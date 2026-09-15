Cara mendapatkan tiket Irlandia Utara vs Hungaria: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Irlandia Utara menjamu Hungaria di Windsor Park, Belfast, pada Senin, 28 September, untuk membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga B Grup 2 bersama Ukraina dan Georgia. Kedua tim akan bertemu lagi pada laga kedua di Puskas Arena, Budapest, pada November.

Irlandia Utara akan berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di stadion nasional mereka yang terkenal sempit dan penuh atmosfer, sementara Hungaria datang dengan modal rangkaian hasil terbaru yang menjanjikan di bawah asuhan Marco Rossi. Dengan Ukraina dan Georgia juga berada dalam persaingan, pertemuan awal ini bisa terbukti penting saat fase grup berakhir nanti.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Irlandia Utara vs Hungaria sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off pertandingan Irlandia Utara vs Hungaria?

UEFA Nations League B - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Windsor Park

Di mana membeli tiket Irlandia Utara vs Hungaria?

Tiket untuk leg di Belfast pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Irish Football Association (IFA), dengan prioritas biasanya diberikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi Hungarian Football Federation (MLSZ) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Budapest.

Beberapa hal yang perlu diketahui saat membeli tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya mendekati hari pertandingan

Kapasitas terbatas – Windsor Park menampung sedikit di atas 18.000 penonton, menjadikannya salah satu venue yang lebih kecil di Liga B dan laga yang bisa cepat terjual habis

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat kapasitas Windsor Park yang terbatas, pemesanan lebih awal sangat disarankan khususnya untuk leg di Belfast.

Berapa harga tiket Irlandia Utara vs Hungaria?

Harga resmi untuk leg di Belfast melalui IFA dimulai dari sekitar €80, dengan pilihan penuh dari tempat duduk standar hingga premium tersedia dengan harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi MLSZ untuk leg di Budapest dimulai dari sekitar €65.

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis, dengan listing pasar sekunder untuk leg di Belfast saat ini dimulai jauh lebih tinggi mengingat kapasitas stadion yang terbatas dan tingginya permintaan awal.

Seperti halnya laga apa pun di venue berkapasitas kecil, harga bisa berubah cepat saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat biasanya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Irlandia Utara vs Hungaria UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Irlandia Utara vs Hungaria

Irlandia Utara vs Hungaria: Rekor head-to-head terbaru



