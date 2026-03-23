Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
F1 Grand Prix Of ChinaGetty Images Sport
F1 2026 Grand Prix tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Grand Prix F1 2026: Tanggal, balapan mendatang, pilihan layanan VIP, dan lainnya

Lihat cara membeli tiket untuk salah satu balapan F1 yang seru di musim ini.

Meskipun balapan yang semula dijadwalkan di Bahrain dan Arab Saudi telah dibatalkan dari kalender F1 2026, musim Grand Prix F1 tetap akan berlangsung dengan 22 balapan. 

Selama 9 bulan ke depan, balapan akan digelar di berbagai belahan dunia, memberikan para penggemar F1 banyak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka dengan memesan tiket Grand Prix.

Aksi F1 akan berlangsung seru dan mendebarkan, jadi di GOAL, kami menyediakan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal Grand Prix F1 2026?

Berikut adalah sisa balapan musim F1 2026:

TanggalBalapanTempat (Lokasi)Tiket
29 MaretGrand Prix Jepang Sirkuit Suzuka (Suzuka)Tiket
3 MeiGrand Prix MiamiSirkuit Internasional Miami (Miami Gardens)Tiket
24 MeiGrand Prix Kanada Sirkuit Gilles Villeneuve (Montreal)Tiket
7 JuniGrand Prix Monako Sirkuit de Monaco (Monako)Tiket
14 JuniGrand Prix Barcelona-CatalunyaSirkuit Barcelona-Catalunya (Montmelo)Tiket
28 JuniGrand Prix AustriaSirkuit Red Bull Ring (Spielberg)Tiket
5 JuliGrand Prix InggrisSirkuit Silverstone (Silverstone)Tiket
19 JuliGrand Prix BelgiaSirkuit Spa-Francorchamps (Stavelot)Tiket
26 JuliGrand Prix Hungaria Sirkuit Hungaroring (Mogyorod)Tiket
23 AgustusGrand Prix BelandaSirkuit Zandvoort (Zandvoort) Tiket
6 September Grand Prix Italia Sirkuit Monza (Monza) Tiket
13 September Grand Prix Spanyol Madrid (Madrid) Tiket
26 September Grand Prix Azerbaijan Sirkuit Kota Baku (Baku) Tiket
11 Oktober Grand Prix Singapura Sirkuit Jalanan Marina Bay (Singapura) Tiket
25 Oktober Grand Prix Amerika Serikat Sirkuit of the Americas (Austin) Tiket
2 NovemberGrand Prix Kota Meksiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City)Tiket
8 NovemberGrand Prix Sao Paulo Sirkuit Interlagos (Sao Paulo)Tiket
21 NovemberGrand Prix Las Vegas Sirkuit Las Vegas Strip (Paradise)Tiket
29 NovemberGrand Prix Qatar Sirkuit Internasional Lusail (Lusail) Tiket
6 DesemberGrand Prix Abu Dhabi Sirkuit Yas Marina Emirates (Abu Dhabi) Tiket


Catatan: Grand Prix Tiongkok, Miami, Kanada, Inggris, Belanda, dan Singapura menggunakan format sprint.

Terdapat beberapa perubahan balapan dibandingkan musim lalu. Sementara Grand Prix Spanyol telah dipindahkan dari Barcelona ke sirkuit jalan raya baru di Madrid, Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelo kini menjadi tuan rumah balapan baru, yaitu Grand Prix Barcelona-Catalunya. Keuntungan bagi Barcelona adalah kerugian bagi Imola, karena Grand Prix Emilia Romagna telah dihentikan setelah kontraknya tidak diperpanjang.

Cara mendapatkan tiket Grand Prix F1 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 melalui beberapa cara. Tiket tersebut ditawarkan oleh Portal Tiket Formula Satu, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi olahraga ini, dan juga tersedia melalui situs sirkuit/tempat penyelenggaraan itu sendiri. 

Selain tiket masuk umum dan tiket tribun, penggemar juga dapat membeli berbagai paket VIP atau hospitality.

Selain itu, penggemar F1 mungkin juga ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 2026?

Harga tiket F1 sangat bervariasi tergantung sirkuit, lokasi, dan tingkat akses yang Anda pilih.

Tiket umumnya tersedia dalam kategori berikut:

  • Tiket Masuk Umum (GA): Pilihan paling terjangkau, dengan harga mulai dari CNY 400 (£43/$57) di Grand Prix Tiongkok hingga lebih dari £325 ($430) di Grand Prix Inggris. Tiket ini tidak mencakup tempat duduk yang telah dipesan.
  • Tempat Duduk Grandstand: Harga tempat duduk yang telah dipesan biasanya mulai dari sekitar JPY 22.500 (£106) di trek yang terjangkau seperti Suzuka dan dapat melebihi €875 (£755) untuk pemandangan premium di Grand Prix Monako.
  • Tribun Utama / Pit Straight: Kursi premium ini menawarkan pemandangan garis start/finish dan pit lane, dengan harga rata-rata sekitar £700 ($940)
  • Paddock Club & Hospitality: Paket VIP, yang menawarkan katering all-inclusive dan akses eksklusif ke pit lane, biasanya mulai dari sekitar £4.000 ($5.375).

Acara di Amerika Utara dan Eropa yang prestisius cenderung menjadi yang termahal dalam kalender F1. Di ujung lain skala harga, balapan di Asia Timur dan Amerika Selatan (China, Jepang, dan Brasil) termasuk yang termurah selama musim.

Ingatlah untuk terus memantau situs F1 dan berbagai situs sirkuit untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa saja yang termasuk dalam paket hospitality F1?

Layanan perhotelan di sirkuit Grand Prix, yang berlokasi di berbagai tempat menakjubkan di seluruh dunia, menghadirkan sentuhan kemewahan melalui hidangan lezat dan pilihan minuman premium, serta akses ke lounge eksklusif.

Anda juga akan menikmati wawasan di balik layar tentang F1, menciptakan pengalaman impian bagi para penggemar balap mobil. Ini adalah suguhan yang sempurna untuk acara istimewa, dan meskipun setiap Grand Prix menawarkan pengalaman unik, ada paket yang sama untuk balapan tertentu:

VIP di tepi lintasan

  • Akses ke balapan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu
  • Pemandangan premium ke Pit Lane dan Garis Start/Finish
  • Bar terbuka sepanjang hari
  • Makan siang gourmet dengan hidangan pembuka dan prasmanan
  • Akses ke lounge hospitality

Layanan Tamu di Pinggir Lintasan

  • Layanan hospitality profesional dengan pemandangan premium
  • Pilihan makanan lezat dan anggur bersoda disajikan sepanjang akhir pekan balapan
  • Penampilan khusus oleh Tokoh Media F1 atau Pembalap
  • Sesi Tanya Jawab Eksekutif F1
  • Pengalaman Grid Walk eksklusif
  • Kesempatan berfoto dengan Trofi Kejuaraan
  • Akses ke Paddock dengan pemandu untuk wawasan di balik layar

Apa yang bisa diharapkan dari musim F1 2026?

Tahun lalu, kita menyaksikan salah satu musim F1 paling mendebarkan dan dramatis sepanjang sejarah. Setelah mendominasi dalam waktu yang lama, duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, dipaksa bekerja keras oleh Max Verstappen yang kembali bangkit, sehingga musim ini berakhir dengan sangat mendebarkan.

Tentu saja, Lando Norris tetap tenang di Grand Prix terakhir musim ini di Abu Dhabi, finis di posisi ketiga untuk merebut gelar juara pembalap F1 pertamanya. Kini, ia berusaha menjadi pembalap Inggris pertama yang berhasil mempertahankan gelar, setelah meraih kemenangan kejuaraan pertamanya.

Betapa berbedanya dunia Formula 1 dalam beberapa bulan terakhir. Ketiga penantang gelar juara tahun lalu gagal naik podium di dua balapan pembuka musim 2026, dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyelesaikan Grand Prix Tiongkok.

Seperti yang sudah diperkirakan dari penampilan mereka dalam tes pramusim, Mercedes kini menjadi bintang utama di lintasan. George Russell berhasil meraih pole position dan kemenangan balapan di Australia, sementara rekan setimnya asal Italia yang berusia 19 tahun, Kimi Antonelli, menorehkan prestasi gemilang di China.

Para penggemar Ferrari juga tersenyum puas. Tim Kuda Jingkrak tampaknya telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu atau mampu beradaptasi dengan aturan dan regulasi baru lebih baik daripada tim lain. Mereka finis di posisi ke-3 dan ke-4 pada dua balapan pembuka, dengan Charles Leclerc naik podium di Melbourne dan Lewis Hamilton meraih posisi ketiga di Shanghai.

