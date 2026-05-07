Cara mendapatkan tiket Final Piala Skotlandia 2026: Celtic vs Dunfermline, informasi tentang Hampden Park, tempat pembelian, dan lainnya

Trofi sepak bola akan diperebutkan di Hampden Park pada 23 Mei dalam laga Celtic melawan Dunfermline pada edisi ke-141.

Dua belas bulan lalu, Aberdeen menjadi sorotan ketika mereka mengejutkan Celtic untuk merebut gelar Piala Skotlandia. Dalam pertandingan epik tersebut, The Dons mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir sebelum mempertahankan ketenangan mereka selama adu penalti yang menegangkan.

Biarkan GOAL membantu Anda memahami semua informasi penting mengenai tiket Piala Skotlandia, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Final Piala Skotlandia 2026 berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 23 Mei Celtic vs Dunfermline (15.00 BST) Hampden Park (Glasgow) Tiket

Cara membeli tiket Final Piala Skotlandia 2026

Kedua klub yang berpartisipasi dalam Final Piala Skotlandia akan menjual tiket melalui situs resmi masing-masing. Tiket juga dapat dibeli di situs Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA).

Perlu diketahui bahwa kuota tiket terbatas, dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia. Masing-masing dari dua tim finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Selain membeli tiket Piala Skotlandia melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Final Piala Skotlandia 2026?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Piala Skotlandia meningkat seiring berlanjutnya kompetisi dan mencapai puncaknya saat final di bulan Mei.

Meskipun detail resmi Final 2026 belum dikonfirmasi, harga di Hampden Park tahun lalu dapat menjadi panduan yang baik dan adalah sebagai berikut:

Bagian Harga dewasa Harga diskon Tribun Utara & Selatan £45–£50 £25–£30 Tribun Timur & Barat £35–£40 £20–£25

Jangan lupa untuk memantau portal tiket resmi klub menjelang waktu pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Final Piala Skotlandia 2026 akan digelar?

Hampden Park

Hampden Park, yang saat ini dikenal sebagai Barclays Hampden karena alasan sponsor, adalah stadion sepak bola di Glasgow, Skotlandia. Selain menjadi markas tim nasional sepak bola Skotlandia, Hampden Park saat ini telah menjadi tuan rumah final (dan semifinal) Piala Skotlandia secara rutin sejak 1903.

Meskipun kapasitas Hampden Park saat ini adalah 51.866, rekor kehadiran penonton mencapai angka yang luar biasa, yaitu 149.547 orang untuk pertandingan internasional Skotlandia vs Inggris pada tahun 1937.

Hampden Park telah menjadi tuan rumah enam final klub Eropa besar. Yang pertama di antaranya adalah Final Piala Eropa 1960 antara Real Madrid dan Eintracht Frankfurt, yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 7-3.

Pertandingan tersebut terkenal karena hat-trick Alfredo Di Stefano dan empat gol Ferenc Puskás. Sebanyak 127.621 penggemar menghadiri pertandingan tersebut, yang tetap menjadi rekor penonton terbanyak untuk final sepak bola Eropa.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Final Piala Skotlandia 2026?

Paket perhotelan resmi untuk Final Piala Skotlandia 2026 di Hampden Park berkisar dari tempat duduk premium hingga skybox pribadi. Meskipun detail pastinya baru akan ditetapkan menjelang hari pertandingan, paket yang tersedia sebelumnya mencakup hal-hal berikut:

Superbox: (mulai dari £675 per orang) Pengalaman kelas atas dengan resepsi sampanye dan pilihan hidangan mewah. Kesempatan bertemu dan berbincang dengan mantan legenda sepak bola serta tempat duduk di balkon pribadi di garis tengah lapangan.

(mulai dari £675 per orang) Pengalaman kelas atas dengan resepsi sampanye dan pilihan hidangan mewah. Kesempatan bertemu dan berbincang dengan mantan legenda sepak bola serta tempat duduk di balkon pribadi di garis tengah lapangan. Skyboxes: (mulai dari £499 per orang) Tempat menonton dan bersantap pribadi untuk kelompok dengan staf pelayan khusus dan akses ke balkon pribadi.

(mulai dari £499 per orang) Tempat menonton dan bersantap pribadi untuk kelompok dengan staf pelayan khusus dan akses ke balkon pribadi. Hampden Suites: (mulai dari £369 per orang) Akses ke lounge pra-pertandingan dengan suasana sosial yang semarak. Termasuk hidangan tiga macam, bar gratis (bir, anggur, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta tempat duduk empuk di South Stand.

(mulai dari £369 per orang) Akses ke lounge pra-pertandingan dengan suasana sosial yang semarak. Termasuk hidangan tiga macam, bar gratis (bir, anggur, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta tempat duduk empuk di South Stand. Kursi Premium: (mulai dari £150 per orang) Pilihan yang lebih terjangkau dengan akses ke lounge sebelum pertandingan, minuman gratis saat kedatangan, makanan yang dapat dibeli, dan tempat duduk eksekutif di Tribun Utara atau Selatan.

Siapa pemenang Piala Skotlandia terbaru?