Freiburg akan menghadapi Schalke 04 pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Rekor pertemuan historis lebih memihak Freiburg, yang meraih 11 kemenangan berbanding 8 kemenangan milik Schalke dari 24 pertemuan kompetitif sebelumnya. Freiburg juga mendominasi duel kasta tertinggi terbaru antara kedua tim, dengan membukukan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 6 laga Bundesliga terakhir melawan Schalke.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Freiburg vs Schalke 04, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga?

Freiburg vs Schalke 04 akan kick-off di Europa-Park Stadion, Freiburg, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 5 11 Okt 2026 - 11.30 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Freiburg vs Schalke 04?

Tiket untuk pertandingan Bundesliga antara SC Freiburg dan FC Schalke 04 dapat dibeli melalui beberapa jalur:

Toko Tiket Resmi Klub: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui portal tiket resmi SC Freiburg. Akses prioritas biasanya diberikan kepada anggota resmi klub sebelum sisa tiket dirilis untuk penjualan umum.

Pasar Jual Kembali Tiket Resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual saat penjualan umum, SC Freiburg mengoperasikan bursa tiket sekunder resmi tempat pemegang tiket musiman atau anggota klub menjual kembali kursi dengan harga nominal.

Seksi Pendukung Tandang: Penggemar Schalke 04 yang ingin duduk di sektor tim tamu harus membeli tiket langsung melalui layanan tiket resmi FC Schalke 04 atau pemungutan suara anggota.

Berapa harga tiket Bundesliga Freiburg vs Schalke 04?

Harga tiket untuk laga Bundesliga antara SC Freiburg dan FC Schalke 04 bervariasi tergantung kategori, lokasi tempat duduk, dan platform pembelian:

Tiket Masuk Umum Resmi (Harga Nominal): Tiket tribun berdiri di Europa-Park Stadion biasanya berharga sekitar €15 hingga €20 , sementara kursi standar berkisar dari sekitar €35 hingga €70 tergantung kategori dan pandangan ke lapangan.

Paket Hospitality & VIP: Pengalaman hari pertandingan premium dengan akses lounge dan fasilitas bersantap dimulai dari sekitar €100 hingga €150+ per tiket.

Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg vs Schalke 04

Freiburg datang dengan catatan sempurna dalam lima pertandingan terakhirnya, memenangi kelima laga tersebut dan hanya kebobolan sekali dalam periode itu. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Paderborn di Bundesliga, dan mereka juga mencetak lima gol ke gawang Fortuna Düsseldorf di DFB-Pokal. Dalam lima pertandingan itu, Freiburg mencetak 13 gol dan kebobolan satu, rangkaian yang mencerminkan ketajaman serangan sekaligus solidnya pertahanan.

Schalke mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil imbang itu terjadi di laga terbaru, yakni 0-0 di markas Bayern Munich di Bundesliga. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 5-2 setelah perpanjangan waktu atas Hallescher FC di DFB-Pokal. Schalke mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan sembilan.

Freiburg vs Schalke 04: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2023, ketika Freiburg menang 4-0 di kandang dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Freiburg meraih empat kemenangan dan Schalke tidak meraih satu pun, dengan satu hasil berpihak kepada Freiburg setiap kali mereka menjadi tuan rumah. Freiburg mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut; Schalke mencetak dua gol.