Cara mendapatkan tiket Hull City vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Setelah absen selama satu dekade, Hull City akhirnya kembali ke Premier League. Mereka akan memulai kampanye 2026/27 yang sangat dinantikan dengan laga kandang besar melawan juara Inggris 20 kali, Manchester United, pada Sabtu, 22 Agustus.

Para penggemar Hull City tentu masih diliputi euforia setelah tim mereka menang di final play-off Championship melawan Middlesbrough di Stadion Wembley pada Mei, dengan Oli McBurnie mencetak gol kemenangan dramatis pada masa injury time.

Manchester United juga menutup kampanye 2025/26 dengan hasil positif, mengamankan tiket ke Liga Champions setelah finis di posisi ketiga. Kini setelah dipercaya secara permanen, Michael Carrick bertekad membangun dari fondasi solid yang diletakkan musim lalu.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Hull City vs Manchester United digelar?

Hull City vs Manchester United kick-off pada 12.30 BST, Sabtu, 22 Agustus, di MKM Stadium, Hull.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 07.30 The MKM Stadium

Cara membeli tiket Premier League Hull City vs Manchester United

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-calo, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota klub resmi berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket lewat ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat, seperti Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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