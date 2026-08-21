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Cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs Mainz 05: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Bundesliga

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Hamburger SV akan menghadapi Mainz 05 pada Minggu, 6 September 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan memburu poin penting untuk membangun momentum positif di kasta tertinggi. Pertemuan Bundesliga sebelumnya pada Februari 2026 berakhir imbang 1-1 di Mewa Arena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Hamburger SV vs Mainz 05, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Hamburger SV vs Mainz 05 berlangsung di Volksparkstadion, Hamburg.

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Bundesliga - Pekan 2
Volksparkstadion

Cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 di Volksparkstadion, ikuti saluran resmi dan tepercaya berikut:

  • Tempat membeli: Kunjungi portal penjualan tiket resmi Hamburger SV (hsv.de).
  • Toko Tiket Resmi Hamburger SV (Saluran Utama)
    • Prioritas anggota: Anggota resmi klub HSV mendapatkan akses lebih awal ke penjualan tiket kandang sebelum dirilis ke publik umum.
    • Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa akan dijual secara umum sekitar 2 hingga 4 pekan sebelum hari pertandingan.
  • Alokasi Tandang Resmi Mainz 05 (Untuk Suporter Tamu)
    • Tempat membeli: Jika mendukung Mainz 05, beli melalui portal tiket resmi 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Seksi: Suporter tim tamu duduk di blok khusus tim tamu (Gastbereich) di Volksparkstadion.
    • Pasar sekunder: Jika opsi utama habis terjual, tiket dicantumkan di mesin pencari tiket dan platform sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Harga tiket untuk Hamburger SV vs. Mainz 05 di Volksparkstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan apakah Anda membelinya langsung atau dari pasar sekunder:

Harga resmi langsung (Toko Tiket HSV)

  • Area berdiri (Stehplatz):€16 - €22
  • Tempat duduk standar (Sitzplatz):€30 - €85 (bervariasi menurut tingkat, sudut, atau pandangan tengah)
  • VIP & hospitality:€200+

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Jika membeli melalui platform penjualan kembali terverifikasi atau marketplace agregator:

  • Harga awal: Kursi tingkat atas level masuk dibanderol mulai sekitar $55 - $65 (~€50 - €60).   
  • Rata-rata tempat duduk: Tingkat bawah standar (Unterrang) dan pandangan tengah berkisar dari $85 - $185 (~€78 - €170).
  • Tempat duduk premium: Baris tengah bawah atau sektor garis tengah berkisar dari $200 - $450+.

Hamburger SV vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs Mainz 05

Hamburger SV menatap pertandingan ini dengan catatan pramusim dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Toulouse pada 15 Agustus, sementara sepekan sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Lille. Kekalahan dari Everton dan Rapid Wien menjadi titik rendah dalam jadwal pemanasan mereka. HSV mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan, yang menunjukkan organisasi pertahanan mereka perlu diperketat saat sepakbola kompetitif kembali dimulai.

Mainz 05 tampil tajam sepanjang pramusim, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas AFC Bournemouth pada 15 Agustus, dan mereka juga membukukan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Paris FC. Hasil imbang 3-3 melawan Udinese menjadi satu-satunya momen tim Fischer kehilangan poin. Mainz mencetak 13 gol dalam lima laga persahabatan sambil hanya kebobolan empat, catatan yang menunjukkan unit serangan yang terlatih baik jelang musim baru.

HSV

HSV - Performa

RAP
K3-2
HDH
M3-1
EVE
K1-2
LIL
S2-2
TFC
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
M05

M05 - Performa

HSK
M3-0
ALA
M1-0
UDI
S3-3
PAR
M4-0
BOU
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Hamburger SV vs Mainz 05: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dengan Mainz menjamu HSV di Bundesliga pada 20 Februari 2026. Sebelum itu, Hamburger SV memberi Mainz kekalahan telak 4-0 di Volksparkstadion pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir yang tercatat, masing-masing tim meraih satu kemenangan, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang.

Head to Head

Hamburger SVSeriMainz 05
1
3
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
4
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
7Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Hamburger SV vs Mainz 05

Di klasemen Bundesliga, Hamburger SV saat ini menempati posisi ke-10, dengan Mainz 05 dua tingkat di bawah mereka di peringkat ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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