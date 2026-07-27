Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoCrystal Palace
Book Everton vs Crystal Palace Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Everton vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Everton
Crystal Palace

Lihat bagaimana Anda bisa menuju Hill Dickinson untuk laga pembuka EPL Everton

Everton memulai kampanye Premier League mereka di kandang sendiri, di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, 22 Agustus. Crystal Palace, di bawah arahan pelatih baru Pierre Sage, menjadi lawan pertama The Toffees.

Para suporter yang memadati Hill Dickinson musim lalu disuguhi sejumlah duel yang menggiurkan. Ada 3+ gol yang tercipta dalam masing-masing dari empat pertandingan Premier League terakhir yang dimainkan di sana dan fans Everton akan berharap hal serupa kembali terjadi dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan disertai banyak kemenangan kandang.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Everton vs Crystal Palace digelar?

Everton vs Crystal Palace dimulai pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

crest
Premier League - Pekan 1
Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Everton vs Crystal Palace?

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Official Ticket Exchange milik klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

EVE

EVE - Performa

SUN
K1-3
TOT
K1-0
DUF
M0-4
BOL
S0-0
STK
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
CRY

CRY - Performa

RAY
M1-0
SWI
M5-1
BRO
K3-0
FAM
M0-0
RCL
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

EvertonSeriCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
9Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Everton vs Crystal Palace

Everton crest
Everton
EVE
Formasi
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Manajer

  • D. Moyes

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google