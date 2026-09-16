EuroLeague Basketball menampilkan 20 klub elite Eropa dan internasional yang bersaing dalam musim reguler 38 putaran yang berat mulai 24 September 2026. Kompetisi ini menampilkan talenta kelas dunia, rivalitas sengit, dan atmosfer arena yang tak tertandingi di venue ikonik di seluruh dunia.

Dari duel antarkekuatan bersejarah hingga bentrokan Play-In dan Playoff berisiko tinggi, setiap pertandingan memiliki arti yang sangat besar. Para penggemar dapat menantikan tim-tim basket raksasa seperti Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, dan Fenerbahce bersaing demi kejayaan kontinental.

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Kapan EuroLeague Basketball digelar?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket 24 Sep 2026 pukul 20:00 Dubai Basketball vs Real Madrid Coca-Cola Arena, Dubai Tiket 24 Sep 2026 pukul 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich Shlomo Group Arena, Tel Aviv Tiket 24 Sep 2026 pukul 20:00 Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas Belgrade Arena, Belgrade Tiket 24 Sep 2026 pukul 21:15 Panathinaikos vs Paris Basketball Telekom Center, Athens Tiket 24 Sep 2026 pukul 20:30 Saski Baskonia vs Olympiacos Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Tiket 24 Sep 2026 pukul 20:30 FC Barcelona vs Anadolu Efes Palau Blaugrana, Barcelona Tiket 24 Sep 2026 pukul 20:45 LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv LDLC Arena, Lyon Tiket 25 Sep 2026 pukul 20:00 Beşiktaş vs Valencia Basket Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Tiket 25 Sep 2026 pukul 20:45 Fenerbahce vs Virtus Bologna Ulker Sports Arena, Istanbul Tiket 25 Sep 2026 pukul 20:45 KK Partizan vs Olimpia Milano Belgrade Arena, Belgrade Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:00 Dubai Basketball vs FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:00 Anadolu Efes vs Real Madrid Basketball Development Centre, Istanbul Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:00 Žalgiris Kaunas vs Olympiacos Žalgirio Arena, Kaunas Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:45 Fenerbahce vs Bayern Munich Ulker Sports Arena, Istanbul Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:00 Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv Belgrade Arena, Belgrade Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:30 Olimpia Milano vs Virtus Bologna Mediolanum Forum, Milan Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:30 Valencia Basket vs Saski Baskonia Roig Arena, Valencia Tiket 29 Sep 2026 pukul 20:45 Paris Basketball vs KK Partizan adidas arena, Paris Tiket 30 Sep 2026 pukul 21:05 Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Tiket 30 Sep 2026 pukul 21:15 Panathinaikos vs LDLC ASVEL Telekom Center, Athens Tiket 1 Okt 2026 pukul 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid Shlomo Group Arena, Tel Aviv Tiket 1 Okt 2026 pukul 20:00 Crvena zvezda vs Anadolu Efes Belgrade Arena, Belgrade Tiket 1 Okt 2026 pukul 20:30 Virtus Bologna vs Olympiacos SuperTennis Arena, Bologna Tiket 1 Okt 2026 pukul 20:45 Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas adidas arena, Paris Tiket 2 Okt 2026 pukul 20:00 Beşiktaş vs FC Barcelona Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Tiket 2 Okt 2026 pukul 20:45 Fenerbahce vs Dubai Basketball Ulker Sports Arena, Istanbul Tiket 2 Okt 2026 pukul 20:00 LDLC ASVEL vs Valencia Basket LDLC Arena, Lyon Tiket 2 Okt 2026 pukul 20:00 Bayern Munich vs KK Partizan BMW Park, Munich Tiket 2 Okt 2026 pukul 21:15 Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv Telekom Center, Athens Tiket 2 Okt 2026 pukul 20:30 Saski Baskonia vs Olimpia Milano Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Tiket 7 Okt 2026 pukul 20:45 Paris Basketball vs LDLC ASVEL Adidas Arena, Paris Tiket 8 Okt 2026 pukul 20:00 Dubai Basketball vs Crvena zvezda Coca-Cola Arena, Dubai Tiket 8 Okt 2026 pukul 20:00 Bayern Munich vs Virtus Bologna BMW Park, Munich Tiket 8 Okt 2026 pukul 21:00 Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Tiket 8 Okt 2026 pukul 21:15 Panathinaikos vs Fenerbahce Telekom Center, Athens Tiket 8 Okt 2026 pukul 20:30 Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv Roig Arena, Valencia Tiket 8 Okt 2026 pukul 20:45 Real Madrid vs KK Partizan Movistar Arena, Madrid Tiket 9 Okt 2026 pukul 21:15 Olympiacos vs Anadolu Efes Peace and Friendship Stadium, Piraeus Tiket 9 Okt 2026 pukul 20:30 FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas Palau Blaugrana, Barcelona Tiket 9 Okt 2026 pukul 20:30 Saski Baskonia vs Beşiktaş Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Tiket

Di mana membeli tiket EuroLeague Basketball?

Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Euroleague Basketball dan loket resmi masing-masing klub tuan rumah. Platform ini berfungsi sebagai distributor utama untuk tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket EuroLeague Basketball?

Harga tiket standar di portal resmi klub tuan rumah biasanya mulai dari $20 untuk kursi upper-tier dengan akses masuk umum, dengan variasi bergantung pada kota tuan rumah, kategori pertandingan, dan lawan.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang EuroLeague Basketball

Euroleague Basketball adalah kompetisi klub basket profesional utama Eropa, yang secara luas dianggap sebagai liga paling kompetitif di luar NBA. Liga ini menggunakan format jadwal penuh round-robin yang dilanjutkan dengan laga Play-In, seri Playoff best-of-five, dan Final Four yang spektakuler sebagai penutup musim.

Hal-hal penting turnamen dan aturan yang perlu diketahui meliputi: