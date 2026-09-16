Cara mendapatkan tiket Italia vs Turki: Harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Italia akan menghadapi Turkiye dalam laga seru UEFA Nations League di Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, pada 5 Oktober 2026. Duel Grup A yang bergengsi ini mempertemukan dua kekuatan dinamis sepakbola Eropa yang bersaing untuk memperebutkan poin penting turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat di Stadio Renato Dall'Ara. Temukan platform pembelian resmi, opsi harga tiket, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Italia vs Turkiye di UEFA Nations League A?

Italia vs Turkiye digelar di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 4 5 Okt 2026 - 14.45 Stadio Renato Dell'Ara

Di mana membeli tiket Italia vs Turkiye?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Italia (FIGC), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Italia. Portal resmi tersebut menjadi opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder sepertiStubHub adalah pilihan yang bisa Anda tuju.

Berapa harga tiket Italia vs Turkiye?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi FIGC biasanya mulai dari €20 untuk kursi kategori general admission di area curva, dengan harga meningkat berdasarkan tier kursi dan lokasi di dalam Stadio Renato Dall'Ara.

Di marketplace sekunder sepertiStubHub, harga tiket pasar sekunder saat ini mulai dari €47 per kursi, dan berfluktuasi tergantung bagian tempat duduk, tier, serta permintaan pasar secara real-time.

Italia vs Turkiye UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Italia vs Turkiye

Italia memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam pertandingan persahabatan pada 7 Juni, setelah kemenangan 1-0 atas Luksemburg tiga hari sebelumnya. Dua kekalahan mereka datang melawan Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia serta kekalahan 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Turkiye memenangi dua, kalah dua, dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia pada 26 Juni, meski sebelumnya mereka menelan kekalahan di fase grup dari Australia dan Paraguay. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Makedonia Utara 4-0. Turkiye mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh dalam lima pertandingan tersebut.

Italia vs Turkiye: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir 0-0 dalam laga persahabatan yang dimainkan di Italia pada 4 Juni 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Italia memiliki catatan yang lebih baik, termasuk kemenangan 3-0 atas Turkiye di UEFA Euro 2020 dan kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan 2022 di Turki. Dua pertemuan sebelumnya, pada 2002 dan 2006, sama-sama berakhir 1-1.



