Italia menjamu Prancis di San Siro, Milan, pada Kamis, 12 November, dalam leg kedua rangkaian dua pertandingan League A, Grup A1 yang juga melibatkan Belgia dan Turki. Pertemuan pertama antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan Prancis di Stade de France pada Oktober, menambah tensi pada laga ulang di Milan ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Italia vs Prancis sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Italia vs Prancis di UEFA Nations League A?

Italia vs Prancis digelar di San Siro, Milan, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 San Siro

Di mana membeli tiket Italia vs Prancis?

Tiket untuk laga ini pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi FIGC (Federasi Sepak Bola Italia), dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket laga ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya mendekati hari pertandingan

Laga ulang dengan gengsi - Prancis memenangi pertemuan pertama pada Oktober, menambah tensi pada pertemuan ulang di Milan ini

Venue ikonik - kapasitas San Siro yang melebihi 80.000 membuatnya menjadi salah satu stadion terbesar dan paling beratmosfer di sepak bola Eropa

Pasar sekunder - Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat profil pertandingan ini dan tensi yang menyertainya, pemesanan lebih awal sangat disarankan.

Berapa harga tiket Italia vs Prancis?

Harga resmi untuk laga ini melalui FIGC dimulai dari sekitar €70, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga resmi selama alokasi masih ada.

Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, dengan daftar pasar sekunder saat ini untuk laga ini dimulai dari sekitar €145.

Seperti halnya laga apa pun antara dua negara papan atas Eropa, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Italia vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Italia vs Prancis

Italia memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan pada 7 Juni, setelah kemenangan 1-0 atas Luksemburg tiga hari sebelumnya. Dua kekalahan mereka dalam rangkaian ini datang saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina serta kekalahan 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis juga memenangi tiga dan kalah dua dari lima laga terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, hasil yang didahului kekalahan 0-2 dari Spanyol di play-off perebutan tempat ketiga. Sebelumnya di turnamen tersebut, mereka mengalahkan Swedia 3-0, Paraguay 1-0, dan Maroko 2-0. Prancis mencetak 10 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Italia vs Prancis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-3 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Italia pada November 2024. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Prancis memenangi semuanya, mencetak 14 gol dan kebobolan lima gol. Kedua tim juga bertemu pada laga Nations League sebelumnya pada September 2024, yang juga berakhir 1-3 untuk Prancis.