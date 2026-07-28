Musim Formula 1 2026 kini menjadi kejuaraan dengan 11 balapan. Musim dimulai pada Maret dengan Grand Prix Australia di Melbourne, dan dengan putaran-putaran tersisa yang berlangsung hingga Desember, masih ada banyak seri tersisa dalam kalender bagi penggemar F1 untuk mewujudkan impian menyaksikan Grand Prix secara langsung.

Aksi F1 hanya akan semakin cepat dan sengit saat musim menuju klimaksnya, jadi di GOAL, kami telah menyiapkan semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan, termasuk tempat membeli, berapa harga tiketnya, dan cara tercepat untuk mengamankan kursi Anda pada balapan berikutnya dalam kalender.

Apa jadwal Grand Prix F1 2026?

Berikut adalah sisa balapan pada musim F1 2026:

Tanggal Balapan Tempat (Lokasi) Tiket 23 Agustus Grand Prix Belanda Circuit Zandvoort (Zandvoort) Tiket 6 September Grand Prix Italia Monza Circuit (Monza) Tiket 13 September Grand Prix Spanyol Madring Circuit (Madrid) Tiket 26 September Grand Prix Azerbaijan Baku City Circuit (Baku) Tiket 11 Oktober Grand Prix Singapura Marina Bay Street Circuit (Singapura) Tiket 25 Oktober Grand Prix Amerika Serikat Circuit of the Americas (Austin) Tiket 1 November Grand Prix Mexico City Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City) Tiket 8 November Grand Prix Sao Paulo Interlagos Circuit (Sao Paulo) Tiket 21 November Grand Prix Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Tiket 29 November Grand Prix Qatar Lusail International Circuit (Lusail) Tiket 6 Desember Grand Prix Abu Dhabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) Tiket



Catatan: Grand Prix China, Miami, Kanada, Inggris, Belanda, dan Singapura menggunakan format sprint.

Ada beberapa perubahan balapan dibandingkan musim lalu. Sementara Grand Prix Spanyol telah berpindah dari Barcelona ke sirkuit jalan raya baru di Madrid, Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelo kini menggelar balapan baru, yakni Grand Prix Barcelona-Catalunya. Keuntungan bagi Barcelona menjadi kerugian bagi Imola, karena Grand Prix Emilia Romagna telah dihentikan setelah kontraknya tidak diperpanjang.

Bagaimana cara mendapatkan tiket Grand Prix F1 2026?

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 melalui beberapa jalur. Tiket ditawarkan melalui Portal Tiket Formula One, yang dapat diakses langsung lewat situs resmi olahraga tersebut, dan juga tersedia melalui situs sirkuit/tempat masing-masing.

Selain tiket general admission dan grandstand, penggemar juga dapat membeli berbagai paket VIP atau hospitality.

Selain itu, penggemar F1 juga dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang bisa memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 2026?

Harga tiket F1 sangat bervariasi tergantung sirkuit, lokasi, dan tingkat akses yang Anda pilih.

Tiket umumnya tersedia dalam kategori berikut:

General Admission (GA): Opsi yang paling ramah anggaran, berkisar dari CNY 400 (£43/$57) di Grand Prix China hingga lebih dari £325 ($430) di Grand Prix Inggris. Tiket ini tidak termasuk kursi yang dipesan.

Opsi yang paling ramah anggaran, berkisar dari CNY 400 (£43/$57) di Grand Prix China hingga lebih dari £325 ($430) di Grand Prix Inggris. Tiket ini tidak termasuk kursi yang dipesan. Tempat duduk grandstand: Tempat duduk dengan reservasi biasanya dimulai dari sekitar JPY 22.500 (£106) di lintasan yang lebih terjangkau seperti Suzuka dan dapat melebihi €875 (£755) untuk pemandangan premium di Grand Prix Monako.

Tempat duduk dengan reservasi biasanya dimulai dari sekitar JPY 22.500 (£106) di lintasan yang lebih terjangkau seperti Suzuka dan dapat melebihi €875 (£755) untuk pemandangan premium di Grand Prix Monako. Main Grandstand / Pit Straight: Kursi premium ini menawarkan pemandangan garis start/finis dan pit lane, dengan harga rata-rata sekitar £700 ($940)

Kursi premium ini menawarkan pemandangan garis start/finis dan pit lane, dengan harga rata-rata sekitar £700 ($940) Paddock Club & Hospitality: Paket VIP, yang menawarkan katering all-inclusive dan akses eksklusif ke pit lane, biasanya dimulai dari sekitar £4000 ($5375).

Ajang di Amerika Utara dan event bergengsi di Eropa cenderung menjadi yang paling mahal dalam kalender F1. Di sisi lain dalam skala harga, balapan di Timur Jauh dan Amerika Selatan (China, Jepang, dan Brasil) termasuk yang paling murah selama musim berlangsung.

Pastikan untuk terus memantau situs F1 dan berbagai situs sirkuit untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa saja yang termasuk dalam paket hospitality F1?

Hospitality di sirkuit Grand Prix, yang berlokasi di berbagai tempat global yang luar biasa, memberikan sentuhan kemewahan dengan santapan berkualitas dan pilihan minuman premium, serta akses ke lounge eksklusif.

Anda juga akan menikmati wawasan di balik layar tentang F1, menciptakan pengalaman impian bagi para penggemar balap motor. Ini adalah pilihan yang sempurna untuk momen spesial, dan meski setiap Grand Prix menawarkan pengalaman unik, ada elemen paket yang konsisten untuk balapan tertentu:

VIP Trackside

Akses ke balapan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu

Pemandangan premium ke Pit Lane dan Garis Start/Finis

Open bar sepanjang hari

Makan siang gourmet dengan hidangan pembuka dan bufet

Akses ke lounge hospitality

Trackside Hospitality

Hospitality premium dengan pemandangan istimewa

Pilihan makanan istimewa dan sparkling wine yang disajikan sepanjang akhir pekan balapan

Kemunculan spesial dari Figur Media F1 atau Pembalap

Sesi tanya jawab dengan eksekutif F1

Pengalaman Exclusive Grid Walk

Kesempatan berfoto dengan Trofi Kejuaraan

Akses Paddock berpemandu untuk wawasan di balik layar

Apa yang bisa diharapkan dari musim F1 2026?

Kita menyaksikan salah satu musim F1 paling mendebarkan dan dramatis sepanjang masa tahun lalu. Setelah mendominasi dalam periode yang panjang, duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, didorong hingga batas maksimal oleh Max Verstappen yang bangkit kembali, saat musim berakhir dengan puncak yang mendebarkan.

Lando Norris tentu mampu menjaga ketenangannya pada Grand Prix terakhir musim itu di Abu Dhabi, finis ketiga untuk merebut gelar juara dunia pembalap F1 pertamanya. Kini ia berusaha menjadi pembalap Inggris pertama yang berhasil mempertahankan gelar tersebut, setelah meraih gelar juara perdananya.

Namun, hanya dalam beberapa bulan, segalanya bisa berubah di dunia Formula 1. Ketiga penantang gelar dari tahun lalu gagal finis di podium dalam dua balapan pembuka 2026, dan tidak satu pun dari mereka bahkan mampu menyelesaikan Grand Prix China.

Sesuai dugaan dari penampilan mereka dalam tes pramusim, Mercedes menjadi bintang utama saat ini. George Russell merebut pole dan kemenangan balapan di Australia, sementara rekan setimnya yang berusia 19 tahun asal Italia, Kimi Antonelli, menjadi yang terbaik di China.

Penggemar Ferrari juga punya alasan untuk tersenyum. Kuda jingkrak itu tampak telah berkembang dibanding musim lalu atau lebih baik dalam menghadapi aturan dan regulasi baru dibandingkan tim lain. Mereka finis di posisi ketiga dan keempat dalam dua balapan pembuka, dengan Charles Leclerc naik podium di Melbourne dan Lewis Hamilton merebut posisi ketiga di Shanghai.