Cara mendapatkan tiket Final Liga Champions Wanita 2026: Prediksi, informasi Stadion Ullevaal, dan lainnya

Musim ke-25 kompetisi sepak bola klub wanita terkemuka di Eropa, Liga Champions Wanita, akan mencapai puncaknya yang dramatis di Stadion Ullevaal, Oslo, pada 23 Mei, dan Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan salah satu momen puncak sepak bola tahunan ini.

Sebanyak 38.356 penonton menyaksikan Arsenal mengangkat trofi Liga Champions Wanita di Estadio Jose Alvalade di Lisbon tahun lalu, dan kita dapat mengharapkan ribuan penggemar kembali berbondong-bondong ke pertandingan penutup musim ini.

Anda bisa menjadi bagian dari kisah Liga Champions Wanita saat ini. Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting mengenai tiket, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Final Liga Champions Wanita 2026 akan digelar?

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 23 Mei TBC vs TBC (18.00 CET) Stadion Ullevaal (Oslo, Norwegia) Tiket



MHPArena di Stuttgart, Hampden Park di Glasgow, dan Ullevaal Stadion di Oslo semuanya mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Final Liga Champions Wanita 2026. Akhirnya, venue di Norwegia itulah yang dipilih oleh Komite Eksekutif UEFA.

Ullevaal Stadion pertama kali dibuka pada tahun 1926 dan selain menjadi tuan rumah Final Piala Norwegia setiap tahun, stadion ini juga secara rutin menjadi tempat pertandingan kandang internasional Norwegia. Dengan kapasitas hingga 28.000 penonton, stadion ini merupakan stadion sepak bola terbesar di Norwegia.

Sebagai tempat konser, Stadion Ullevaal telah menjadi tuan rumah bagi banyak bintang musik global, termasuk Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden, dan Bruce Springsteen, serta legenda Norwegia, A-Ha.

Pertandingan Liga Champions Wanita yang akan datang

Pemenang dari dua pertandingan semifinal Liga Champions Wanita berikut ini akan melaju ke final di Ullevaal Stadion:

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 25 April Leg Pertama Perempat Final - Bayern Munich vs Barcelona (18.15 CET) Allianz Arena (Munich) Tiket 25/26 Apr Leg 1 Semifinal - Arsenal vs Lyon Emirates Stadium (London) Tiket 2/3 Mei Leg 2 Semifinal - Barcelona vs Bayern Munich Stadion Camp Nou (Barcelona) Tiket Sabtu, 2 Mei Leg 2 Semifinal - Lyon vs Arsenal (14.00 CET) Stadion Matmut (Lyon) Tiket

Cara membeli tiket Final Liga Champions Wanita 2026

Untuk Final Liga Champions Wanita 2026, sistem undian digunakan dalam penjatahan tiket resmi bagi masyarakat umum. Periode pendaftaran dibuka di situs UEFA pada 16 Maret dan ditutup pada 1 April.

Para pemohon yang berhasil akan menerima email pemberitahuan pada pertengahan April.

Meskipun jendela penjualan umum mungkin telah ditutup, batch tiket tambahan pada menit-menit terakhir atau alokasi khusus untuk kedua finalis akan tersedia selama bulan Mei, melalui portal tiket resmi UEFA.

Selain membeli tiket Final Liga Champions Wanita melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder seperti di Ticombo.

Berapa harga tiket Final Liga Champions Wanita 2026?

Untuk Final Liga Champions Wanita 2026 di Stadion Ullevaal di Oslo, UEFA telah mengkategorikan harga tiket sebagai berikut:

Kategori 1: Terletak di tribun utama dan tribun seberang - mulai dari €70

Terletak di tribun utama dan tribun seberang - mulai dari €70 Kategori 2: Terletak di sudut-sudut stadion - mulai dari €40

Terletak di sudut-sudut stadion - mulai dari €40 Kategori 3: Terletak di belakang gawang - mulai dari €20

Ingatlah untuk terus memantau portal tiket resmi UEFA untuk informasi tambahan, serta situs-situs sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Paket layanan apa saja yang tersedia untuk Final Liga Champions Wanita 2026?

UEFA menawarkan pengalaman ‘Sports Bar’, yang tersedia mulai dari €450 per orang, sebagai opsi hospitality utamanya untuk Final Liga Champions Wanita.

Rincian lengkap mengenai paket premium ini dapat ditemukan di situs resmi UEFA.

Sports Bar terletak di sudut tribun utama (Lantai 4), dan paket ini menawarkan manfaat berikut:

Tempat duduk Kategori 1 di tribun utama

Layanan hospitality dimulai dua jam sebelum kick-off dan berlanjut hingga 60 menit setelah pertandingan

Pilihan hidangan lokal dan internasional

Anggur, bir, dan minuman ringan gratis

Apa yang bisa diharapkan dari Final Liga Champions Wanita 2026?

Ini akan menjadi kali kedua, sejak Final Liga Champions Wanita dimainkan sebagai acara tunggal, bahwa pertandingan penutup kompetisi ini berlangsung di tanah Skandinavia. Pada Mei 2021, Barcelona mengalahkan Chelsea 4-0 di Swedia, tepatnya di Gamla Ullevi, Gothenburg.

Itu menjadi gelar pertama dari tiga gelar yang diraih Barcelona di panggung terbesar Eropa, karena mereka juga berhasil membawa pulang trofi setelah meraih kemenangan beruntun pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun berhasil mencapai final Liga Champions Wanita untuk kelima kalinya secara berturut-turut pada tahun 2025, raksasa Spanyol itu harus menyerah kepada Arsenal, yang merebut gelar juara di Lisbon berkat gol Stina Blackstenius di babak kedua.

Rangkaian kemenangan trofi Arsenal musim lalu menjadi angin segar bagi para penggemar WSL, karena ini baru kali kedua dalam sejarah sebuah tim Inggris berkuasa di kompetisi kontinental tersebut. Arsenal juga telah mengamankan gelar pertama bagi klub Inggris saat menjuarai kompetisi pada 2007, dengan tim yang mencakup Karen Carney, Lianne Sanderson, dan Rachel Yankey.

Meskipun Arsenal dan Barcelona mencatatkan kemenangan terbaru di Liga Champions Wanita, mereka masih jauh tertinggal dari tim yang paling didambakan dalam sejarah kompetisi tersebut. Lyon terkenal dengan rentetan kejayaan selama lima tahun di Eropa antara 2016 dan 2020 dan telah dinobatkan sebagai juara Liga Champions sebanyak delapan kali secara keseluruhan.