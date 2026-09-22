Liga Negara UEFA kembali hadir dengan laga menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonik di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam peta sepakbola Eropa, sehingga pertemuan fase grup ini menjadi pertandingan penting bagi kedua skuad yang memburu poin promosi.

GOAL menyajikan semua detail penting soal informasi venue, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Georgia vs Hungaria di Liga Negara UEFA B?

Georgia vs Hungaria digelar di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan kick-off dijadwalkan untuk laga Liga Negara UEFA B Grup 2 ini.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang mengelola penjualan standar untuk pertandingan internasional kandang di Tbilisi. Fan disarankan membuat akun di portal resmi lebih awal untuk mengamankan tiket saat penjualan umum dibuka.

Jika alokasi utama terjual habis sepenuhnya atau bagian kursi tertentu di stadion tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket standar satu pertandingan di portal tiket resmi dibanderol mulai sekitar €10 hingga €30 untuk kursi general admission di dalam Boris Paichadze Dinamo Arena, tergantung kategori sektornya.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket masuk mulai sekitar €234 saat alokasi umum utama standar sudah terjual habis.

Georgia vs Hungaria di Liga Negara UEFA B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia menatap pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 2-0 atas Bahrain pada 5 Juni 2026, setelah hasil imbang 1-1 melawan Rumania tiga hari sebelumnya. Sebelumnya pada 2026, mereka menang 2-0 tandang atas Lithuania dan bermain imbang 2-2 dengan Israel. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi saat melawan Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025, kekalahan 2-1 yang mengakhiri kampanye kualifikasi mereka.

Hungaria juga membawa catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 3-1 atas Kazakhstan pada 9 Juni 2026, dengan kemenangan 2-1 atas Finlandia yang diraih hanya beberapa hari sebelumnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia melengkapi hasil positif terbaru mereka. Kekalahan terakhir mereka adalah saat takluk 3-2 dari Irlandia di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

Georgia vs Hungaria: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Satu-satunya laga lain yang tercatat antara kedua negara terjadi tiga bulan sebelumnya pada Juni 2001, ketika Hungaria menang 4-1 di kandang dalam kampanye kualifikasi yang sama. Masing-masing tim mengoleksi satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.



