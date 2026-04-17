Cara mendapatkan tiket Final Liga Europa UEFA 2026: Cara membeli, harga, jadwal pertandingan mendatang, dan informasi lainnya

Dua tim papan atas benua ini akan turun ke lapangan di Stadion Besiktas, Istanbul, pada 20 Mei, dengan impian mengangkat trofi Liga Europa UEFA.

Namun, yang terpenting terlebih dahulu, yang baik harus dipisahkan dari yang buruk. Empat tim akan tersisa menjadi dua setelah babak semifinal mendatang. Aston Villa harus bertarung melawan sesama tim Premier League, Nottingham Forest, dan Braga akan berhadapan dengan SC Freiburg.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui proses pembelian tiket final UEFA Europa League. Di mana membelinya, berapa harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Final Liga Europa UEFA 2026 berlangsung?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Rabu, 20 Mei Final Liga Europa UEFA (21.00 CET) Stadion Besiktas (Istanbul) Tiket



Final Liga Europa 2026 akan digelar di Stadion Besiktas di Istanbul, Turki, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Pemenang akan mendapatkan tempat di fase grup Liga Champions UEFA 2026/27, jika mereka belum lolos melalui kompetisi domestik mereka.

Pemenang Liga Europa juga akan berhak bertanding melawan pemenang Liga Champions UEFA 2025/26 dalam ajang Piala Super UEFA 2026.

Kapan semifinal Liga Europa UEFA 2026 akan digelar?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Tempat Tiket Kamis, 30 April Leg Pertama Semifinal: Nottingham Forest vs Aston Villa (20.00 BST) City Ground (Nottingham) Tiket Kamis, 30 April Leg 1 Semifinal: Braga vs SC Freiburg (21.00 CET) Estadio Municipal (Braga) Tiket Kamis, 7 Mei Leg 2 Semifinal: Aston Villa vs Nottingham Forest (20.00 BST) Villa Park (Birmingham) Tiket Kamis, 7 Mei Leg 2 Semifinal: SC Freiburg vs Braga (21.00 CET) Stadion Europa-Park (Freiburg) Tiket

Cara membeli tiket Final Liga Europa UEFA 2026

Tiket untuk Final Liga Europa biasanya tersedia melalui tiga saluran, yaitu portal tiket resmi kedua tim yang berpartisipasi dan langsung melalui UEFA sendiri.

Sama seperti pertandingan-pertandingan yang sangat diminati di kompetisi klub dan internasional lainnya, badan pengatur menjual tiket Final Liga Europa UEFA bukan melalui jalur penjualan konvensional, melainkan melalui undian, guna mengelola permintaan yang sangat tinggi tersebut secara seadil mungkin.

Jendela pendaftaran untuk undian umum dibuka antara tanggal 16-20 Maret, dengan UEFA mengalokasikan kursi melalui sistem undian segera setelah batas waktu berakhir.

Meskipun portal resmi klub dan UEFA merupakan cara teraman bagi para pendukung untuk membeli tiket Final Liga Europa, mereka yang ingin menghadiri acara besar ini mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Final Liga Europa UEFA 2026?

Harga tiket resmi untuk Final Liga Europa UEFA 2026 berkisar antara €40 hingga €240 dan dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

Fans First: €40 (disediakan khusus untuk penggemar tim finalis)

€40 (disediakan khusus untuk penggemar tim finalis) Kategori 3: €65

€65 Kategori 2: €160

€160 Kategori 1: €240

Alokasi tiket dibagi antara kedua finalis (masing-masing menerima sekitar 12.000 tiket), masyarakat umum melalui undian UEFA, dan 'keluarga UEFA', yang mencakup para sponsor dan stasiun penyiaran.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Tempat menginap untuk Final Liga Europa UEFA 2026

Stadion Besiktas, markas Besiktas JK, adalah arena kelas dunia dengan kapasitas sekitar 42.500 penonton. Terkenal dengan suasananya yang luar biasa, stadion ini sebelumnya menjadi tuan rumah UEFA Super Cup 2019 dan terletak di tepi Sungai Bosphorus yang indah.

Istanbul menawarkan beragam pilihan akomodasi, mulai dari hotel mewah di Besiktas dan Beyoglu hingga opsi yang lebih terjangkau di Kadıkoy atau Sultanahmet. Stadion Besiktas terletak di pusat kota, sehingga mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota.