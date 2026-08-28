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Cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs VfB Stuttgart: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Hoffenheim menghadapi VfB Stuttgart di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Hoffenheim akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 12 September 2026 di SNP Arena, Sinsheim.

Pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026 berakhir dengan hasil imbang 3-3 yang mendebarkan di venue yang sama. Secara keseluruhan, rekor pertemuan sedikit memihak Stuttgart, meski pertandingan di Sinsheim secara rutin terbukti sulit diprediksi bagi kedua tim.  

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Hoffenheim vs VfB Stuttgart di Bundesliga?

Hoffenheim vs VfB Stuttgart akan kick-off di SNP Arena, Sinsheim. Periksa jadwal siaran di wilayah Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di teritori Anda.

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Bundesliga - Pekan 3
SNP Arena

Cara membeli tiket Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart pada 12 September 2026, Anda memiliki dua opsi utama:

  • Saluran resmi klub: Cara paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga normal adalah langsung melalui portal tiket online resmi TSG Hoffenheim, karena mereka adalah tim tuan rumah yang menggelar pertandingan ini di PreZero Arena, Sinsheim. Suporter tim tamu juga bisa memeriksa toko tiket resmi VfB Stuttgart untuk penjualan alokasi tiket tandang, meski ini sering kali membutuhkan keanggotaan resmi klub.
  • Pasar sekunder & agregator: Jika alokasi resmi sudah habis terjual, tiket tersedia di platform penjualan ulang tiket dan situs perbandingan seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Biaya tiket untuk pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart pada 12 September 2026 bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori tiket, dan apakah Anda membeli melalui saluran resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder:

  • Tiket resmi dengan harga normal: Tiket standar yang dibeli langsung melalui saluran resmi klub biasanya mulai dari sekitar £15 hingga £20 untuk tiket area berdiri (Stehplatz). Tiket tempat duduk (Sitzplatz) umumnya berada di kisaran £30 hingga £70, tergantung seberapa dekat posisi Anda dengan lapangan atau tribun tengah.
  • Pasar sekunder & agregator: Di platform penjualan ulang pihak ketiga dan agregator tiket (seperti StubHub), harga berfluktuasi berdasarkan permintaan. Tiket level masuk di pasar sekunder saat ini mulai dari sekitar £40 hingga £85, dengan kursi premium atau kursi tengah tingkat bawah mencapai £100 hingga £150+ per tiket.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hoffenheim vs VfB Stuttgart

Hoffenheim menatap pertandingan ini dengan modal tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Erzgebirge Aue di DFB-Pokal pada 22 Agustus, kemenangan meyakinkan di ajang piala yang terjadi setelah hasil imbang 2-2 dalam laga uji coba melawan Tottenham Hotspur. Sebelumnya pada pramusim mereka mengalahkan Karlsruher SC 3-0 dan Holstein Kiel 3-1. Dalam lima pertandingan tersebut Hoffenheim mencetak 12 gol dan kebobolan delapan gol.

Stuttgart juga membawa catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan ke pertandingan ini. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 4-0 di DFB-Pokal di markas Hansa Rostock pada 21 Agustus, meski hasil itu tertutupi oleh cedera yang dialami selama pertandingan. Stuttgart bermain imbang 2-2 dengan Paris FC pada akhir Juli dan kalah 1-0 dari Fulham dalam laga uji coba pada 15 Agustus. Mereka mencetak 16 gol dalam lima pertandingan itu tetapi kebobolan delapan, sebuah pola yang menunjukkan tim asuhan Hoeness bisa ditembus di lini belakang.

TSG

TSG - Performa

HSK
M3-1
KSC
M3-0
TOT
K3-0
TOT
S2-2
AUE
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VFB

VFB - Performa

OFC
M1-8
PAR
S2-2
EVE
M3-1
FUL
K1-0
HRO
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Hoffenheim vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Hoffenheim dan Stuttgart bermain imbang 3-3 di SNP Arena dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, pertemuan Bundesliga pada Desember 2025 di markas Stuttgart berakhir tanpa gol. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di Bundesliga, tidak ada satu pun tim yang mampu menunjukkan dominasi, dengan catatan memperlihatkan dua hasil imbang, satu kemenangan Stuttgart, dan dua hasil imbang lainnya, termasuk skor 1-1 pada Februari 2025 dan 1-1 pada Oktober 2024. Kemenangan terbaru dalam data ini menjadi milik Stuttgart, yang mengalahkan Hoffenheim 3-0 di Sinsheim pada Maret 2024.

Head to Head

HoffenheimSeriVfB Stuttgart
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FT
5Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Hoffenheim vs VfB Stuttgart

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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