Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika, tepatnya di New Jersey, pada Minggu, 19 Juli, saat Spanyol akan berhadapan dengan Inggris atau juara bertahan Argentina.

Acara olahraga terbesar di dunia ini kembali ke Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1994. Saat itu pun, sebuah negara dari Amerika Selatan keluar sebagai juara, meskipun pada kesempatan tersebut Brasil-lah yang meraih gelar juara.

Dengan berakhirnya penjualan tiket resmi FIFA, dan berita yang menyebutkan harga tiket final mencapai hingga $30.000, kami memiliki semua informasi tentang cara Anda bisa hadir langsung di sana.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk berapa biayanya, dan masih banyak lagi.

Kapan Final Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Berapa harga tiket Final Piala Dunia FIFA 2026?

Bukan rahasia lagi bahwa harga tiket telah menjadi bahan perdebatan, dengan beberapa tiket Piala Dunia termahal dijual untuk pertandingan final di MetLife Stadium.

Harga Resmi Final Piala Dunia FIFA

Namun, terdapat perbedaan yang sangat besar antara harga nominal resmi tiket yang ditetapkan langsung oleh FIFA dan harga yang sebenarnya di pasar sekunder.

Harga nominal standar resmi FIFA berkisar antara $2.030 hingga $6.730, tergantung pada kategori tempat duduk standar.

Namun, karena FIFA menerapkan model penetapan harga dinamis yang dipublikasikan secara luas untuk persediaan utamanya, harga nominal untuk bagian premium Kategori 1 Depan langsung dari portal FIFA akhirnya melonjak hingga angka yang mencengangkan, yaitu $32.970.

Sistem tingkatan harga nominal resmi secara struktural dibagi menjadi empat bagian utama:

Kategori 1 (Tingkat Bawah, sisi lapangan yang disukai): Awalnya $6.730 sebagai harga nominal dasar, dengan pelepasan tiket Kategori Depan utama mencapai puncaknya secara dinamis di angka $32.970.

Awalnya sebagai harga nominal dasar, dengan pelepasan tiket Kategori Depan utama mencapai puncaknya secara dinamis di angka Kategori 2 (Tingkat Bawah & Atas, sudut/tepi luar): Nilai nominal tetap sebesar $4.210.

Nilai nominal tetap sebesar Kategori 3 (Tingkat Atas, di belakang gawang): Nilai nominal tetap sebesar $2.790.

Nilai nominal tetap sebesar Kategori 4 (Tingkat Atas, terjauh dari lapangan): Opsi tiket termurah, dengan harga $2.030.

Pasar Sekunder & Harga Jual Kembali

Karena FIFA memilih untuk tidak membatasi harga jual kembali di Pasar Jual Beli Resmi mereka (dengan tujuan mencegah para calo beralih sepenuhnya ke platform pihak ketiga), harga yang diminta kini telah sepenuhnya terlepas dari nilai nominal aslinya.

Tiket Termurah : Jika Anda mencari tiket "masuk" termurah hanya untuk berada di stadion, daftar di pasar sekunder untuk baris teratas di dek atas saat ini dimulai antara $8.000 dan $9.775.

: Jika Anda mencari tiket "masuk" termurah hanya untuk berada di stadion, daftar di pasar sekunder untuk baris teratas di dek atas saat ini dimulai antara Harga Jual Kembali Rata-rata : Di seluruh bagian gabungan, harga rata-rata terkini untuk tiket final di pasar sekunder berkisar di sekitar $11.272.

: Di seluruh bagian gabungan, harga rata-rata terkini untuk tiket final di pasar sekunder berkisar di sekitar Kursi Premium di Bagian Bawah: Jika Anda menginginkan kursi Kategori 1 yang terverifikasi di dekat lapangan, perkiraan harga di pasar sekunder biasanya berkisar antara $15.000 hingga $38.000+.

Bagaimana cara membeli tiket Final Piala Dunia FIFA 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket di pasar primer kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket final Piala Dunia FIFA 2026 dari pasar sekunder?

Jika Anda mencari cara resmi dan aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Penukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada 2 Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Platform sekunder seperti StubHub juga akan menyediakan tiket final Piala Dunia 2026 pada menit-menit terakhir.

Harga tiket di platform sekunder tergantung pada ketersediaan dan permintaan. Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari platform tempat Anda membeli.

Di mana Final Piala Dunia FIFA 2026 diadakan?

Sejak 1994, belum pernah ada jumlah penonton yang lebih besar di Final Piala Dunia. Meskipun Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama dengan Amerika Serikat kali ini, acara puncak, yaitu final, akan berlangsung di MetLife Stadium yang megah di East Rutherford, New Jersey.

Stadion ini merupakan venue serbaguna di Kompleks Olahraga Meadowlands di East Rutherford, New Jersey, yang terletak 5 mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah berbagai turnamen, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Klub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.