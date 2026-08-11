Cara mendapatkan tiket Grand Prix F1 2026: Tanggal, balapan mendatang, opsi hospitality, dan lainnya

Musim Formula 1 2026 kini menjadi kejuaraan dengan 11 balapan. Musim dimulai pada Maret dengan Grand Prix Australia di Melbourne, dan dengan putaran tersisa yang berlangsung hingga Desember, masih ada banyak seri tersisa dalam kalender bagi para penggemar F1 untuk mewujudkan impian mereka menyaksikan Grand Prix secara langsung.

Aksi F1 hanya akan semakin cepat dan sengit saat musim mendekati puncaknya, jadi di GOAL, kami telah menyiapkan semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan, termasuk tempat membeli, harga tiket, dan cara tercepat untuk mengamankan kursi Anda pada balapan berikutnya dalam kalender.

Apa jadwal Grand Prix F1 2026?

Berikut adalah sisa balapan pada musim F1 2026:

Tanggal Balapan Venue (Lokasi) Tiket 23 Agustus Grand Prix Belanda Circuit Zandvoort (Zandvoort) Tiket 6 September Grand Prix Italia Monza Circuit (Monza) Tiket 13 September Grand Prix Spanyol Madring Circuit (Madrid) Tiket 26 September Grand Prix Azerbaijan Baku City Circuit (Baku) Tiket 11 Oktober Grand Prix Singapura Marina Bay Street Circuit (Singapura) Tiket 25 Oktober Grand Prix Amerika Serikat Circuit of the Americas (Austin) Tiket 1 November Grand Prix Mexico City Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City) Tiket 8 November Grand Prix Sao Paulo Interlagos Circuit (Sao Paulo) Tiket 21 November Grand Prix Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Tiket 29 November Grand Prix Qatar Lusail International Circuit (Lusail) Tiket 6 Desember Grand Prix Abu Dhabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) Tiket



Catatan: Grand Prix China, Miami, Kanada, Inggris, Belanda, dan Singapura menggunakan format sprint.

Ada beberapa perubahan balapan dibanding musim lalu. Sementara Grand Prix Spanyol pindah dari Barcelona ke sirkuit jalanan baru di Madrid, Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelo kini menggelar balapan baru, Grand Prix Barcelona-Catalunya. Keuntungan bagi Barcelona menjadi kerugian bagi Imola, karena Grand Prix Emilia Romagna telah dihentikan setelah kontraknya tidak diperpanjang.

Cara mendapatkan tiket Grand Prix F1 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 melalui beberapa jalur. Tiket ditawarkan melalui Formula One Ticket Portal, yang bisa diakses langsung lewat situs resmi olahraga ini, dan juga tersedia melalui situs sirkuit/venue itu sendiri.

Selain tiket general admission dan grandstand, penggemar juga bisa membeli berbagai paket VIP atau hospitality.

Selain itu, penggemar F1 juga dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang bisa memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 2026?

Harga tiket F1 sangat bervariasi tergantung sirkuit, lokasi, dan tingkat akses yang Anda pilih.

Tiket umumnya tersedia dalam kategori berikut:

General Admission (GA): Opsi yang paling ramah anggaran, mulai dari CNY 400 (£43/$57) pada Grand Prix China hingga lebih dari £325 ($430) pada Grand Prix Inggris. Tiket ini tidak termasuk kursi yang dipesan.

Opsi yang paling ramah anggaran, mulai dari CNY 400 (£43/$57) pada Grand Prix China hingga lebih dari £325 ($430) pada Grand Prix Inggris. Tiket ini tidak termasuk kursi yang dipesan. Tempat Duduk Grandstand: Tempat duduk dengan reservasi biasanya dimulai dari sekitar JPY 22.500 (£106) di trek yang lebih terjangkau seperti Suzuka dan dapat melebihi €875 (£755) untuk pemandangan premium di Grand Prix Monako.

Tempat duduk dengan reservasi biasanya dimulai dari sekitar JPY 22.500 (£106) di trek yang lebih terjangkau seperti Suzuka dan dapat melebihi €875 (£755) untuk pemandangan premium di Grand Prix Monako. Grandstand Utama / Pit Straight: Kursi premium ini menawarkan pemandangan garis start/finis dan pit lane, dengan harga rata-rata sekitar £700 ($940)

Kursi premium ini menawarkan pemandangan garis start/finis dan pit lane, dengan harga rata-rata sekitar £700 ($940) Paddock Club & Hospitality: Paket VIP, yang menawarkan katering all-inclusive dan akses eksklusif ke pit lane, biasanya dimulai dari sekitar £4000 ($5375).

Ajang di Amerika Utara dan event bergengsi di Eropa cenderung menjadi yang paling mahal dalam kalender F1. Di sisi lain dari skala harga, balapan di Timur Jauh dan Amerika Selatan (China, Jepang, dan Brasil) termasuk yang paling murah sepanjang musim.

Jangan lupa untuk terus memantau situs F1 dan berbagai situs sirkuit untuk informasi tambahan serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa saja yang termasuk dalam paket hospitality F1?

Hospitality di sirkuit Grand Prix, yang berada di lokasi-lokasi global luar biasa, menghadirkan sentuhan kemewahan dengan santapan kelas atas dan pilihan minuman premium, serta akses ke lounge eksklusif.

Anda juga akan menikmati wawasan di balik layar tentang F1, menciptakan pengalaman impian bagi para pencinta balap mobil. Ini adalah sajian sempurna untuk momen spesial, dan meski setiap Grand Prix menawarkan pengalaman unik, ada beberapa isi paket yang konsisten untuk balapan tertentu:

VIP Trackside

Akses untuk balapan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu

Pemandangan premium ke Pit Lane dan Garis Start/Finis

Open bar sepanjang hari

Makan siang gourmet dengan hidangan pembuka dan buffet

Akses ke lounge hospitality

Trackside Hospitality

Hospitality ahli dengan pemandangan premium

Pilihan makanan istimewa dan sparkling wine yang disajikan sepanjang akhir pekan balapan

Kehadiran khusus dari tokoh media F1 atau pembalap

Sesi tanya jawab dengan eksekutif F1

Pengalaman Grid Walk eksklusif

Kesempatan berfoto dengan Trofi Kejuaraan

Akses Paddock berpemandu untuk wawasan di balik layar

Apa yang bisa diharapkan dari musim F1 2026?

Kita menyaksikan salah satu musim F1 paling menegangkan dan dramatis tahun lalu. Setelah mendominasi dalam periode yang panjang, duet McLaren Lando Norris dan Oscar Piastri didorong hingga batas maksimal oleh Max Verstappen yang bangkit kembali, saat musim ditutup dengan klimaks yang mendebarkan.

Lando Norris tentu mampu menjaga ketenangannya pada Grand Prix terakhir musim itu di Abu Dhabi, finis ketiga untuk meraih gelar juara pembalap F1 pertamanya. Kini ia berusaha menjadi pembalap Inggris pertama yang sukses mempertahankan gelar, setelah meraih gelar juara perdananya.

Namun, hanya dalam hitungan bulan, banyak hal bisa berubah di dunia Formula 1. Ketiga penantang gelar musim lalu gagal finis di podium dalam dua balapan pembuka 2026, dengan tidak satu pun dari mereka bahkan menyelesaikan Grand Prix China.

Seperti yang diperkirakan dari penampilan mereka dalam tes pramusim, Mercedes kini menjadi bintang utama. George Russell merebut pole dan kemenangan balapan di Australia, dan rekan muda Italia berusia 19 tahunnya, Kimi Antonelli, menjadi yang terbaik di China.

Para penggemar Ferrari juga punya alasan untuk tersenyum. Kuda jingkrak tampak telah meningkat dibanding tahun lalu atau menangani aturan dan regulasi baru lebih baik daripada yang lain. Mereka finis ketiga dan keempat dalam dua balapan pembuka, dengan Charles Leclerc naik podium di Melbourne dan Lewis Hamilton merebut posisi ketiga di Shanghai.