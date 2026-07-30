Cara mendapatkan tiket Fulham vs Chelsea: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Tirai Matchday 1 musim baru Premier League 2026/27 akan ditutup dengan derby London yang sangat dinantikan, saat Fulham menjamu sesama tetangga London Barat mereka, Chelsea, di Craven Cottage pada Senin, 24 Agustus.

Chelsea akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan bintang baru. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda sama-sama meneken kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi sorotan utama tentu saja tertuju pada perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dengan biaya fantastis £117 juta dari Aston Villa.

Fulham mungkin telah kehilangan jasa Harry Wilson dan Raul Jimenez di lini serang, yang sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea di Craven Cottage pada Januari, tetapi mereka telah mendapatkan sepasang pemain menarik dari Real Madrid, Gonzalo García dan César Palacios, yang diharapkan bisa merepotkan pertahanan lawan musim ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Fulham vs Chelsea, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Fulham vs Chelsea digelar?

Fulham vs Chelsea akan kick-off pada pukul 20.00 BST, Senin, 24 Agustus, di Craven Cottage, London.

Premier League - Pekan 1 24 Agu 2026 - 15.00 Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Chelsea

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Chelsea?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Tempat duduk tengah di sisi lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara tempat duduk tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket semacam itu nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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