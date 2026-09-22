Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League B
team-logoGeorgia
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoHungary
Book Georgia vs Hungary Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Georgia vs Hungaria: Harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Georgia
Hungary
UEFA Nations League B

Georgia menghadapi Hungaria di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Liga Negara UEFA kembali hadir dengan laga menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonik di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam peta sepakbola Eropa, sehingga pertemuan fase grup ini menjadi pertandingan penting bagi kedua skuad yang memburu poin promosi.

GOAL menyajikan semua detail penting soal informasi venue, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Georgia vs Hungaria di Liga Negara UEFA B?

Georgia vs Hungaria digelar di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan kick-off dijadwalkan untuk laga Liga Negara UEFA B Grup 2 ini.

crest
UEFA Nations League B - Pekan 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang mengelola penjualan standar untuk pertandingan internasional kandang di Tbilisi. Fan disarankan membuat akun di portal resmi lebih awal untuk mengamankan tiket saat penjualan umum dibuka.

Jika alokasi utama terjual habis sepenuhnya atau bagian kursi tertentu di stadion tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket standar satu pertandingan di portal tiket resmi dibanderol mulai sekitar €10 hingga €30 untuk kursi general admission di dalam Boris Paichadze Dinamo Arena, tergantung kategori sektornya.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket masuk mulai sekitar €234 saat alokasi umum utama standar sudah terjual habis.

Georgia vs Hungaria di Liga Negara UEFA B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia menatap pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 2-0 atas Bahrain pada 5 Juni 2026, setelah hasil imbang 1-1 melawan Rumania tiga hari sebelumnya. Sebelumnya pada 2026, mereka menang 2-0 tandang atas Lithuania dan bermain imbang 2-2 dengan Israel. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi saat melawan Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025, kekalahan 2-1 yang mengakhiri kampanye kualifikasi mereka.

Hungaria juga membawa catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 3-1 atas Kazakhstan pada 9 Juni 2026, dengan kemenangan 2-1 atas Finlandia yang diraih hanya beberapa hari sebelumnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia melengkapi hasil positif terbaru mereka. Kekalahan terakhir mereka adalah saat takluk 3-2 dari Irlandia di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

GEO

GEO - Performa

BGR
K2-1
ISR
S2-2
LTU
M0-2
ROU
S1-1
BHR
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HUN

HUN - Performa

IRL
K2-3
SVN
M1-0
GRE
S0-0
FIN
M2-1
KAZ
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Georgia vs Hungaria: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Satu-satunya laga lain yang tercatat antara kedua negara terjadi tiga bulan sebelumnya pada Juni 2001, ketika Hungaria menang 4-1 di kandang dalam kampanye kualifikasi yang sama. Masing-masing tim mengoleksi satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.

Head to Head

GeorgiaSeriHungary
1
0
1
World Cup Qualification UEFA
Georgia badge
Georgia
GEO
3
Hungary badge
Hungary
HUN
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Hungary badge
Hungary
HUN
4
Georgia badge
Georgia
GEO
1
FT
4Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google