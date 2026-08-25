Cara mendapatkan tiket Grand Slam of Darts 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Grand Slam of Darts kembali digelar untuk edisi ke-20 pada 2026, menghadirkan sembilan hari fase grup round-robin dan drama babak gugur di Wolverhampton. Turnamen ini mempertemukan para juara turnamen besar, pemegang Tour Card berperingkat, dan kualifikan undangan dari seluruh cabang olahraga ini dalam salah satu format paling unik di kalender darts, dan edisi tahun ini punya bobot tambahan setelah jumlah peserta diperluas dari 32 menjadi 48 pemain untuk pertama kalinya dalam sejarah ajang ini.

GOAL memiliki jadwal lengkap, harga tiket, dan semua hal lain yang Anda butuhkan di bawah ini, dan Anda bisa melihat tiket untuk setiap sesi sekarang juga, dengan harga saat ini mulai dari hanya £73,02.

Kapan Grand Slam of Darts 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 14 Nov, 13:00 Fase Grup, Pertandingan Pembuka WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Sab, 14 Nov, 19:00 Fase Grup, Pertandingan Pembuka WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Min, 15 Nov, 13:00 Fase Grup WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Min, 15 Nov, 19:30 Fase Grup WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Sen, 16 Nov, 19:00 Fase Grup WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Sel, 17 Nov, 19:00 Fase Grup, Penentuan Akhir Grup WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Rab, 18 Nov, 19:00 Babak Kedua WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Kam, 19 Nov, 19:00 Babak Kedua WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Jum, 20 Nov, 19:00 Perempat-Final WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Sab, 21 Nov, 19:00 Perempat-Final WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Min, 22 Nov, 12:00 Semifinal WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket Min, 22 Nov, 19:00 Final WV Active Aldersley, Wolverhampton Tiket

Di mana membeli tiket Grand Slam of Darts 2026?

PDC menjual tiket Grand Slam of Darts secara langsung melalui Ticketmaster, dengan Sportsbreaks.com menawarkan paket tiket dan hotel resmi bagi fan yang datang untuk turnamen ini. Kanal resmi ini adalah titik awal yang paling aman, dan PDC menyarankan agar tidak membeli dari calo tidak resmi terlepas dari seberapa sah mereka terlihat.

Bagi fan yang melewatkan penjualan resmi, atau yang mencari sesi tertentu yang kini sudah habis terjual, marketplace sekunder merupakan cadangan yang dapat diandalkan. Harga dan ketersediaan berubah dari hari ke hari saat turnamen semakin dekat, jadi layak untuk memeriksanya secara berkala demi mendapatkan sesi yang sesuai dengan anggaran dan rencana perjalanan Anda.

Layanan hospitality juga tersedia bagi mereka yang menginginkan pengalaman yang lebih premium, dengan sejumlah penyedia spesialis menawarkan paket VIP yang mencakup tempat duduk utama, akses lounge, dan jamuan hospitality untuk sesi tertentu. Ini terpisah dari harga tiket standar dan layak dipesan lebih awal, karena alokasi hospitality biasanya terbatas.

Berapa harga tiket Grand Slam of Darts 2026?

Harga bervariasi untuk tiap sesi, dan cara termurah untuk masuk saat ini adalah sesi malam Babak Kedua pada Rabu, 18 November, dengan tiket yang saat ini tersedia mulai dari hanya £73,02. Berikut rincian harga saat ini di sepanjang turnamen:

Babak Kedua (Rab, 18 Nov, malam): mulai dari £73,02, sesi dengan nilai terbaik dalam jadwal

mulai dari £73,02, sesi dengan nilai terbaik dalam jadwal Perempat-Final (Sab, 21 Nov, malam): mulai dari £99,99

mulai dari £99,99 Semifinal (Min, 22 Nov, siang): mulai dari £120,50

mulai dari £120,50 Final (Min, 22 Nov, malam): mulai dari £119,99

mulai dari £119,99 Perempat-Final (Jum, 20 Nov, malam): mulai dari £170,37, yang tertinggi dari sesi yang saat ini tersedia

Sesi fase grup sepanjang pekan pembuka, 14 hingga 17 November, cenderung paling cepat terjual mengingat harga masuk yang lebih rendah dan nama-nama terbesar di cabang olahraga ini semuanya tampil pada hari-hari pembuka tersebut, jadi terus cek kembali ketersediaannya. Sebagai aturan umum, harga biasanya hanya bergerak naik saat tiap tanggal semakin dekat, jadi memesan lebih cepat adalah cara paling aman untuk mengunci kursi termurah yang tersedia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Grand Slam of Darts

Grand Slam of Darts dimainkan dengan fase grup round-robin yang dilanjutkan dengan sistem gugur langsung, yang membuatnya berbeda dari kebanyakan turnamen besar lain di kalender PDC. Enam belas grup berisi tiga pemain bertarung sepanjang pekan pertama, dengan dua teratas dari tiap grup lolos ke babak gugur 32 besar, sebelum turnamen berlanjut ke babak kedua, perempat-final, semifinal, dan final pada Minggu malam.

Pembahasan terbesar menjelang 2026 adalah ekspansi dari 32 menjadi 48 pemain, perubahan pertama dalam ukuran peserta sejak tahun-tahun awal turnamen ini. Itu berarti lebih banyak kualifikan, lebih banyak peserta bergaya BDO dan WDF berdampingan dengan para pemegang Tour Card PDC seperti biasa, dan lebih banyak peluang bagi kuda hitam untuk membuat kejutan di fase grup. Luke Littler akan mempertahankan gelarnya sebagai nomor satu dunia, tetapi para pemenang terdahulu seperti Michael van Gerwen, Gerwyn Price, dan Phil Taylor, pemain tersukses di turnamen ini dengan enam gelar, menjadi bukti betapa tidak terduganya ajang ini.

Siaran di Inggris tersedia melalui ITV4 dan platform streaming ITVX, menjadikannya salah satu turnamen besar yang lebih mudah diakses bagi fan yang tidak bisa datang langsung ke Wolverhampton, meski tidak ada yang mengalahkan atmosfer langsung di arena.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang WV Active Aldersley

WV Active Aldersley, yang juga dikenal sebagai Aldersley Leisure Village, telah menjadi tuan rumah Grand Slam of Darts hampir setiap tahun sejak ajang ini pindah dari Wolverhampton Civic Hall, membuatnya sama lekatnya dengan turnamen ini seperti venue mana pun di cabang olahraga ini. Tata letaknya yang intim membuat fan tetap dekat dengan oche sepanjang turnamen, dan atmosfer venue selama fase grup, ketika 48 pemain dan para pendukung yang datang bersama mereka memadati Wolverhampton secara bersamaan, adalah salah satu yang terbaik di darts.

Venue ini berada tidak jauh dari pusat kota Wolverhampton dan terhubung dengan baik melalui jalur kereta maupun jalan raya, sehingga menjadi perjalanan yang mudah bagi fan yang datang dari seluruh Midlands dan wilayah lain. Dengan sembilan hari pertandingan dan jadwal sesi yang padat untuk dipilih, WV Active Aldersley menawarkan banyak kesempatan untuk menyaksikan langsung para pemain terbaik dunia, apa pun anggaran Anda.