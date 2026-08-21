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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoIpswich Town
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Cara mendapatkan tiket Everton vs Ipswich Town: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Everton
Ipswich Town

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Everton dan Ipswich Town, termasuk informasi pertandingan

Para penggemar Everton yang punya ingatan bagus akan mengingat thriller 2-2 saat Ipswich Town mengunjungi Goodison, pada Mei 2025. Kedua tim akan kembali bertemu di Premier League, kali ini tentu saja di Hill Dickinson Stadium, pada Sabtu, 19 September. Anda bisa memesan tiket hari ini.

Everton mengawali kampanye baru dengan positif lewat kemenangan kandang atas Crystal Palace di liga dan kemudian melanjutkannya dengan menyingkirkan Preston North End dengan mudah di Carabao Cup. Fakta bahwa mereka mencatat clean sheet dalam kedua pertandingan itu juga akan menyenangkan manajer Everton, David Moyes.

Ipswich Town yang baru promosi juga berharap bisa membangun fondasi solid yang telah diletakkan pada Agustus ini. Seperti Everton, tim asal Suffolk itu juga meraih kemenangan pembuka di Premier League dan Carabao Cup.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Ipswich Town, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Everton vs Ipswich Town digelar?

Everton vs Ipswich Town akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium (Liverpool) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 5
Hill Dickinson Stadium

Cara membeli tiket Premier League Everton vs Ipswich Town

Ada beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan ludes terjual, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dikenakan harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

EVE

EVE - Performa

VFB
K3-1
NEW
M3-1
LIL
S1-1
CRY
M2-0
PNE
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
IPS

IPS - Performa

LEH
M1-0
RAY
M3-0
FCU
M2-4
SUN
M2-1
LEI
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

EvertonSeriIpswich Town
1
2
2
Premier League
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Everton
EVE
2
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Ipswich Town
IPS
2
FT
Premier League
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Ipswich Town
IPS
0
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Everton
EVE
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FT
Premier League
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Everton
EVE
1
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Ipswich Town
IPS
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FT
Premier League
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Ipswich Town
IPS
0
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Everton
EVE
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
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Everton
EVE
0
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Everton vs Ipswich Town

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Everton
EVE
Formasi
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Manajer

  • D. Moyes

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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