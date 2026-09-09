Sepak bola internasional kembali ke Budapest saat Hungaria asuhan Marco Rossi membuka kampanye UEFA Nations League B mereka melawan Ukraina di Puskas Arena yang ikonik.

Para penggemar Hungaria akan memadati stadion nasional pada Jumat, 25 September 2026, dengan harapan melihat Dominik Szoboszlai dan rekan-rekannya melanjutkan tren performa menjanjikan belakangan ini saat mereka berupaya mengirim sinyal sejak dini di League B, Grup 2.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk membeli tiket Hungaria vs Ukraina, termasuk harga UEFA Nations League 2026/27, informasi pertandingan di Puskas Arena, waktu kick-off, dan detail pemesanan resmi.

Kapan kick-off Hungaria vs Ukraina di UEFA Nations League B?

Hungaria vs Ukraina digelar di Puskas Arena, Budapest, meski detail waktu kick-off resmi sebaiknya dikonfirmasi melalui daftar siaran lokal Anda.

UEFA Nations League B - Pekan 1 25 Sep 2026 - 14.45 Puskas Arena

Cara membeli tiket Hungaria vs Ukraina di UEFA Nations League

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan UEFA Nations League, mulai dari kursi reguler hingga tempat duduk premium, yang dikelola melalui portal resmi asosiasi sepak bola atau marketplace tiket sekunder terverifikasi.

Karena tingginya permintaan untuk laga pembuka ini di Puskas Arena yang berkapasitas 67.215 penonton, penjualan tiket umumnya mengikuti proses yang terstruktur:

Presale Resmi MLSZ: Akses prioritas untuk tiket reguler biasanya diberikan kepada anggota terdaftar Federasi Sepak Bola Hungaria (MLSZ) dan pemegang tiket musiman dalam periode presale khusus. Penjualan Umum: Kursi reguler yang tersisa dirilis kepada publik melalui portal tiket resmi MLSZ, dengan alokasi untuk pertandingan dengan profil seperti ini diperkirakan akan cepat habis.

Platform Tiket Sekunder: Jika mencari sektor yang sudah sold out atau kursi pertandingan pada menit-menit terakhir, suporter dapat membeli tiket terverifikasi melalui marketplace tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Hungaria vs Ukraina di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League di Puskas Arena bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk, sudut pandang, dan kualifikasi usia:

Tingkatan Kategori: Tiket reguler di Puskas Arena dikategorikan dalam beberapa rentang harga, dengan harga resmi untuk dewasa biasanya berkisar antara sekitar €30 hingga €100 tergantung lokasi kursi.

Diskon Konsesi: Tiket diskon umumnya tersedia untuk junior, dewasa muda, dan lansia di sektor reguler tertentu.

Lokasi Kursi: Tempat duduk di sisi tengah lapangan dibanderol lebih tinggi untuk pemandangan premium, sementara tingkat atas dan sektor sudut menawarkan opsi masuk yang lebih ramah anggaran. Tiket Mobile Digital: Akses masuk pertandingan di Puskas Arena sebagian besar sudah digital, dengan penonton biasanya menerima tiket mobile langsung di ponsel pintar mereka melalui aplikasi tiket resmi.

Harga & Ketersediaan Tiket Tandang

Untuk pertandingan ini, suporter Ukraina yang datang akan mendapat alokasi kursi di sektor tandang khusus di Puskas Arena.

Harga resmi tiket sektor tandang untuk pertandingan UEFA Nations League umumnya diatur dalam kisaran yang mirip dengan sektor tuan rumah, biasanya antara sekitar €30 dan €60.

Untuk membeli tiket dalam alokasi tandang resmi, suporter yang bepergian umumnya harus menjadi anggota terdaftar di kanal suporter resmi Ukrainian Association of Football (UAF). Alokasi sektor tandang didistribusikan melalui kanal tiket resmi UAF dan dapat cepat habis mengingat situasi yang melingkupi dukungan tandang Ukraina dalam kampanye ini.

Hungaria vs Ukraina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hungaria vs Ukraina

Hungaria mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kazakhstan dalam laga persahabatan, dan mereka juga mengalahkan Finlandia 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini datang saat melawan Republik Irlandia di kualifikasi Piala Dunia, ketika mereka kalah 3-2. Dalam lima pertandingan tersebut, Hungaria mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol.

Ukraina memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam rangkaian itu. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-0 atas Polandia, dengan kemenangan 1-0 atas Albania juga termasuk dalam laga terbaru mereka. Mereka kalah 3-1 dari Swedia di kualifikasi Piala Dunia dan menelan kekalahan telak 4-0 dari Prancis. Ukraina mencetak enam gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Hungaria vs Ukraina: Rekor pertemuan terbaru

Saat ini tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir antara Hungaria dan Ukraina. Bagian ini akan diperbarui ketika catatan pertandingan historis telah dikonfirmasi.



