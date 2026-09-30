Grand Prix Las Vegas membawa Formula 1 kembali ke Nevada untuk balapan malam berkecepatan tinggi di sepanjang Strip yang ikonik. Para juara motorsport termasuk Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Lando Norris akan berduel dengan kecepatan puncak di bawah cahaya neon.

GOAL menyajikan tanggal balapan penting, detail harga, dan tautan pemesanan. Simak selengkapnya untuk mengamankan tiket GP F1 Las Vegas Anda hari ini.

Kapan GP F1 Las Vegas digelar?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 19 November 2026 GP F1 Las Vegas: Latihan 1 & 2 Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, AS Tiket 20 November 2026 GP F1 Las Vegas: Latihan 3 & Kualifikasi Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, AS Tiket 21 November 2026 GP F1 Las Vegas: Hari balapan Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, AS Tiket

Di mana membeli tiket GP F1 Las Vegas?

Tiket resmi untuk Grand Prix Las Vegas tersedia di situs resmi F1 Las Vegas GP dan melalui Ticketmaster. Membeli langsung melalui saluran utama memberi penggemar pilihan pertama untuk zona general admission dan pilihan tempat duduk grandstand.

Jika alokasi tiket resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket GP F1 Las Vegas?

Tiket General Admission satu hari di portal tiket resmi mulai dari $50 USD untuk sesi latihan hari Kamis, $99 USD untuk kualifikasi hari Jumat, dan $393 USD untuk hari balapan hari Sabtu. Untuk cakupan akhir pekan penuh, tiket Flamingo General Admission 3 hari mulai dari $492 USD, sedangkan tempat duduk grandstand yang dipesan mulai dari $925 USD di saluran resmi.

Jika alokasi resmi umum habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi last-minute. Harga pasar sekunder di StubHub mulai sekitar $150 USD untuk tiket satu hari atau $350 USD untuk opsi beberapa hari, tergantung permintaan dan pilihan tempat duduk.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GP F1 Las Vegas

Grand Prix Las Vegas adalah salah satu ajang yang paling dinantikan dalam motorsport internasional. Digelar di sirkuit jalan raya di Las Vegas, Nevada, lintasan sepanjang 3,8 mil ini memiliki 17 tikungan dan trek lurus panjang di sepanjang Las Vegas Boulevard yang terkenal.

Tata letak lintasan dan sorotan balapan

Para pembalap melaju melewati resor ikonik termasuk Bellagio, Caesars Palace, dan Venetian. Kecepatan tinggi menembus 212 mph di sepanjang Strip, menjadikan manuver menyalip menuju Tikungan 14 sebagai sorotan utama balapan.

Pilihan tiket dan zona menonton

General Admission: Cara paling ramah anggaran untuk menikmati Formula 1 di Las Vegas. Tiket general admission, dimulai dari Flamingo Zone, menawarkan akses ke area berdiri, layar video besar, zona penggemar interaktif, dan hiburan langsung.

Grandstands: Grandstand reservasi, termasuk zona Heineken dan T-Mobile, menyediakan kursi yang telah ditentukan dengan pemandangan langsung ke titik-titik menyalip utama dan zona akselerasi.

Tips perjalanan dan acara

Bandara Internasional Harry Reid Las Vegas berlokasi beberapa menit dari sirkuit. Penonton dianjurkan menggunakan monorel atau opsi rideshare untuk mencapai pintu masuk sirkuit. Memesan lebih awal memastikan Anda mendapatkan tiket termurah yang tersedia untuk tontonan balapan malam ini.