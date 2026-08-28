FC Koeln akan menghadapi Werder Bremen pada Sabtu, 12 September 2026 di RheinEnergieSTADION, Cologne.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada 12 April 2026, 1. FC Köln meraih kemenangan kandang 3-1 atas Werder Bremen. Secara historis, pertandingan antara kedua tim ini di RheinEnergieSTADION kerap menghadirkan banyak gol, dengan hasil head-to-head Bundesliga terbaru yang berimbang dalam enam pertemuan terakhir mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Koeln vs Werder Bremen, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga FC Koeln vs Werder Bremen?

FC Koeln vs Werder Bremen akan kick-off di RheinEnergieSTADION, Cologne.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 12.30 RheinEnergieSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga FC Koeln vs Werder Bremen?

Untuk membeli tiket pertandingan 1. FC Köln vs. Werder Bremen di RheinEnergieSTADION, ada opsi resmi utama maupun platform sekunder:

Toko Tiket Resmi 1. FC Köln : Tempat paling langsung dan paling aman untuk membeli tiket adalah melalui situs resmi klub (fc.de) lewat toko tiket online mereka. Penjualan tiket prioritas biasanya ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota klub, lalu dilanjutkan dengan penjualan umum jika masih ada tiket yang tersedia.

VIP & Hospitality Resmi : Jika tiket umum habis terjual, paket kursi VIP dan bisnis resmi dapat diperoleh langsung melalui platform hospitality resmi seperti official-vip.com atau melalui divisi hospitality FC Köln.

Alokasi Tiket Tandang Resmi : Jika Anda mendukung Werder Bremen, tiket sektor tandang didistribusikan secara resmi melalui portal tiket situs klub Werder Bremen (werder.de) untuk fan terdaftar dan pemegang tiket musiman.

Marketplace Sekunder : Jika kanal umum resmi benar-benar habis terjual, bursa tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan opsi penjualan kembali dari penjual perorangan.

Berapa harga tiket Bundesliga FC Koeln vs Werder Bremen?

Harga tiket untuk pertandingan Bundesliga 1. FC Köln vs. SV Werder Bremen bervariasi tergantung kategori tempat duduk, jalur pembelian, dan permintaan untuk laga tersebut:

Kategori 1 (Sisi Panjang / Tingkat Bawah) : Tiket resmi utama di lokasi premium tribune utama umumnya berkisar antara £50 hingga £75 per tiket.

Kategori 2 (Sudut / Tingkat Atas) : Tempat duduk standar di area sudut atau tingkat atas biasanya berharga antara £35 hingga £55 .

Area Berdiri (Stehplatz) : Tiket tribun berdiri resmi di sektor kandang atau tandang adalah yang paling terjangkau, biasanya dibanderol sekitar £15 hingga £22 .

Paket Hospitality & VIP : Kursi bisnis premium, akses lounge, dan tiket hospitality resmi dimulai dari sekitar £180 hingga £350+ per orang.

Pasar Jual Kembali Sekunder : Jika kanal umum resmi habis terjual, harga di marketplace penjualan kembali seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan, umumnya mulai dari sekitar £45 hingga £90+ untuk kursi standar.

FC Koeln vs Werder Bremen Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa FC Koeln vs Werder Bremen

FC Koeln memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu laga berakhir imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di DFB-Pokal atas Würzburger Kickers pada 24 Agustus, setelah kemenangan beruntun 2-1 dan 2-0 dalam laga uji coba melawan Real Sociedad. Satu-satunya poin yang hilang dalam rangkaian itu datang saat imbang 2-2 melawan Hertha Berlin di pramusim. Koeln mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat gol.

Lima pertandingan terakhir Werder Bremen menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal atas SK Hansa Lüneeburg pada 22 Agustus. Bremen kalah 1-0 dari Auxerre dalam laga uji coba pramusim terakhir mereka dan dua kali bermain imbang melawan Paderborn, yang keduanya berakhir 2-2. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol dalam rangkaian lima pertandingan itu.

FC Koeln vs Werder Bremen: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini adalah laga Bundesliga pada 12 April 2026, ketika FC Koeln menang 3-1 di RheinEnergieSTADION. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir, catatannya seimbang dengan masing-masing satu kemenangan dan tiga hasil imbang. Satu-satunya kemenangan tandang sebelumnya dalam rangkaian itu menjadi milik Bremen, yang menang 1-0 di Cologne pada Februari 2024.

Klasemen FC Koeln vs Werder Bremen

Di klasemen Bundesliga saat ini, FC Koeln berada di posisi kedelapan sementara Werder Bremen menempati peringkat ke-18.