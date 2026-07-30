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Craven Cottage
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Book Fulham vs Chelsea Tickets

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Cara mendapatkan tiket Fulham vs Chelsea: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Tickets
Premier League
Fulham
Chelsea
M. Rogers

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan derby besar London pada Agustus ini

Tirai Matchday 1 musim baru Premier League 2026/27 akan ditutup dengan derby London yang sangat dinantikan, saat Fulham menjamu sesama tetangga London Barat mereka, Chelsea, di Craven Cottage pada Senin, 24 Agustus.

Chelsea akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan bintang baru. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda sama-sama meneken kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi sorotan utama tentu saja tertuju pada perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dengan biaya fantastis £117 juta dari Aston Villa.

Fulham mungkin telah kehilangan jasa Harry Wilson dan Raul Jimenez di lini serang, yang sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea di Craven Cottage pada Januari, tetapi mereka telah mendapatkan sepasang pemain menarik dari Real Madrid, Gonzalo García dan César Palacios, yang diharapkan bisa merepotkan pertahanan lawan musim ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Fulham vs Chelsea, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Fulham vs Chelsea digelar?

Fulham vs Chelsea akan kick-off pada pukul 20.00 BST, Senin, 24 Agustus, di Craven Cottage, London.

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Premier League - Pekan 1
Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Chelsea

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Chelsea?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Tempat duduk tengah di sisi lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara tempat duduk tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket semacam itu nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

FUL

FUL - Performa

ARS
K3-0
BOU
K0-1
WOL
S1-1
NEW
M2-0
AHL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CHE

CHE - Performa

LIV
S1-1
MCI
K0-1
TOT
M2-1
SUN
K2-1
WES
M6-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

FulhamSeriChelsea
2
0
3
Premier League
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Fulham
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2
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Premier League
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CHE
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FT
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1
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2
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Premier League
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Chelsea
CHE
1
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Fulham
FUL
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Fulham vs Chelsea

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Fulham
FUL
Formasi
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Manajer

  • A. Arbeloa

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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