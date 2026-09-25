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Cara mendapatkan tiket Galatasaray vs Barcelona: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Champions League

Galatasaray menghadapi Barcelona di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Galatasaray akan menghadapi Barcelona pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Rams Global Stadyumu, Istanbul.

FC Barcelona unggul dalam rekor pertemuan historis kedua tim, dengan mencatatkan lima kemenangan dari delapan pertemuan Liga Champions antara kedua kubu. Satu-satunya kemenangan Galatasaray atas raksasa Catalan itu di Liga Champions terjadi pada November 1994, ketika mereka meraih kemenangan 2-1 yang berkesan di kandang sendiri.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Galatasaray vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions?

Galatasaray vs Barcelona akan kick-off di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Rams Global Stadyumu

Cara membeli tiket Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League antara Sabah FK dan Slavia Prague pada Selasa, 13 Oktober 2026, ikuti langkah-langkah standar berikut:

1. Loket resmi klub

  • Penjualan Tiket Resmi Sabah FK: Cek situs resmi Sabah FK atau mitra penjualan tiket lokal di Baku, Azerbaijan (seperti iTicket.az). Sebagai klub tuan rumah, mereka mengelola penjualan utama untuk sektor kandang di stadion.
  • Sektor Tandang Slavia Prague: Jika Anda mendukung Slavia Prague, tiket untuk sektor tandang didistribusikan melalui klub suporter resmi atau portal anggota Slavia Prague.

Berapa harga tiket Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions?

Harga tiket untuk pertandingan UEFA Champions League Sabah FK vs Slavia Prague pada Selasa, 13 Oktober 2026, bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

  • Standar / Kategori 4: Mulai dari sekitar €60 hingga €100 per tiket melalui penjualan resmi atau level daftar awal.
  • Kategori 2 & Kategori 1: Biasanya berkisar antara €150 hingga €350 per tiket, tergantung lokasi di stadion dan garis pandang.

Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Galatasaray vs Barcelona

Galatasaray memenangi empat dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sembilan gol dan kebobolan enam dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Kocaelispor di Super Lig pada 13 September. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini terjadi di Liga Champions, yakni kalah 3-1 dari Sporting CP pada 9 September. Sebelum itu, mereka menang 3-2 atas Istanbul Basaksehir di kandang lawan di Super Lig.

Barcelona memenangi semua dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 21 gol dan kebobolan enam sepanjang periode itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 di kandang Levante di LaLiga pada 13 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions dan Valencia 5-0 di LaLiga. Tim asuhan Flick menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk mencetak gol dalam jumlah besar terlepas dari kompetisi atau lawan.

GAL

GAL - Performa

GOZ
M3-2
IBS
M2-3
SCP
K3-1
KOB
M1-0
TRS
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BAR

BAR - Performa

VAL
M0-5
FEY
M5-1
LEV
M2-4
SAN
M7-2
SEV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
24/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Galatasaray vs Barcelona: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2022, ketika Barcelona menang 2-1 di kandang Galatasaray di UEFA Europa League. Leg kedua di Camp Nou berakhir 0-0. Sebelum itu, semua tiga pertemuan langsung yang tercatat antara kedua tim terjadi pada fase grup UEFA Champions League 2002-03, dengan Barcelona memenangi ketiganya, termasuk kemenangan 2-0 di Istanbul dan kemenangan 3-1 di Camp Nou. Dari lima pertemuan dalam data tersebut, Barcelona memenangi empat dan kedua tim sekali imbang, sementara Galatasaray belum mencatatkan kemenangan.

Head to Head

GalatasaraySeriBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FT
Champions League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FT
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
2Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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