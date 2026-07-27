Cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Sunderland: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Ipswich Town langsung kembali ke tanah terjanji Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, mereka berharap bisa bertahan lebih lama, dan akan memulai kampanye 2026/27 dengan menghadapi Sunderland di Portman Road pada Sabtu, 22 Agustus.

Era Kieran McKenna yang sangat sukses di Ipswich mungkin telah berakhir, tetapi Gary O'Neil akan berupaya melanjutkan fondasi yang ditinggalkan pria Irlandia Utara itu. The Tractor Boys menutup musim lalu dengan catatan positif, finis di posisi kedua dan merebut tiket promosi otomatis setelah melalui lima pertandingan tanpa kekalahan.

Jika Ipswich bisa meniru performa Sunderland sepanjang musim lalu, mereka tentu akan sangat puas. Sunderland melampaui semua ekspektasi pada musim comeback mereka ke Premier League dengan finis di posisi ketujuh dan mengamankan tempat di Liga Europa UEFA.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Ipswich Town vs Sunderland digelar?

Ipswich Town menjamu Sunderland di Portman Road, Ipswich, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Ipswich Town vs Sunderland?

Ada banyak opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-calo, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan ludes terjual, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik non-anggota praktis nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada menit-menit terakhir, suporter juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Ipswich Town vs Sunderland?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U-18 atau U-21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda di tiap klub.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribune tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribune tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif agar bisa mengikuti ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket jenis ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Jatah tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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