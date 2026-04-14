Cara mendapatkan tiket Final Piala Skotlandia 2026: Informasi tentang Hampden Park, tempat pembelian, prediksi, dan lainnya

Trofi sepak bola akan diperebutkan di Hampden Park pada 23 Mei. Edisi ke-141 Piala Skotlandia akan mencapai puncak yang mendebarkan, dan Anda bisa duduk di stadion terkenal di Glasgow itu untuk menyaksikan siapa yang akan mengangkat trofi tersebut.

Setahun yang lalu, Aberdeen menjadi sorotan ketika mereka mengejutkan Celtic untuk merebut Piala Skotlandia. Dalam pertandingan epik, The Dons mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir sebelum mempertahankan ketenangan mereka selama adu penalti yang menegangkan.

Biarkan GOAL membantu Anda memahami semua informasi penting mengenai tiket Piala Skotlandia, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Final Piala Skotlandia 2026 berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 23 Mei TBC vs TBC (15.00 BST) Hampden Park (Glasgow) Tiket

Cara membeli tiket Final Piala Skotlandia 2026

Setelah dikonfirmasi, kedua klub yang berpartisipasi dalam Final Piala Skotlandia akan menjual tiket melalui situs resmi masing-masing. Tiket juga dapat dibeli di situs Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA).

Perlu diketahui bahwa kuota tiket terbatas, dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia. Masing-masing dari dua tim finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Selain membeli tiket Piala Skotlandia melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Kapan Semifinal Piala Skotlandia 2026 berlangsung?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 18 April Dunfermline Athletic vs Falkirk (12.30 siang) Hampden Park (Glasgow) Tiket Minggu, 19 Apr Celtic vs St Mirren (14.00) Hampden Park (Glasgow) Tiket

Berapa harga tiket Final Piala Skotlandia 2026?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Piala Skotlandia meningkat seiring berjalannya kompetisi dan mencapai puncaknya saat final di bulan Mei.

Meskipun detail resmi Final 2026 belum dikonfirmasi, harga tiket di Hampden Park tahun lalu dapat dijadikan acuan dan sebagai berikut:

Bagian Harga dewasa Harga diskon Tribun Utara & Selatan £45–£50 £25–£30 Tribun Timur & Barat £35–£40 £20–£25

Jangan lupa untuk memantau portal tiket resmi klub menjelang hari H untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Final Piala Skotlandia 2026 akan digelar?

Hampden Park

Hampden Park, yang saat ini dikenal sebagai Barclays Hampden karena alasan sponsor, adalah stadion sepak bola di Glasgow, Skotlandia. Selain menjadi kandang tim nasional sepak bola Skotlandia, Hampden Park saat ini telah secara rutin menjadi tuan rumah final (dan semifinal) Piala Skotlandia sejak 1903.

Meskipun kapasitas Hampden Park saat ini adalah 51.866, rekor kehadiran penonton mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 149.547, untuk pertandingan internasional Skotlandia vs Inggris pada tahun 1937.

Hampden Park telah menjadi tuan rumah enam final klub Eropa utama. Yang pertama adalah Final Piala Eropa 1960 antara Real Madrid dan Eintracht Frankfurt, yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 7-3.

Pertandingan ini terkenal karena hat-trick Alfredo Di Stefano dan empat gol Ferenc Puskás. Sebanyak 127.621 penonton hadir dalam pertandingan tersebut, yang hingga kini tetap menjadi rekor jumlah penonton terbanyak dalam sebuah final sepak bola Eropa.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Final Piala Skotlandia 2026?

Paket perhotelan resmi untuk Final Piala Skotlandia 2026 di Hampden Park berkisar dari tempat duduk premium hingga skybox pribadi. Meskipun detail pastinya baru akan ditetapkan menjelang hari pertandingan, paket yang tersedia sebelumnya mencakup hal-hal berikut:

Superbox: (mulai dari £675 per orang) Pengalaman kelas atas dengan resepsi sampanye dan pilihan santapan mewah. Acara meet-and-greet dengan mantan legenda sepak bola serta tempat duduk balkon pribadi di garis tengah lapangan.

(mulai dari £675 per orang) Pengalaman kelas atas dengan resepsi sampanye dan pilihan santapan mewah. Acara meet-and-greet dengan mantan legenda sepak bola serta tempat duduk balkon pribadi di garis tengah lapangan. Skybox: (mulai dari £499 per orang) Tempat menonton dan bersantap pribadi untuk kelompok dengan staf pelayan khusus dan akses ke balkon pribadi.

(mulai dari £499 per orang) Tempat menonton dan bersantap pribadi untuk kelompok dengan staf pelayan khusus dan akses ke balkon pribadi. Hampden Suites: (mulai dari £369 per orang) Akses ke lounge pra-pertandingan dengan suasana sosial yang meriah. Termasuk hidangan tiga menu, bar all-inclusive (bir, anggur, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta kursi empuk di Tribun Selatan.

(mulai dari £369 per orang) Akses ke lounge pra-pertandingan dengan suasana sosial yang meriah. Termasuk hidangan tiga menu, bar all-inclusive (bir, anggur, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta kursi empuk di Tribun Selatan. Kursi Premium: (mulai dari £150 per orang) Pilihan yang lebih terjangkau dengan akses ke lounge sebelum pertandingan, minuman gratis saat kedatangan, makanan yang bisa dibeli, dan tempat duduk eksekutif di Tribun Utara atau Selatan.

Apa yang bisa diharapkan dari Final Piala Skotlandia 2026

Celtic gagal meraih hat-trick kemenangan Piala Skotlandia pada Mei lalu akibat kekalahan dari Aberdeen. Namun, The Bhoys tetap menjadi kekuatan dominan, dengan telah mengangkat trofi tersebut sebanyak 42 kali sejak 1892.

Bagi Aberdeen, kesuksesan di Piala Skotlandia 2025 hanyalah kali kedelapan mereka dinobatkan sebagai raja Piala dalam sejarah klub dan mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk menjadi yang teratas dalam kompetisi tersebut.

Namun, Aberdeen tidak akan mempertahankan gelar Piala Skotlandia, seperti yang mereka lakukan di bawah asuhan Alex Ferguson pada tahun 1984. The Dons tersingkir di babak perempat final edisi tahun ini oleh tim dari Divisi Championship Skotlandia, Dunfermline Athletic.

Rangers adalah tim lain yang tersingkir dari Piala Skotlandia pada babak 8 besar. Meskipun menang telak 5-0 dan 8-0 atas Annan Athletic dan Queen's Park pada babak-babak sebelumnya, The Gers harus menelan kekalahan di tangan rival Old Firm, Celtic, setelah adu penalti yang dramatis.

Siapa saja pemenang Piala Skotlandia dalam beberapa tahun terakhir?