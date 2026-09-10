Jerman menjamu Serbia di Allianz Arena, Munich, pada Kamis, 1 Oktober, saat Jurgen Klopp melanjutkan langkah-langkah awalnya menangani Jerman di UEFA Nations League 2026/27. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua di Stadion Rajko Mitić, Beograd, pada November, dengan kedua laga menjadi bagian dari jadwal League A, Grup A2 yang juga melibatkan Belanda dan Yunani.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Jerman vs Serbia saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Jerman vs Serbia di UEFA Nations League A?

Jerman vs Serbia digelar di Allianz Arena, Munich, dengan informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Allianz Arena

Di mana membeli tiket Jerman vs Serbia?

Tiket untuk laga di Munich pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi DFB, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi Asosiasi Sepak Bola Serbia menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Beograd.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk laga ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Harga konsesi – DFB menawarkan diskon hingga 50 persen untuk anak-anak, lansia, dan penonton disabilitas, ditambah diskon kecil untuk anggota Bayern Munich

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat proyek pembangunan ulang Klopp menarik minat besar, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg laga ini.

Berapa harga tiket Jerman vs Serbia?

Harga resmi untuk laga di Munich melalui DFB dimulai dari sekitar €65, dengan tiket dibagi ke dalam lima kategori di seluruh Allianz Arena hingga kursi premium di area tengah, tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi dari Asosiasi Sepak Bola Serbia berlaku untuk leg di Beograd dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Munich): daftar di pasar sekunder dimulai dari hanya €27, meski harga sangat bervariasi tergantung kategori kursi dan penjual

Kursi kelas menengah (Munich): kursi tengah di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang terasa jauh lebih tinggi

Leg kedua di Beograd: secara umum lebih terjangkau pada harga nominal dibandingkan malam di Allianz Arena, meski pasokan dapat menipis saat laga semakin dekat

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis. Platform itu mencantumkan beragam opsi tempat duduk untuk laga pembuka di Allianz Arena, Munich, serta daftar untuk leg kedua di Beograd.

Jerman vs Serbia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Jerman vs Serbia

Jerman memenangi dua dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia pada 29 Juni, yang berakhir dengan eliminasi. Mereka juga kalah 2-1 dari Ekuador sebelumnya di turnamen itu, meski menunjukkan kualitas menyerang lewat kemenangan 7-1 atas Curacao dan kemenangan 2-1 melawan Pantai Gading. Dalam lima pertandingan tersebut, Jerman mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh.

Serbia memenangi dua dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Cabo Verde serta Spanyol. Dua kemenangan mereka diraih atas Arab Saudi dan Latvia, keduanya dengan skor 2-1. Serbia mencetak delapan gol dan kebobolan 14 dalam lima pertandingan tersebut.

Jerman vs Serbia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2019, ketika Jerman dan Serbia bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Jerman menang dua kali, Serbia menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Serbia terjadi di Piala Dunia 2010, yakni kemenangan 1-0 pada 18 Juni di fase grup.



