Belum lama setelah derby London pertama Fulham musim ini di Craven Cottage melawan Chelsea, kini datang derby lain, saat mereka menyambut Crystal Palace pada Sabtu, 5 September. Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Jika pertandingan melawan Chelsea bisa dijadikan acuan, maka para penggemar Fulham akan mendapat suguhan istimewa musim ini dan permintaan tiket akan melonjak drastis. Meski menutup laga tanpa poin, tim asuhan Álvaro Arbeloa memainkan perannya dengan sangat baik dalam thriller 5 gol yang memikat.

Namun, Fulham tahu mereka harus benar-benar waspada saat Palace datang bertamu. Hebatnya, Crystal Palace tak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir mereka di Craven Cottage, sebuah rangkaian yang bermula sejak Januari 2005.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Fulham vs Crystal Palace digelar?

Fulham vs Crystal Palace berlangsung di Craven Cottage (London), pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Crystal Palace

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota klub resmi berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket mendadak, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di sisi tengah lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit diperoleh di dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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