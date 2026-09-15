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Portman Road
team-logoFulham
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Cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Fulham: Harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Premier League

Ipswich Town menghadapi Fulham di Premier League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Ipswich Town akan menghadapi Fulham pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Portman Road, Ipswich.

Kedua tim memasuki laga ini dengan target memperbaiki posisi di klasemen awal liga. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada musim 2024-25, kedua tim bermain imbang dalam laga yang ketat, termasuk hasil 1-1 di Portman Road dan skor 2-2 di Craven Cottage.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ipswich Town vs Fulham di Premier League?

Ipswich Town vs Fulham kick-off di Portman Road, Ipswich.

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Premier League - Pekan 6
Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Ipswich Town vs Fulham di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Ipswich Town vs Fulham di Portman Road, Anda bisa mengikuti metode pembelian utama berikut:

Situs Ticketing Resmi Ipswich Town

Tiket pertandingan Premier League biasanya dirilis dalam jendela penjualan berdasarkan status keanggotaan:

  • Fase 1: Official Super Blues / Anggota Klub dengan poin loyalitas yang telah terakumulasi.
  • Fase 2: Anggota Resmi Umum.
  • Fase 3: Penjualan Umum, hanya jika kursi masih tersisa setelah jendela untuk anggota.

Suporter Tandang (Fans Fulham)

  • Jika Anda ingin duduk di area suporter tandang, Anda harus membeli tiket langsung melalui situs resmi Fulham dengan menggunakan akun OneFulham.

Hospitality Hari Pertandingan

  • Jika tiket reguler habis terjual atau Anda menginginkan pengalaman hari pertandingan yang ditingkatkan, paket hospitality, yang mencakup pilihan makanan, akses lounge, dan tempat duduk premium, tersedia langsung melalui departemen hospitality resmi Ipswich Town tanpa memerlukan poin keanggotaan sebelumnya.

Berapa harga tiket Ipswich Town vs Fulham di Premier League?

Harga tiket untuk Ipswich Town vs Fulham bervariasi berdasarkan saluran pembelian, kategori tempat duduk, dan penggolongan pertandingan:

Tiket Resmi Harga Normal (Portman Road)

  • Masuk Umum Kandang (Fans Ipswich Town):
    • Dewasa Standar: Biasanya berkisar antara £34 dan £38 untuk tempat duduk tingkat bawah tergantung apakah pertandingan diklasifikasikan sebagai Grade A atau Grade B.
    • Anggota Resmi: Tiket anggota dewasa dengan potongan harga mulai dari sekitar £27 hingga £31 tergantung lokasi tempat duduk dan kategori.
    • Junior / U12: Harga konsesi mulai dari £5.
  • Alokasi Tandang (Fans Fulham):
    • Dewasa Batas Maksimum: Semua tiket tandang Premier League secara ketat mengikuti batas harga di seluruh liga sebesar £30 per orang dewasa.

Hospitality Resmi Hari Pertandingan

Jika membeli langsung melalui paket hospitality Ipswich Town, opsinya umumnya mencakup:

  • Burley's Bar / Lounge: Mulai dari £110 hingga £142 per orang.
  • Hall of Fame & Premium Lounges: Berkisar dari £180 hingga £270+ per orang.

Ipswich Town vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ipswich Town vs Fulham

Ipswich Town memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Manchester United di Premier League pada 30 Agustus. Sebelumnya, mereka mengalahkan Leicester City 3-1 di Carabao Cup dan Sunderland 2-1 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Ipswich mencetak 12 gol dan kebobolan 10, dengan kemenangan pramusim atas Union Berlin dan Rayo Vallecano juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

Fulham meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua kekalahan dan satu hasil imbang dalam laga kompetitif. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Sunderland di Premier League pada 30 Agustus. Mereka juga kalah 2-3 dari Chelsea pada 24 Agustus. Fulham mengalahkan AFC Wimbledon 3-0 di Carabao Cup dan meraih kemenangan pramusim 1-0 atas VfB Stuttgart, serta bermain imbang 2-2 dengan Malaga.

IPS

IPS - Performa

SUN
M2-1
LEI
M3-1
MUN
K5-2
LIV
K0-2
CRY
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FUL

FUL - Performa

CHE
K2-3
WIM
M3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
LIV
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Ipswich Town vs Fulham: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-2, saat Fulham menjamu Ipswich Town dalam laga Premier League pada 5 Januari 2025. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 1-1 ketika Ipswich menjamu Fulham di Portman Road pada 31 Agustus 2024. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang benar-benar mendominasi, dengan hasil terbagi antara imbang dan kemenangan Fulham, termasuk kemenangan 3-1 Fulham dalam laga Carabao Cup di Portman Road pada November 2023.

Head to Head

Ipswich TownSeriFulham
0
2
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FT
Carabao Cup
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FT
Carabao Cup
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FT
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Ipswich Town vs Fulham

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
M
M
M
M
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
M
M
M
M
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
M
S
S
M
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
S
S
M
M
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
M
S
K
M
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
S
K
M
M
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
S
S
S
M
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
S
M
S
S
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
S
S
S
M
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
M
K
K
M
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
M
S
S
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
S
M
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
K
S
M
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
S
M
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
S
S
S
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
M
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
S
S
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
S
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
S
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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