjualan tiket DFB, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi EPO berlaku untuk leg Thessaloniki dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, dan berikut gambaran kasar mengenai apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Augsburg): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya kursi di tier atas di WWK Arena, salah satu venue yang lebih kecil dalam jadwal Jerman di kampanye ini

Kursi kelas menengah (Augsburg): kursi tengah di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Thessaloniki: harga bervariasi menurut federasi tuan rumah, dengan Toumba Stadium dikenal karena atmosfernya yang bergairah yang dapat mendorong naik permintaan untuk kursi fans tamu

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Jerman vs Yunani UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Jerman vs Yunani

Jerman memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia pada 29 Juni, yang berakhir dengan kekalahan menurut ketentuan kompetisi. Sebelumnya dalam perjalanan turnamen itu, mereka mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan membantai Curacao 7-1, menunjukkan kemampuan menyerang saat berada dalam ritme yang baik. Mereka mencetak 12 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan tujuh gol, yang menunjukkan inkonsistensi di lini belakang.

Yunani tidak pernah menang dalam lima pertandingan terakhirnya, mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Italia dalam laga persahabatan pada 7 Juni. Mereka sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Swedia dan gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut, hanya kebobolan tiga gol secara total tetapi kesulitan menciptakan peluang di sisi lain.

Jerman vs Yunani: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Juni 2024, ketika Jerman menang 2-1 dalam laga persahabatan. Dalam empat pertemuan head-to-head sebelumnya yang tercatat, Jerman memenangi keempatnya, termasuk kemenangan 4-2 atas Yunani di Euro 2012 dan kemenangan kandang 2-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada September 2000. Jerman mencetak 12 gol dan kebobolan lima gol dalam empat pertandingan tersebut.

Klasemen Jerman vs Yunani

Di UEFA Nations League Grup 2, Jerman saat ini berada di posisi pertama, dengan Yunani di posisi kedua.