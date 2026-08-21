Hamburger SV akan menghadapi Mainz 05 pada Minggu, 6 September 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan memburu poin penting untuk membangun momentum positif di kasta tertinggi. Pertemuan Bundesliga sebelumnya pada Februari 2026 berakhir imbang 1-1 di Mewa Arena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Hamburger SV vs Mainz 05, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Hamburger SV vs Mainz 05 berlangsung di Volksparkstadion, Hamburg.

Bundesliga - Pekan 2 6 Sep 2026 - 09.30 Volksparkstadion

Cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 di Volksparkstadion, ikuti saluran resmi dan tepercaya berikut:

Tempat membeli: Kunjungi portal penjualan tiket resmi Hamburger SV ( hsv.de ).

Toko Tiket Resmi Hamburger SV (Saluran Utama)

Prioritas anggota: Anggota resmi klub HSV mendapatkan akses lebih awal ke penjualan tiket kandang sebelum dirilis ke publik umum. Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa akan dijual secara umum sekitar 2 hingga 4 pekan sebelum hari pertandingan.

Alokasi Tandang Resmi Mainz 05 (Untuk Suporter Tamu)

Tempat membeli: Jika mendukung Mainz 05, beli melalui portal tiket resmi 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Seksi: Suporter tim tamu duduk di blok khusus tim tamu ( Gastbereich ) di Volksparkstadion.

Pasar sekunder: Jika opsi utama habis terjual, tiket dicantumkan di mesin pencari tiket dan platform sekunder seperti StubHub .



Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Harga tiket untuk Hamburger SV vs. Mainz 05 di Volksparkstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan apakah Anda membelinya langsung atau dari pasar sekunder:

Harga resmi langsung (Toko Tiket HSV)

Area berdiri ( Stehplatz ): €16 - €22

Tempat duduk standar ( Sitzplatz ): €30 - €85 (bervariasi menurut tingkat, sudut, atau pandangan tengah)

VIP & hospitality:€200+

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Jika membeli melalui platform penjualan kembali terverifikasi atau marketplace agregator:

Harga awal: Kursi tingkat atas level masuk dibanderol mulai sekitar $55 - $65 (~€50 - €60).

Rata-rata tempat duduk: Tingkat bawah standar ( Unterrang ) dan pandangan tengah berkisar dari $85 - $185 (~€78 - €170).

Tempat duduk premium: Baris tengah bawah atau sektor garis tengah berkisar dari $200 - $450+ .

Hamburger SV vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs Mainz 05

Hamburger SV menatap pertandingan ini dengan catatan pramusim dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Toulouse pada 15 Agustus, sementara sepekan sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Lille. Kekalahan dari Everton dan Rapid Wien menjadi titik rendah dalam jadwal pemanasan mereka. HSV mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan, yang menunjukkan organisasi pertahanan mereka perlu diperketat saat sepakbola kompetitif kembali dimulai.

Mainz 05 tampil tajam sepanjang pramusim, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas AFC Bournemouth pada 15 Agustus, dan mereka juga membukukan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Paris FC. Hasil imbang 3-3 melawan Udinese menjadi satu-satunya momen tim Fischer kehilangan poin. Mainz mencetak 13 gol dalam lima laga persahabatan sambil hanya kebobolan empat, catatan yang menunjukkan unit serangan yang terlatih baik jelang musim baru.

Hamburger SV vs Mainz 05: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dengan Mainz menjamu HSV di Bundesliga pada 20 Februari 2026. Sebelum itu, Hamburger SV memberi Mainz kekalahan telak 4-0 di Volksparkstadion pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir yang tercatat, masing-masing tim meraih satu kemenangan, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang.

Klasemen Hamburger SV vs Mainz 05

Di klasemen Bundesliga, Hamburger SV saat ini menempati posisi ke-10, dengan Mainz 05 dua tingkat di bawah mereka di peringkat ke-12.