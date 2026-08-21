Cara mendapatkan tiket Fulham vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Fulham menutup periode sebelum jeda internasional dengan tugas berat di Premier League melawan Manchester United pada Minggu, 20 September. Laga ini menjanjikan tontonan yang sayang untuk dilewatkan dan Anda bisa mengamankan tempat duduk di Craven Cottage dengan memesan tiket hari ini.

Meski Fulham terbukti mampu bersaing dalam mayoritas pertemuan terbaru melawan Manchester United, termasuk hasil imbang 1-1 saat United bertandang ke London musim lalu, Anda harus mundur ke 2009 untuk menemukan kali terakhir Fulham mencatatkan kemenangan kandang atas juara Inggris 20 kali tersebut.

Bisakah Fulham mematahkan kutukan 17 tahun mereka dan meraih kemenangan kandang yang vital atas Manchester United? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Manchester United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Fulham vs Manchester United digelar?

Fulham vs Manchester United berlangsung di Craven Cottage (London) pada Minggu, 20 September, dengan jadwal kick-off pukul 16.30 BST.

Premier League - Pekan 5 20 Sep 2026 - 11.30 Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Manchester United

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, legislasi anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan tempat duduk mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan, seperti Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Tempat duduk di area tengah sisi lapangan dan tribune bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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