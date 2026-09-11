Cara mendapatkan tiket Georgia vs Ukraina: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Para penggemar sepakbola fanatik di Tbilisi tengah bersuka ria karena mereka akan mendapat kesempatan menyaksikan Georgia memainkan dua laga internasional kandang dalam rentang empat hari pada September ini.

Setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Irlandia Utara di ibu kota Georgia, Jvarosnebi (The Crusaders) kemudian menghadapi Ukraina di Boris Paichadze Dinamo Arena pada Senin, 28 September, dalam matchday 2 fase liga kompetisi tersebut. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Irlandia Utara dan Ukraina, Georgia juga memiliki Hungaria di grup mereka (Grup 2 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim itu, kandang dan tandang, sepanjang fase liga (total enam pertandingan).

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sedangkan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket UEFA Nations League Georgia vs Ukraina sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Georgia vs Ukraina digelar?

Georgia vs Ukraina berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilisi), pada Senin, 28 September dengan jadwal kick-off pukul 20.00 (GET).

UEFA Nations League B - Pekan 2 28 Sep 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Cara membeli tiket UEFA Nations League Georgia vs Ukraina

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Georgia vs Ukraina pertama kali dijual pada akhir Agustus.

Untuk Bagian Umum dan Suporter Georgia: Federasi Sepakbola Georgia menjual tiket utama stadion secara daring secara eksklusif melalui portal tiket resmi Georgia (Biletebi.ge).

Untuk Bagian Suporter Tandang Ukraina: Asosiasi Sepakbola Ukraina menangani alokasi suporter tandang (Sektor 9 dan 10) secara langsung.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin, setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Georgia vs Ukraina?

Harga tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Georgia vs Ukraina di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, berkisar dari GEL 20 hingga GEL 100 (Lari Georgia), atau sekitar €6-€33.

Struktur harga resmi dibagi ke dalam empat tingkatan berbeda berdasarkan lokasi tempat duduk dan visibilitas lapangan:

Kategori 4 - GEL 20 (€6)

Kategori 3 - GEL 40 (€13)

Kategori 2 - GEL 70 (€23)

Kategori 1 - GEL 100 (€33)

Boris Paichadze Dinamo Arena ditata ke dalam tingkatan menonton sepakbola standar:

Kategori 1 & 2 (Sisi Panjang Tribun Bawah & Atas) : Ini adalah bagian premium yang berada di sepanjang garis samping utama lapangan, menawarkan pandangan paling jelas terhadap jalannya laga.

Kategori 3 & 4 (Sisi Pendek / Belakang Gawang) : Kategori yang lebih murah ini berada di belakang gawang pada tribun bawah dan atas.

Zona Suporter Tandang : Asosiasi Sepakbola Ukraina mengonfirmasi bahwa sektor khusus untuk pendukung tandang berada di Sektor 9 dan 10 (diakses melalui Pintu Masuk H dari Metreveli Street).

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Boris Paichadze Dinamo Arena

Boris Paichadze Dinamo Arena, yang awalnya dibuka sebagai Dinamo Stadium pada 1936, adalah stadion terbesar dan paling terkenal di Georgia. Terletak di jantung ibu kota, Tbilisi, stadion ini memiliki kapasitas 54.549 penonton. Stadion ini menjadi kandang FC Dinamo Tbilisi, tim nasional sepakbola Georgia, dan tim nasional rugby union Georgia.

Pada 1970-an, Dinamo Tbilisi menjadi sangat sukses dan untuk menampung kerumunan yang terus bertambah, stadion ini dibangun ulang sepenuhnya (1976).

Setelah Georgia meraih kemerdekaan, stadion itu diganti namanya untuk menghormati Boris Paichadze, pahlawan pencetak gol legendaris era 1940-an, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain sepakbola terhebat Georgia.

Pada 2006, stadion ini menjalani modernisasi besar-besaran. Untuk memenuhi standar keselamatan dan UEFA, stadion ini diubah menjadi stadion dengan seluruh kursi duduk. Hal itu secara drastis mengurangi kapasitas dari angka lamanya yang menjulang ke formatnya saat ini.

Momen-momen berkesan di Boris Paichadze Dinamo Arena:

Menenggelamkan Liverpool (1979) : Dinamo Tbilisi menjamu kekuatan Eropa Liverpool dalam pertandingan Piala Eropa. Dinamo menghancurkan Liverpool 3-0. Meski kapasitas resminya lebih rendah, laporan lokal menyebut 110.000 fans berdesakan masuk ke stadion dengan berdiri di lorong dan jalur pejalan kaki. Ini menjadi rekor kehadiran tertinggi sepanjang masa di stadion tersebut.

Lautan Obor (1981) : Setelah Dinamo Tbilisi memenangkan European Cup Winners' Cup 1980-81 yang bergengsi di Jerman, mereka pulang untuk merayakan. Lebih dari 80.000 fans memadati stadion sambil memegang obor menyala untuk menyambut para pahlawan mereka dalam perayaan ikonik yang berkilau.

Duel Sesama Spanyol (2015) : Arena ini menjadi sorotan sepakbola dunia ketika menjadi tuan rumah UEFA Super Cup 2015. Duel sengit itu berakhir dengan Barcelona mengalahkan Sevilla 5-4 di hadapan stadion yang penuh sesak.

Sebuah mahakarya ayah-anak: Stadion ini adalah keajaiban arsitektur langka yang awalnya dibangun oleh seorang ayah (Archil Kurdiani) pada 1936, lalu sepenuhnya dibayangkan ulang oleh ayah yang sama bersama putranya yang juga arsitek (Gia Kurdiani), 40 tahun kemudian.

Cara menuju ke sana

Karena Boris Paichadze Dinamo Arena terletak di area komersial pusat yang sibuk tepat di utara pusat kota Tbilisi, transportasi umum sangat disarankan ketimbang berkendara.

Dengan Metro (Kereta Bawah Tanah): Metro Tbilisi murah (GEL 1), cepat, dan menghindarkan Anda dari kemacetan pada hari pertandingan.

Station Square (Vagzalis Moedani): Ini adalah pusat utama tempat First Line (Red Line) dan Saburtalo Line (Green Line) berpotongan. Keluar dari stasiun, berjalanlah menyusuri Tevedore Megvedeli Street, belok kiri ke Tsabadze Street, dan Anda akan melihat stadion.

Dengan Bus: Banyak bus kota berhenti tepat di luar atau dalam jarak berjalan kaki lima menit dari stadion.

Bus 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431, dan 476 berhenti tepat di dekat stadion atau dekat hub Metro Tsereteli. Jika bepergian dari area pusat, bus 31 dan 37 berjalan langsung dari Rustaveli Avenue ke Station Square.

Dengan Kereta: Jika Anda datang dari luar Tbilisi (seperti Batumi, Kutaisi, atau Gori), Anda bisa naik kereta regional. Turunlah di Tbilisi Central Railway Station di Station Square. Stadion berada hanya beberapa blok di utara peron, sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki mudah selama 10 menit.

Dengan Mobil: Mengemudi sendiri umumnya tidak disarankan karena kemacetan ekstrem dan parkir yang terbatas pada hari penyelenggaraan acara. Tidak ada area parkir publik khusus di arena, tetapi Anda bisa memarkir kendaraan di area parkir Tbilisi Central Station dan berjalan kaki menempuh sisa jarak ke stadion.

Pertandingan UEFA Nations League Georgia vs Ukraina: Semua yang perlu Anda ketahui

Georgia vs Ukraina: Performa terkini

Peringkat FIFA: Georgia (#72) vs Kosovo (#33)

Georgia berupaya mempertahankan catatan tak terkalahkan mereka di kandang sepanjang 2026, setelah bermain imbang dalam laga persahabatan melawan Israel dan Rumania serta meraih kemenangan atas Bahrain di Tbilisi sejak Maret tahun ini. Kekalahan kandang terakhir mereka datang saat melawan Spanyol (0-4) dalam kualifikasi Piala Dunia pada November lalu.

Ukraina bangkit dengan baik dari kekalahan mengecewakan mereka dari Swedia di play-off Piala Dunia, dengan meraih kemenangan dalam laga persahabatan melawan Albania dan Polandia pada Maret.

Georgia vs Ukraina: Rekor head-to-head terkini

Georgia belum pernah mengalahkan Ukraina, dengan rekor keseluruhan pertemuan kedua tim menunjukkan 7 kemenangan untuk Ukraina, 4 hasil imbang, dan 0 kemenangan untuk Georgia dari 11 pertemuan sebelumnya. Ukraina mencetak total 17 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara Georgia mencetak 6 gol.

Dalam kampanye UEFA Nations League 2024-25, kedua tim berbagi angka (1-1) saat bertemu di Georgia, dan Ukraina meraih kemenangan 1-0 (di Polandia) ketika mereka bertemu lagi sebulan kemudian.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Georgia GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hungary HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Northern Ireland NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



