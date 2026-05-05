Musim ke-25 kompetisi sepak bola klub wanita terkemuka di Eropa, Liga Champions Wanita, akan mencapai puncak yang dramatis di Stadion Ullevaal, Oslo, pada 23 Mei. Tahun ini, Barcelona akan berhadapan dengan Lyon di Oslo dalam laga penutup Liga Champions yang menegangkan.

Sebanyak 38.356 penonton menyaksikan Arsenal mengangkat trofi Liga Champions Wanita di Estadio Jose Alvalade di Lisbon tahun lalu, dan kita dapat mengharapkan para penggemar kembali berbondong-bondong dalam jumlah ribuan untuk pertandingan penutup musim ini.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting mengenai tiket, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Final Liga Champions Wanita 2026?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 23 Mei Barcelona vs Lyon (18.00 CET) Stadion Ullevaal (Oslo, Norwegia) Tiket



MHPArena di Stuttgart, Hampden Park di Glasgow, dan Ullevaal Stadion di Oslo sama-sama mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Final Liga Champions Wanita 2026. Akhirnya, venue di Norwegia itulah yang dipilih oleh Komite Eksekutif UEFA.

Ullevaal Stadion pertama kali dibuka pada tahun 1926 dan selain menjadi tuan rumah Final Piala Norwegia setiap tahun, stadion ini juga secara rutin menjadi tempat pertandingan kandang internasional Norwegia. Dengan kapasitas hingga 28.000 penonton, stadion ini merupakan stadion sepak bola terbesar di Norwegia.

Sebagai tempat konser, Stadion Ullevaal telah menjadi tuan rumah bagi banyak bintang musik global, termasuk Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden, dan Bruce Springsteen, serta legenda Norwegia, A-Ha.

Cara membeli tiket Final Liga Champions Wanita 2026

Untuk Final Liga Champions Wanita 2026, sistem undian digunakan untuk alokasi tiket resmi bagi masyarakat umum. Jendela pendaftaran dibuka di situs UEFA pada 16 Maret dan ditutup pada 1 April.

Meskipun jendela penjualan umum mungkin telah ditutup, tiket tambahan pada menit-menit terakhir atau alokasi khusus untuk kedua finalis akan tersedia selama bulan Mei, melalui portal tiket resmi UEFA.

Selain membeli tiket Final Liga Champions Wanita melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder seperti di StubHub untuk tiket menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Final Liga Champions Wanita 2026?

Untuk Final Liga Champions Wanita 2026 di Stadion Ullevaal di Oslo, UEFA telah mengkategorikan harga tiket sebagai berikut:

Kategori 1: Terletak di tribun utama dan tribun seberang - mulai dari €70

Terletak di tribun utama dan tribun seberang - mulai dari €70 Kategori 2: Terletak di sudut-sudut stadion - mulai dari €40

Terletak di sudut-sudut stadion - mulai dari €40 Kategori 3: Terletak di belakang gawang - mulai dari €20

Ingatlah untuk terus memantau portal tiket resmi UEFA untuk informasi tambahan, serta situs-situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Final Liga Champions Wanita 2026?

UEFA menawarkan pengalaman ‘Sports Bar’, yang tersedia mulai dari €450 per orang, sebagai opsi hospitality utamanya untuk Final Liga Champions Wanita.

Detail lengkap dari paket premium ini dapat ditemukan di situs resmi UEFA.

Sports Bar terletak di sudut tribun utama (Lantai 4), dan paket ini menawarkan manfaat sebagai berikut:

Tempat duduk Kategori 1 di tribun utama

Layanan hospitality dimulai dua jam sebelum kick-off dan berlanjut hingga 60 menit setelah pertandingan

Pilihan hidangan lokal dan internasional

Anggur, bir, dan minuman ringan gratis

Apa yang bisa diharapkan dari Final Liga Champions Wanita 2026?

Ini akan menjadi kali kedua, sejak Final Liga Champions Wanita dimainkan sebagai acara tunggal, bahwa pertandingan penutup kompetisi ini berlangsung di tanah Skandinavia. Pada Mei 2021, Barcelona mengalahkan Chelsea 4-0 di Swedia, tepatnya di Gamla Ullevi, Gothenburg.

Itu menjadi kemenangan pertama dari tiga gelar Barcelona di panggung terbesar Eropa, karena mereka juga meraih gelar setelah meraih kesuksesan berturut-turut pada 2023 dan 2024. Meskipun mencapai final Liga Champions Wanita kelima berturut-turut pada 2025, raksasa Spanyol itu dikalahkan oleh Arsenal, yang merebut gelar di Lisbon berkat gol Stina Blackstenius di babak kedua.

Rangkaian kemenangan trofi Arsenal musim lalu menjadi angin segar bagi penggemar WSL, karena ini baru kali kedua dalam sejarah sebuah tim Inggris menjadi juara di kompetisi kontinental tersebut. Arsenal juga pernah meraih gelar pertama bagi klub Inggris saat menjuarai kompetisi pada 2007, dengan skuad yang mencakup Karen Carney, Lianne Sanderson, dan Rachel Yankey.

Meskipun Arsenal dan Barcelona mencatat kemenangan terbaru di Liga Champions Wanita, mereka masih jauh tertinggal dari tim yang paling didambakan dalam sejarah kompetisi tersebut. Lyon terkenal dengan rentetan kejayaan selama lima tahun di Eropa antara 2016 dan 2020 dan telah dinobatkan sebagai juara Liga Champions sebanyak delapan kali secara keseluruhan.