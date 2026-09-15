Hungaria akan berupaya menampilkan performa yang lebih baik pada edisi UEFA Nations League saat ini, setelah hanya memenangi satu dari delapan pertandingan mereka sepanjang kompetisi 2024/25 dan terdegradasi dari Liga A. Anda bisa memesan tiket untuk laga-laga Hungaria yang akan datang hari ini.

Setelah laga kandang pembuka UEFA Nations League melawan Ukraina, dan lawatan ke Belfast untuk menghadapi Irlandia Utara, Hungaria akan menjamu Georgia di Puskás Aréna pada Jumat, 2 Oktober, dalam Matchday 3 fase liga kompetisi ini. Tim nasional Hungaria akan menghadapi ketiga lawan itu, kandang dan tandang, selama fase liga berlangsung, dengan total enam pertandingan.

Juara masing-masing grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sedangkan tim peringkat keempat di tiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga di setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket UEFA Nations League Hungaria vs Georgia saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Hungaria vs Georgia digelar?

Hungaria vs Georgia akan berlangsung di Puskás Aréna (Budapest), pada Jumat, 2 Oktober dengan jadwal kick-off pukul 20.45 waktu setempat (CET).

UEFA Nations League B - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Puskas Arena

Cara membeli tiket UEFA Nations League Hungaria vs Georgia

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Hungaria vs Georgia harus dibeli langsung melalui masing-masing asosiasi sepak bola nasional, bukan lewat portal UEFA yang terpusat.

Untuk suporter tuan rumah, tiket sudah tersedia melalui Federasi Sepak Bola Hungaria (MLSZ) sejak akhir Agustus. Jendela prioritas pertama kali dibuka untuk anggota klub suporter resmi dan pemegang tiket musiman, sebelum penjualan umum untuk publik.

Tiket sektor tim tamu dialokasikan dan dijual oleh Federasi Sepak Bola Georgia (GFF), melalui mitra ticketing resmi mereka, Biletebi.ge.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Hungaria vs Georgia?

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Hungaria vs Georgia berada di kisaran €40-€95 saat dibeli langsung melalui asosiasi sepak bola tuan rumah.

Stadion Puskás Aréna dibagi ke dalam empat kategori utama:

Kategori 1 (sisi panjang - ring bawah) : Ini adalah tiket standar premium, yang menempatkan Anda di sepanjang garis samping utama (tribune timur dan barat) dekat lapangan. Ini merupakan kursi paling mahal, tetapi menawarkan titik pandang terbaik.

Kategori 2 (sisi panjang - ring atas) : Terletak di sepanjang garis samping, tetapi berada di tingkat stadion yang lebih tinggi. Anda tetap mendapatkan pandangan yang sangat baik dari sisi lapangan, meski duduk lebih jauh dari lapangan.

Kategori 3 (sisi pendek - ring bawah) : Kursi-kursi ini berada tepat di belakang gawang pada level bawah. Biasanya area ini menjadi tempat duduk suporter tuan rumah yang paling bersemangat, menghadirkan atmosfer luar biasa dan riuh.

Kategori 4 (sisi pendek - ring atas) : Opsi yang paling ramah anggaran. Kursi-kursi ini berada di belakang gawang pada tingkat tertinggi stadion.

Pantau situs resmi tim nasional mendekati waktu pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk melihat ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Puskás Aréna

Puskás Aréna di Budapest, Hungaria, adalah salah satu stadion sepak bola paling memukau dan paling maju secara teknologi di Eropa.

Dibuka pada November 2019, stadion ini memiliki kapasitas 67.215 tempat duduk untuk pertandingan sepak bola dan bisa menampung hingga 80.000 orang untuk konser.

Stadion ini berdiri sebagai monumen bagi sejarah sepak bola Hungaria, sepenuhnya menggantikan Népstadion (People's Stadium) yang legendaris sambil mendaur ulang material fisiknya dan mempertahankan warisannya yang indah.

Momen-momen berkesan di Puskás Aréna:

UEFA Euro 2020 : Arena ini menjadi tuan rumah empat pertandingan besar selama turnamen. Stadion ini mendapat ketenaran global karena menjadi satu-satunya stadion yang mengizinkan penonton hadir dengan kapasitas 100 persen penuh selama pembatasan pandemi COVID-19, menciptakan atmosfer gemuruh yang tak tertandingi.

Final European Cup : Stadion ini sukses menjadi tuan rumah UEFA Super Cup 2020 (Bayern Munich vs Sevilla), final UEFA Europa League 2023 (Sevilla vs Roma), dan final UEFA Champions League 2026 yang baru-baru ini digelar (PSG vs Arsenal).

Konser bersejarah : Stadion lama menjadi tuan rumah figur musik legendaris seperti Louis Armstrong, Queen (salah satu pertunjukan terakhir Freddie Mercury), Michael Jackson, dan Rolling Stones. Arena baru melanjutkan warisan itu dengan menggelar aksi modern besar seperti Rammstein dan Guns N' Roses.

Sejarah yang didaur ulang: Stadion lama tidak begitu saja dibuang. Sekitar 50.000 meter kubik beton dan material dari Népstadion lama didaur ulang dan dimasukkan ke fondasi Puskás Aréna yang baru.

Cara menuju ke sana

Cara terbaik dan paling andal untuk menuju Puskás Aréna di Budapest adalah dengan transportasi umum, karena parkir pribadi sangat dibatasi pada hari penyelenggaraan acara dan jalan-jalan tepat di sekitar stadion sering ditutup.

Stadion ini terletak di Distrik XIV Budapest dan memiliki koneksi yang sangat baik dengan jaringan transportasi kota.

Dengan kereta bawah tanah (metro): Naik metro adalah cara tercepat untuk menuju arena dan memungkinkan Anda sepenuhnya menghindari kemacetan kota.

Naik Metro Jalur M2 (Merah). Turun di stasiun Puskás Ferenc Stadion, dan dari sana gerbang stadion hanya berjarak sekitar 2-5 menit berjalan kaki.

Dengan trem: Budapest memiliki sistem trem yang sangat baik dan menghubungkan distrik-distrik luar langsung ke area stadion.

Naik Trem 1 atau Trem 1A dan turun di halte Puskás Ferenc Stadion.

Dengan bus atau trolleybus: Sejumlah rute permukaan berhenti tepat di luar area stadion, yang sangat ideal jika Anda datang dari lingkungan sekitar.

Trolleybus 75: Turun di halte Egressy út / Stefánia út, yang akan menurunkan Anda dekat sisi utara kompleks.

Bus lokal: Jalur bus 95, 130, dan 195 semuanya melayani area stadion secara langsung.

Dengan berjalan kaki: Jika Anda menginap di dekat City Park (Városliget) atau Stasiun Kereta Keleti, berjalan kaki sangat praktis. Stadion ini berada di sepanjang koridor utama seperti Dózsa György út dan Stefánia út, dengan plaza granit yang lebar dan ramah pejalan kaki yang dirancang untuk menangani kerumunan besar dengan aman.

Pertandingan UEFA Nations League Hungaria vs Georgia: Semua yang perlu Anda ketahui

Hungaria vs Georgia: performa terkini

Peringkat FIFA: Hungaria (#39) vs Georgia (#72)

Sejak kalah dalam laga kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka pada November lalu dan gagal lolos ke putaran final, Hungaria tetap tak terkalahkan dalam empat laga persahabatan, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Semua laga persahabatan itu dimainkan di kandang.

Sama seperti Hungaria, Georgia memasuki UEFA Nations League tanpa kekalahan sepanjang 2026, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Namun, performa mereka saat tandang dalam laga kompetitif perlu ditingkatkan, karena mereka menelan tiga kekalahan beruntun saat memainkan laga penting di markas lawan.

Hungaria vs Georgia: rekor head-to-head terkini

Dalam sepak bola putra level senior, Hungaria dan Georgia memiliki rekor head-to-head yang seimbang dengan masing-masing satu kemenangan. Pertemuan terakhir kedua tim adalah laga Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 di Tbilisi, pada September 2001, yang dimenangi Georgia dengan skor 3–1.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Georgia GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hungary HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Northern Ireland NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi







