Cara mendapatkan tiket Final Liga Champions Arsenal 2026: Informasi tentang Puskas Arena, tempat pembelian, harga, dan lainnya

Jangan lagi meragukan diri, para penggemar Arsenal — ini bukan mimpi. The Gunners berhasil melaju ke Final Liga Champions UEFA di Budapest pada 30 Mei.

Penantian The Gunners selama 20 tahun untuk kembali ke salah satu ajang olahraga terbesar tahun ini telah berakhir. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Arsenal dan pesan tiket pertandingan kalian hari ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket untuk Final Liga Champions UEFA di Puskas Arena, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan Final Liga Champions UEFA berlangsung?

Tanggal Jadwal (GMT) Tempat Tiket Sabtu, 30 Mei Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Puskas Arena (Budapest) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

Arsenal telah mendapatkan alokasi sebanyak 16.824 tiket untuk Final Liga Champions UEFA di Budapest. Para penggemar Arsenal akan ditempatkan di sisi utara Puskas Arena.

Akan ada beberapa periode penjualan yang tersedia bagi para penggemar Arsenal untuk membeli tiket. Penjualan ini akan dilakukan melalui portal tiket UEFA.

Akses ke portal tiket UEFA akan dikendalikan melalui kode akses unik yang diberikan kepada para pendukung.

Jendela penjualan tersebut adalah sebagai berikut:

Fase 1

Terbuka untuk pemegang tiket musiman Platinum dan tiket musiman Gold yang telah memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Mereka dijamin mendapatkan tiket, asalkan membeli dalam periode penjualan yang ditentukan, yang berlangsung melalui portal UEFA mulai Kamis, 7 Mei pukul 13.00 hingga Senin, 11 Mei pukul 13.00.

Fase 2

Terbuka untuk semua pemegang tiket musiman Platinum dan tiket musiman Gold umum lainnya yang sedang dalam proses memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Mereka yang memenuhi syarat akan diundang untuk mengikuti undian, yang akan dibuka mulai Jumat, 8 Mei pukul 12.00 hingga Senin, 11 Mei pukul 12.00.

Fase 3

Peserta undian yang berhasil akan dihubungi melalui email setelah pukul 12.00 pada Senin, 11 Mei, mengenai pembelian tiket mereka melalui jendela penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Fase 4

Mereka kemudian berhak membeli tiket di portal tiket UEFA mulai Selasa, 12 Mei pukul 13.00 hingga Kamis, 14 Mei pukul 13.00.

Catatan: Peserta daftar tunggu akan berhak membeli tiket, jika tersedia, mulai Jumat, 15 Mei pukul 13.00 hingga Senin, 18 Mei pukul 13.00.

Pasar sekunder

Meskipun jalur pembelian resmi melalui klub dan UEFA merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket, mereka yang tidak memenuhi kriteria namun tetap ingin menonton Final Liga Champions, mungkin ingin mempertimbangkan situs-situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan mereka peluang terbaik di menit-menit terakhir untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Harga nominal tiket untuk Final Liga Champions 2026 di Budapest berkisar antara €70 hingga €950.

UEFA merilis tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: €760 - €950 (terletak di tengah tribun utama dan tribun seberang)

€760 - €950 (terletak di tengah tribun utama dan tribun seberang) Kategori 2: €520 - €650 (terletak di sudut atau baris atas tribun utama)

€520 - €650 (terletak di sudut atau baris atas tribun utama) Kategori 3: €140 - €180 (terletak di belakang gawang atau di bagian sudut yang lebih jauh dari lapangan)

€140 - €180 (terletak di belakang gawang atau di bagian sudut yang lebih jauh dari lapangan) Fans First: €70 (terletak tepat di belakang gawang)

€70 (terletak tepat di belakang gawang) Akses Mudah/Kursi Roda: €70

Pantau situs resmi Arsenal dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Final Liga Champions UEFA diadakan?

Puskas Arena di Budapest adalah stadion serbaguna terbesar di Hongaria, dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 67.215. Stadion ini dibangun antara tahun 2017 dan 2019 di lokasi bekas Stadion Ferenc Puskas dan merupakan kandang resmi tim nasional sepak bola Hongaria.

Sebagai venue bintang empat UEFA, Puskas Arena telah menjadi tuan rumah beberapa acara sepak bola besar sejak peresmiannya, termasuk empat pertandingan di Euro 2020 dan UEFA Super Cup 2020 antara Bayern Munich dan Sevilla. Baru-baru ini, stadion ini juga menjadi tuan rumah final Liga Europa 2023 antara Sevilla dan Roma.

Seperti namanya, Puskas Arena dinamai sesuai nama Ferenc Puskas, yang bisa dibilang sebagai putra sepak bola Budapest yang paling terkenal dan dihormati. Sebagai anggota bintang tim Magical Magyars pada tahun 1950-an, Puskas menjadi fenomena internasional saat bergabung dengan Real Madrid, membantu Los Blancos meraih tiga gelar Piala Eropa.

Perjalanan Arsenal menuju Final Liga Champions 2026

Arsenal memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Champions musim ini menjadi 14 pertandingan berkat kemenangan 1-0 pada leg kedua semifinal melawan Atletico Madrid di Emirates Stadium. Berikut adalah daftar lengkap hasil pertandingan The Gunners di Eropa selama musim 2025/26 saat ini: