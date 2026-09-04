Inggris menghadapi Spanyol di UEFA Nations League A. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Sajian akbar sepakbola internasional kembali hadir di Stadion Wembley saat Inggris asuhan Thomas Tuchel menghadapi juara Eropa, Spanyol, dalam laga UEFA Nations League yang sangat menarik.

Pendukung setia Inggris akan memadati stadion nasional ikonik itu pada Sabtu, 26 September 2026, antusias menyaksikan Inggris menguji diri melawan salah satu tim nasional dengan kemampuan teknis terbaik di sepakbola dunia.

Para suporter akan mengubah Wembley menjadi lautan putih dan merah, siap menciptakan atmosfer yang elektrik untuk salah satu pertandingan utama dalam jeda internasional.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk membeli tiket Inggris vs Spanyol, termasuk harga UEFA Nations League 2026/27, informasi pertandingan di Stadion Wembley, waktu kick-off, dan detail pemesanan resmi.

Kapan kick-off Inggris vs Spanyol di UEFA Nations League A?

Inggris vs Spanyol kick-off pada pukul 19.45 waktu setempat pada Sabtu, 26 September 2026, di Stadion Wembley, London.

UEFA Nations League A - Pekan 1 26 Sep 2026 - 14.45 Wembley

Cara membeli tiket Inggris vs Spanyol di UEFA Nations League

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan UEFA Nations League, mulai dari kursi masuk umum hingga paket hospitality eksekutif, yang dikelola melalui portal resmi asosiasi sepakbola atau marketplace tiket sekunder terverifikasi.

Karena permintaan yang sangat tinggi untuk laga internasional di Stadion Wembley yang berkapasitas 90.000 penonton, penjualan tiket mengikuti fase yang terstruktur:

Anggota My England Football: Akses prioritas untuk tiket masuk umum diberikan kepada anggota terdaftar My England Football dan anggota England Supporters Travel Club (ESTC) selama jendela prapenjualan khusus.

Penjualan untuk Publik Umum: Sisa kursi masuk umum dirilis kepada publik melalui portal tiket resmi FA. Namun, laga besar melawan Spanyol secara rutin terjual habis pada fase awal untuk anggota.

Platform Tiket Sekunder: Jika mencari sektor yang sudah sold out atau kursi pada hari pertandingan di menit-menit terakhir, suporter dapat membeli tiket terverifikasi melalui marketplace tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket Inggris vs Spanyol di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League di Stadion Wembley bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk, sudut pandang, dan kualifikasi usia:

Tingkat Kategori: Tiket masuk umum di Wembley dikategorikan dari Kategori 1 (kursi sisi panjang Level 1 dan Level 2) hingga Kategori 4 (sudut tier atas/belakang gawang), dengan harga resmi dewasa biasanya berkisar antara £35 dan £110+ .

Diskon Konsesi: Tiket diskon tersedia untuk Junior (di bawah 16 tahun), Dewasa Muda, dan Lansia di bagian masuk umum tertentu.

Lokasi Kursi: Tribun tengah samping lapangan ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) memiliki harga lebih tinggi untuk pemandangan premium, sementara tier atas menawarkan harga tingkat masuk.

Tiket Digital Seluler: Masuk pertandingan di Stadion Wembley sepenuhnya menggunakan sistem digital. Penonton menerima tiket seluler langsung di smartphone mereka melalui dompet digital resmi atau aplikasi tiket hari pertandingan.

Harga & Ketersediaan Tiket Tandang

Untuk pertandingan UEFA Nations League di Stadion Wembley, suporter Spanyol yang datang dialokasikan kursi di sektor tandang yang telah ditentukan (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

Harga resmi tiket sektor tandang untuk laga UEFA Nations League diatur berdasarkan pedoman UEFA dan umumnya berkisar antara €35 dan €60.

Untuk membeli tiket dalam alokasi tandang resmi, suporter yang datang harus merupakan anggota terdaftar klub suporter resmi Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (Selección Española / RFEF). Alokasi bagian tandang didistribusikan melalui saluran tiket resmi RFEF dan secara rutin terjual habis melalui undian internal anggota.

Inggris vs Spanyol di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inggris vs Spanyol

Inggris menatap laga ini dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, semuanya dimainkan di Piala Dunia. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final pada 18 Juli, hasil yang menegaskan ancaman mereka dalam menyerang. Mereka juga mengalahkan Norwegia 2-1 dan Meksiko 3-2 selama turnamen, meski kekalahan 2-1 dari Argentina di semi-final mengakhiri Piala Dunia mereka. Dalam lima pertandingan itu, Inggris mencetak 11 gol dan kebobolan delapan.

Performa terbaru Spanyol sangat luar biasa. Tim asuhan De la Fuente memenangi semua lima pertandingan mereka di Piala Dunia, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan dua. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final pada 19 Juli, dan mereka juga mengalahkan Prancis 2-0 di semi-final. Rangkaian lima kemenangan beruntun itu termasuk nirbobol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut.

Inggris vs Spanyol: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Spanyol di final Euro 2024 pada 14 Juli 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol sedikit unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Inggris, dengan satu hasil imbang. Satu kemenangan Inggris dalam rangkaian itu terjadi di UEFA Nations League 2018, ketika mereka menang 3-2 di Seville.

Klasemen Inggris vs Spanyol

Di Grup 3 UEFA Nations League, Inggris saat ini menempati posisi ketiga dan Spanyol posisi keempat saat kompetisi dimulai.