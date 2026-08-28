Cara mendapatkan tiket Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Freiburg menghadapi Borussia Moenchengladbach pada Sabtu, 12 September 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

SC Freiburg memegang dominasi kandang terbaru dalam duel ini, termasuk kemenangan 2-1 atas Borussia Mönchengladbach dalam pertemuan liga kandang terakhir mereka pada Februari 2026. Pertemuan historis antara kedua tim ini kerap menghadirkan duel dengan banyak gol, yang membuat laga ini menjadi pertandingan menarik bagi para pendukung sepakbola.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Freiburg vs Borussia Moenchengladbach, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach berlangsung di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Anda dapat membeli tiket untuk pertandingan SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach pada 12 September 2026 melalui opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

SC Freiburg Ticket Onlineshop: Ini adalah platform utama dan paling aman untuk membeli tiket harga normal langsung dari klub tuan rumah.

Pra-penjualan anggota: Anggota SC Freiburg biasanya mendapatkan akses eksklusif lebih dulu ke tiket sebelum sisa kursi dijual untuk umum.

Pertukaran Tiket Resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual di toko tiket utama, cek pasar sekunder resmi Freiburg yang terintegrasi ke dalam situs penjualan tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga normal.

2. Alokasi fans tandang (Borussia Mönchengladbach)

BMG Ticketportal: Jika Anda ingin duduk di sektor tandang, tiket dijual langsung melalui sistem tiket resmi Borussia Mönchengladbach kepada anggota terdaftar atau akun fan club.

3. Marketplace tiket sekunder (gunakan dengan hati-hati)

Platform penjualan kembali: Platform seperti StubHub mencantumkan penjualan kembali dari pihak ketiga, meski harganya bisa jauh lebih tinggi dari harga normal, dan biaya layanan juga berlaku.

Berapa harga tiket Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Harga tiket untuk SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach diperkirakan berada dalam kisaran berikut:

Tiket resmi umum (harga normal): Tiket berdiri dan tiket duduk standar biasanya berkisar antara £15 hingga £60 (€18 hingga €70), tergantung kategori usia dan lokasi di stadion (tribune berdiri vs. tempat duduk di sisi lapangan).

Marketplace sekunder & penjualan kembali: Kursi umum level awal di situs penjual ulang seperti StubHub mulai dari sekitar £35 hingga £50 , sementara kursi penjualan kembali rata-rata umumnya berada di kisaran £50 dan £120 tergantung pandangan dan permintaan.

Paket hospitality: Kursi premium atau VIP dengan makanan dan akses lounge mulai dari sekitar £170 hingga £300+ per tiket.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg vs Borussia Moenchengladbach

Freiburg memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Fortuna Duesseldorf di DFB-Pokal, dan sebelum itu mereka menang 3-1 di kandang Motherwell dalam kualifikasi Conference League. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan uji coba 3-0 atas Crystal Palace serta dua hasil 2-0 beruntun melawan Strasbourg. Dalam lima laga tersebut, Freiburg mencetak 11 gol dan kebobolan satu kali, sebuah rangkaian yang menunjukkan tim yang terorganisasi dengan baik dan klinis.

Gladbach juga memenangi lima pertandingan terakhir mereka tanpa satu pun kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas TSV Schott Mainz di DFB-Pokal, setelah menang 2-1 atas Aston Villa dalam laga pramusim. Sebelumnya pada musim panas ini, mereka mengalahkan Velbert 8-0 dan Hansa Rostock 3-1. Tim asuhan Polanski mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan tiga, menjadikan mereka salah satu tim paling produktif dalam performa pramusim menjelang Bundesliga.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2026, ketika Freiburg menang 2-1 di kandang dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir, Freiburg unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Gladbach, dengan satu pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Freiburg tampil sangat kuat khususnya dalam laga kandang pada rangkaian ini, dengan memenangi kedua pertemuan di Europa-Park Stadion, termasuk kemenangan 3-1 pada November 2024.