Cara mendapatkan tiket Everton vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Everton memulai kampanye Premier League mereka di kandang sendiri, di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, 22 Agustus. Crystal Palace, di bawah arahan pelatih baru Pierre Sage, menjadi lawan pertama The Toffees.

Para suporter yang memadati Hill Dickinson musim lalu disuguhi sejumlah duel yang menggiurkan. Ada 3+ gol yang tercipta dalam masing-masing dari empat pertandingan Premier League terakhir yang dimainkan di sana dan fans Everton akan berharap hal serupa kembali terjadi dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan disertai banyak kemenangan kandang.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Everton vs Crystal Palace digelar?

Everton vs Crystal Palace dimulai pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Everton vs Crystal Palace?

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Official Ticket Exchange milik klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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