Hoffenheim akan menghadapi Hamburger SV pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di SNP Arena, Sinsheim.

Secara historis, kedua klub memiliki rekor pertemuan yang ketat, dengan Hoffenheim unggul tipis lewat 8 kemenangan berbanding 7 milik Hamburger SV. Dalam pertemuan terakhir mereka pada 25 April 2026, Hoffenheim meraih kemenangan tandang 2-1 di Volksparkstadion.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs Hamburger SV, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hoffenheim vs Hamburger SV?

Hoffenheim vs Hamburger SV akan digelar di SNP Arena, Sinsheim, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 5 10 Okt 2026 - 09.30 SNP Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hoffenheim vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV, Anda dapat mengikuti opsi pembelian utama berikut:

Portal penjualan tiket resmi klub: Toko Tiket Resmi TSG Hoffenheim: Kunjungi portal penjualan tiket resmi TSG Hoffenheim. Tiket biasanya lebih dulu tersedia untuk anggota klub dalam periode prapenjualan eksklusif sebelum sisa alokasi dijual secara umum kepada publik.

Toko Tiket Resmi Hamburger SV: Jika Anda berniat duduk di sektor suporter tim tamu, cek portal penjualan tiket resmi Hamburger SV, karena tiket tandang dialokasikan langsung melalui klub tamu kepada anggota dan pemegang tiket musiman mereka. Platform penjualan kembali tiket resmi (Zweitmarkt): Hoffenheim mengoperasikan bursa tiket sekunder resmi langsung di situs klub mereka. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir dapat menjual kembali kursi mereka dengan harga resmi, menawarkan cara yang aman dan sah untuk membeli tiket jika pertandingan habis terjual. Penjualan untuk publik umum & tips pemesanan: Tanggal penjualan tiket biasanya diumumkan beberapa pekan sebelum hari pertandingan. Membuat akun pengguna gratis di platform tiket TSG Hoffenheim terlebih dahulu akan memungkinkan Anda mengakses portal dengan cepat begitu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Bundesliga Hoffenheim vs Hamburger SV?

Harga tiket untuk laga Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV di SNP Arena (PreZero Arena) bergantung pada kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

Harga resmi (Toko Tiket TSG Hoffenheim)

Tiket berdiri (Stehplätze): Tiket berdiri standar mulai dari sekitar €15 hingga €20 (dengan harga konsesi sekitar €12 hingga €15 ).

Tiket duduk (Sitzplätze):

Tingkat bawah / blok keluarga: Sekitar €30 hingga €45 . Kategori 2 (sudut / tingkat atas): Sekitar €45 hingga €65 . Kategori 1 (tribun utama / sisi samping garis tengah): Berkisar dari €65 hingga €115+ tergantung pada blok spesifik dan kedekatannya dengan garis tengah.

VIP & hospitality: Biasanya mulai dari €150 hingga €250+ .

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Bursa tiket resmi klub (Zweitmarkt): Dijual langsung dengan harga asli (biasanya €15 hingga €115 tergantung kursinya).

Hoffenheim vs Hamburger SV Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hoffenheim vs Hamburger SV

Hoffenheim mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Erzgebirge Aue 4-0 di DFB-Pokal dan bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur pada pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Hoffenheim mencetak 11 gol dan kebobolan 11 gol.

Hamburg meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 0-5 dari Mainz di Bundesliga. Sebelum itu, mereka kalah 0-2 dari Borussia Dortmund pada pekan pembuka, meski mereka memang menang 3-0 dalam laga piala melawan SC Verl. Hamburg mencetak enam gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Hoffenheim vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 25 April 2026, ketika Hoffenheim menang tandang 2-1 di Volksparkstadion dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terbaru, Hoffenheim menang tiga kali berbanding dua kemenangan milik Hamburg, dengan Hoffenheim juga mencatat kemenangan kandang 4-1 pada Desember 2025 dan kemenangan 2-0 pada April 2018. Kemenangan Hamburg dalam data ini terjadi pada November 2017 (3-0) dan April 2017 (2-1).