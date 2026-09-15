Ipswich Town akan menghadapi Fulham pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Portman Road, Ipswich.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan target memperbaiki posisi di klasemen awal liga. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada musim 2024-25, kedua tim bermain imbang dalam laga yang kompetitif, termasuk hasil 1-1 di Portman Road dan skor 2-2 di Craven Cottage.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ipswich Town vs Fulham di Premier League?

Ipswich Town vs Fulham kick-off di Portman Road, Ipswich.

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 10.00 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Ipswich Town vs Fulham di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Ipswich Town vs Fulham di Portman Road, Anda dapat mengikuti metode pembelian utama berikut:

Situs tiket resmi Ipswich Town

Tiket pertandingan Premier League biasanya dirilis dalam jendela penjualan berdasarkan status keanggotaan:

Fase 1: Official Super Blues / Anggota Klub dengan poin loyalitas yang telah terkumpul.

Fase 2: Anggota resmi umum.

Fase 3: Penjualan umum (hanya jika kursi masih tersedia setelah jendela anggota).

Suporter tim tamu (fans Fulham)

Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, Anda harus membeli tiket langsung melalui situs resmi Fulham dengan menggunakan akun OneFulham.

Hospitality hari pertandingan

Jika tiket reguler sudah habis terjual atau Anda menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih premium, paket hospitality, yang mencakup pilihan makanan, akses lounge, dan tempat duduk premium, tersedia langsung melalui departemen hospitality resmi Ipswich Town tanpa memerlukan poin keanggotaan sebelumnya.

Berapa harga tiket Ipswich Town vs Fulham di Premier League?

Harga tiket untuk Ipswich Town vs Fulham bervariasi berdasarkan jalur pembelian, kategori tempat duduk, dan penggolongan pertandingan:

Tiket resmi harga normal (Portman Road)

Tiket masuk umum kandang (fans Ipswich Town):

Dewasa standar: Biasanya berkisar antara £34 dan £38 untuk tempat duduk tingkat bawah tergantung apakah pertandingan diklasifikasikan sebagai Grade A atau Grade B. Anggota resmi: Tiket anggota dewasa dengan diskon mulai dari sekitar £27 hingga £31 tergantung lokasi tempat duduk dan kategorinya. Junior / U12: Harga konsesi mulai dari £5 .

Alokasi tim tamu (fans Fulham):

Dewasa dengan batas harga: Semua tiket tandang Premier League secara ketat tunduk pada batas harga seluruh liga sebesar £30 per orang dewasa.



Hospitality resmi hari pertandingan

Jika membeli langsung melalui paket hospitality Ipswich Town, opsinya secara umum meliputi:

Burley's Bar / Lounge: Mulai dari £110 hingga £142 per orang.

Hall of Fame & Premium Lounges: Berkisar dari £180 hingga £270+ per orang.

Ipswich Town vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ipswich Town vs Fulham

Ipswich Town memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Manchester United di Premier League pada 30 Agustus. Sebelumnya, mereka mengalahkan Leicester City 3-1 di Carabao Cup dan Sunderland 2-1 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Ipswich mencetak 12 gol dan kebobolan 10, dengan kemenangan pramusim atas Union Berlin dan Rayo Vallecano juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

Fulham meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan dan satu hasil imbang dalam laga kompetitif. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Sunderland di Premier League pada 30 Agustus. Mereka juga kalah 2-3 dari Chelsea pada 24 Agustus. Fulham mengalahkan AFC Wimbledon 3-0 di Carabao Cup dan meraih kemenangan pramusim 1-0 atas VfB Stuttgart, sambil bermain imbang 2-2 dengan Malaga.

Ipswich Town vs Fulham: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-2, saat Fulham menjamu Ipswich Town dalam pertandingan Premier League pada 5 Januari 2025. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 1-1 ketika Ipswich menjamu Fulham di Portman Road pada 31 Agustus 2024. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang mendominasi, dengan hasil terbagi antara laga imbang dan kemenangan Fulham, termasuk kemenangan Fulham 3-1 dalam laga Carabao Cup di Portman Road pada November 2023.