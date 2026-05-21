Cara mendapatkan tiket Final Liga Champions PSG 2026: Informasi tentang Puskas Arena, tempat membeli tiket Paris Saint-Germain, harga, dan lainnya

Paris Saint-Germain secara resmi memastikan tempatnya di Final Liga Champions UEFA yang akan digelar di Budapest pada 30 Mei 2026.

Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan PSG akhirnya menaklukkan Eropa, 30 tahun setelah kemenangan bersejarah di Piala Pemenang Piala pada tahun 1996.

Baik Anda penggemar setia di Virage Auteuil maupun bagian dari komunitas penggemar Paris di seluruh dunia, jangan lewatkan kesempatan untuk hadir saat sejarah tercipta.

GOAL memiliki panduan lengkap tentang cara mendapatkan tempat duduk Anda di Puskás Aréna, termasuk portal resmi klub dan harga tiket.

Kapan Final Liga Champions UEFA berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

PSG telah dialokasikan 16.824 tiket. Para pendukung akan menempati SisiSelatan Puskás Aréna, yang akan berubah menjadi lautan warna merah dan biru.

Tiket bersifat pribadi dan Anda harus menunjukkan kartu identitas di gerbang stadion.

Jendela Penjualan:

Fase 1 (Prioritas Pemegang Langganan): Disediakan khusus bagi pemegang tiket musiman (Abonnement Petit Prince dan Integral) dengan poin loyalitas tertinggi. Berlangsung hingga Senin, 11 Mei, pukul 13.00.

Fase 2 (Anggota MyParis & Pemegang Tiket Musim Lainnya): Anggota program MyParis dan pemegang tiket musiman lainnya diundang untuk mengikuti undian resmi hingga Senin, 11 Mei.

Fase 3 (Hasil Undian): Peserta yang berhasil akan menerima pemberitahuan melalui email pada Senin sore dengan kode unik untuk membeli melalui portal UEFA berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Fase 4 (Penjualan Umum/Daftar Tunggu): Jika masih ada tiket yang tersisa, tiket tersebut akan dijual kepada mereka yang ada dalam daftar tunggu mulai Selasa, 12 Mei.

Pasar Sekunder

Jika Anda bukan Abonné atau anggota MyParis, alokasi resmi akan sulit dijangkau.

Bagi mereka yang bertekad untuk berada di Budapest terlepas dari hasil undian, platform sekunder seperti StubHub dapat menjadi cara untuk menemukan ketersediaan tiket di menit-menit terakhir, meskipun harga yang ditawarkan diperkirakan akan mencerminkan sifat historis pertandingan tersebut.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Harga nominal tiket untuk final Liga Champions 2026 di Budapest berkisar antara €70 hingga €950.

UEFA telah merilis tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: €760 - €950 (berlokasi di bagian tengah tribun utama dan tribun seberang)

Kategori 2: €520 - €650 (terletak di sudut-sudut atau baris atas tribun utama)

Kategori 3: €140 - €180 (berada di belakang gawang atau di bagian sudut yang lebih jauh dari lapangan)

Fans First: €70 (terletak tepat di belakang gawang)

Akses Mudah/Kursi Roda: €70

Pantau terus situs resmi PSG dan UEFA untuk informasi tambahan serta situs penjualan sekunder seperti StubHub atau Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Final Liga Champions UEFA akan digelar?

Puskas Arena di Budapest adalah stadion serbaguna terbesar di Hongaria, dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 67.215.

Stadion ini dibangun antara tahun 2017 dan 2019 di lokasi bekas Stadion Ferenc Puskas dan merupakan markas resmi tim nasional sepak bola Hungaria.

Sebagai stadion bintang empat UEFA, Puskas Arena telah menjadi tuan rumah sejumlah ajang sepak bola besar sejak peresmiannya, termasuk empat pertandingan di Euro 2020 dan UEFA Super Cup 2020 antara Bayern Munich dan Sevilla. Baru-baru ini, stadion ini juga menjadi tuan rumah final Liga Europa 2023 antara Sevilla dan Roma.

Sesuai namanya, Puskas Arena dinamai sesuai nama Ferenc Puskas, yang bisa dibilang sebagai putra sepak bola Budapest yang paling terkenal dan dihormati. Sebagai anggota bintang tim Magical Magyars pada tahun 1950-an, Puskas menjadi fenomena internasional saat bergabung dengan Real Madrid, membantu Los Blancos meraih tiga gelar Piala Eropa.