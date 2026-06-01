Cara mendapatkan tiket final Piala Dunia FIFA 2026: Harga di MetLife Stadium, harga rata-rata, informasi, dan lainnya

Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika, tepatnya di New Jersey pada 19 Juli.

Acara olahraga terbesar di dunia ini kembali ke Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1994. Saat itu, negara Amerika Selatan juga menjadi juara, meskipun pada kesempatan tersebut Brasil-lah yang meraih gelar juara.

Dengan berakhirnya penjualan resmi FIFA, dan berita utama yang menyebutkan harga tiket Final mencapai $10.000, kami memiliki semua informasi tentang bagaimana Anda bisa benar-benar hadir di sana.

Kapan Final Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 19 Juli Final: TBC vs TBC MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat Tiket

Berapa harga tiket Final Piala Dunia FIFA 2026?

Bukan rahasia lagi bahwa harga tiket telah menjadi bahan perdebatan, dengan beberapa tiket Piala Dunia termahal dijual untuk pertandingan final itu sendiri.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan sistem harga dinamis yang diterapkan, harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket, dan perkiraan harga untuk pertandingan di MetLife Stadium berkisar antara $2.030 - $10.875.

Harga tiket untuk Final Piala Dunia 2026 bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Cara membeli tiket Final Piala Dunia FIFA 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menjelang Acara saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket final Piala Dunia FIFA 2026 dari pasar sekunder?

Jika Anda mencari cara resmi dan aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada 2 Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia untuk penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan untuk penduduk Meksiko.

Pasar sekunder seperti StubHub juga akan memiliki ketersediaan tiket Final Piala Dunia 2026 pada menit-menit terakhir.

Harga tiket di platform sekunder tergantung pada ketersediaan dan permintaan. Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan platform tempat Anda membeli.

Di mana Final Piala Dunia FIFA 2026 diadakan?

Sejak 1994, belum pernah ada jumlah penonton yang lebih besar di Final Piala Dunia. Meskipun Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama dengan Amerika Serikat kali ini, acara puncak, yaitu final, akan berlangsung di MetLife Stadium yang megah di East Rutherford, New Jersey.

Ini adalah tempat serbaguna di Meadowlands Sports Complex di East Rutherford, New Jersey, yang terletak 5 mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan menjadi markas tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Klub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.