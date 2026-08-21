Cara mendapatkan tiket Everton vs Ipswich Town: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para penggemar Everton yang punya ingatan bagus akan mengingat thriller 2-2 saat Ipswich Town mengunjungi Goodison, pada Mei 2025. Kedua tim akan kembali bertemu di Premier League, kali ini tentu saja di Hill Dickinson Stadium, pada Sabtu, 19 September. Anda bisa memesan tiket hari ini.

Everton mengawali kampanye baru dengan positif lewat kemenangan kandang atas Crystal Palace di liga dan kemudian melanjutkannya dengan menyingkirkan Preston North End dengan mudah di Carabao Cup. Fakta bahwa mereka mencatat clean sheet dalam kedua pertandingan itu juga akan menyenangkan manajer Everton, David Moyes.

Ipswich Town yang baru promosi juga berharap bisa membangun fondasi solid yang telah diletakkan pada Agustus ini. Seperti Everton, tim asal Suffolk itu juga meraih kemenangan pembuka di Premier League dan Carabao Cup.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Ipswich Town, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Everton vs Ipswich Town digelar?

Everton vs Ipswich Town akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium (Liverpool) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 10.00 Hill Dickinson Stadium

Cara membeli tiket Premier League Everton vs Ipswich Town

Ada beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan ludes terjual, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dikenakan harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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