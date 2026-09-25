Galatasaray akan menghadapi Barcelona pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Rams Global Stadyumu, Istanbul.

FC Barcelona unggul dalam rekor pertemuan historis kedua tim, dengan mencatatkan lima kemenangan dari delapan pertemuan Liga Champions antara kedua kubu. Satu-satunya kemenangan Galatasaray atas raksasa Catalan itu di Liga Champions terjadi pada November 1994, ketika mereka meraih kemenangan 2-1 yang berkesan di kandang sendiri.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Galatasaray vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions?

Galatasaray vs Barcelona akan kick-off di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Rams Global Stadyumu

Cara membeli tiket Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League antara Sabah FK dan Slavia Prague pada Selasa, 13 Oktober 2026, ikuti langkah-langkah standar berikut:

1. Loket resmi klub

Penjualan Tiket Resmi Sabah FK: Cek situs resmi Sabah FK atau mitra penjualan tiket lokal di Baku, Azerbaijan (seperti iTicket.az). Sebagai klub tuan rumah, mereka mengelola penjualan utama untuk sektor kandang di stadion.

Sektor Tandang Slavia Prague: Jika Anda mendukung Slavia Prague, tiket untuk sektor tandang didistribusikan melalui klub suporter resmi atau portal anggota Slavia Prague.

Berapa harga tiket Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions?

Harga tiket untuk pertandingan UEFA Champions League Sabah FK vs Slavia Prague pada Selasa, 13 Oktober 2026, bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

Standar / Kategori 4: Mulai dari sekitar €60 hingga €100 per tiket melalui penjualan resmi atau level daftar awal.

Kategori 2 & Kategori 1: Biasanya berkisar antara €150 hingga €350 per tiket, tergantung lokasi di stadion dan garis pandang.

Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Galatasaray vs Barcelona

Galatasaray memenangi empat dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sembilan gol dan kebobolan enam dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Kocaelispor di Super Lig pada 13 September. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini terjadi di Liga Champions, yakni kalah 3-1 dari Sporting CP pada 9 September. Sebelum itu, mereka menang 3-2 atas Istanbul Basaksehir di kandang lawan di Super Lig.

Barcelona memenangi semua dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 21 gol dan kebobolan enam sepanjang periode itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 di kandang Levante di LaLiga pada 13 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions dan Valencia 5-0 di LaLiga. Tim asuhan Flick menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk mencetak gol dalam jumlah besar terlepas dari kompetisi atau lawan.

Galatasaray vs Barcelona: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2022, ketika Barcelona menang 2-1 di kandang Galatasaray di UEFA Europa League. Leg kedua di Camp Nou berakhir 0-0. Sebelum itu, semua tiga pertemuan langsung yang tercatat antara kedua tim terjadi pada fase grup UEFA Champions League 2002-03, dengan Barcelona memenangi ketiganya, termasuk kemenangan 2-0 di Istanbul dan kemenangan 3-1 di Camp Nou. Dari lima pertemuan dalam data tersebut, Barcelona memenangi empat dan kedua tim sekali imbang, sementara Galatasaray belum mencatatkan kemenangan.