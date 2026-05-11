Cara mendapatkan tiket Final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa, harga, Stadion Beşiktaş, dan informasi lainnya

Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg di StadionBesiktas, Istanbul, pada 20 Mei dalam laga final Liga Europa UEFA, dengan impian mengangkat trofi ke udara.

Aston Villa memastikan tempat mereka di ajang bergengsi ini setelah comeback yang meyakinkan dengan agregat 4-1 melawan Nottingham Forest, sementara SC Freiburg memastikan tempat di final Eropa pertama mereka dengan mengalahkan Braga 4-3 secara agregat.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket final Liga Europa UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan Final Liga Europa UEFA: Freiburg vs Aston Villa?

Europa League - Final Stage Tupras Stadyumu

Pemenang akan mendapatkan tempat di fase grup Liga Champions UEFA 2026/27, jika mereka belum lolos melalui kompetisi domestik.

Pemenang Liga Europa juga akan mendapatkan hak untuk bertanding melawan pemenang Liga Champions UEFA 2025/26 di Piala Super UEFA 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa?

Tiket Final Liga Europa tersedia melalui tiga saluran utama: portal tiket resmi kedua finalis dan langsung melalui UEFA.

Undian UEFA: Periode pendaftaran untuk undian umum telah ditutup pada akhir Maret. Para pemohon yang lolos telah diberi tahu dan mendapatkan alokasi tempat duduk mereka melalui sistem undian.

Portal Klub: Sekarang setelah Aston Villa dan SC Freiburg dipastikan sebagai finalis, kedua klub tersebut telah menerima alokasi sekitar 12.000 tiket masing-masing. Tiket-tiket ini dijual langsung melalui loket tiket mereka sendiri, biasanya mengikuti sistem poin prioritas untuk pemegang tiket musiman dan anggota.

Situs Sekunder: Bagi penggemar yang tidak berhasil dalam undian atau tidak memenuhi kriteria prioritas klub, pasar sekunder seperti LiveFootballTickets dan Ticombo merupakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, meskipun harga dapat berfluktuasi berdasarkan tingginya permintaan.

Berapa harga tiket Final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa?

Harga tiket resmi untuk Final Liga Europa UEFA 2026 berkisar antara €40 hingga €240 dan dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

Penggemar Prioritas: €40 (disediakan khusus untuk penggemar Frieburg dan Villa)

Kategori 3: €65

Kategori 2: €160

Kategori 1: €240

Sisa kapasitas dibagi antara masyarakat umum (melalui undian UEFA) dan 'keluarga UEFA', yang mencakup penyelenggara lokal, asosiasi nasional, mitra komersial, dan penyiar.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti LiveFootballTickets untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Final Liga Europa: Freiburg vs Aston Villa?