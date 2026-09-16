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EuroleagueGetty Images
Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

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Cara mendapatkan tiket EuroLeague Basketball 2026/2027: Tanggal, harga, informasi jadwal, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Berikut cara mendapatkan tiket EuroLeague Basketball dengan tepat

EuroLeague Basketball menampilkan 20 klub elite Eropa dan internasional yang bersaing dalam musim reguler 38 putaran yang berat mulai 24 September 2026. Kompetisi ini menampilkan talenta kelas dunia, rivalitas sengit, dan atmosfer arena yang tak tertandingi di venue ikonik di seluruh dunia.

Dari duel antarkekuatan bersejarah hingga bentrokan Play-In dan Playoff berisiko tinggi, setiap pertandingan memiliki arti yang sangat besar. Para penggemar dapat menantikan tim-tim basket raksasa seperti Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, dan Fenerbahce bersaing demi kejayaan kontinental.

GOAL menyediakan semua detail yang Anda butuhkan untuk mengamankan kursi Anda untuk aksi EuroLeague papan atas. Temukan tanggal pertandingan, outlet tiket resmi, opsi pasar sekunder, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan EuroLeague Basketball digelar?

Tanggal & waktu

Pertandingan

Lokasi

Tiket

24 Sep 2026 pukul 20:00

Dubai Basketball vs Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubai

Tiket

24 Sep 2026 pukul 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Tiket

24 Sep 2026 pukul 20:00

Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrade

Tiket

24 Sep 2026 pukul 21:15

Panathinaikos vs Paris Basketball

Telekom Center, Athens

Tiket

24 Sep 2026 pukul 20:30

Saski Baskonia vs Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Tiket

24 Sep 2026 pukul 20:30

FC Barcelona vs Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barcelona

Tiket

24 Sep 2026 pukul 20:45

LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lyon

Tiket

25 Sep 2026 pukul 20:00

Beşiktaş vs Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Tiket

25 Sep 2026 pukul 20:45

Fenerbahce vs Virtus Bologna

Ulker Sports Arena, Istanbul

Tiket

25 Sep 2026 pukul 20:45

KK Partizan vs Olimpia Milano

Belgrade Arena, Belgrade

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:00

Dubai Basketball vs FC Barcelona

Coca-Cola Arena, Dubai

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:00

Anadolu Efes vs Real Madrid

Basketball Development Centre, Istanbul

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:00

Žalgiris Kaunas vs Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:45

Fenerbahce vs Bayern Munich

Ulker Sports Arena, Istanbul

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:00

Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrade

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:30

Olimpia Milano vs Virtus Bologna

Mediolanum Forum, Milan

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:30

Valencia Basket vs Saski Baskonia

Roig Arena, Valencia

Tiket

29 Sep 2026 pukul 20:45

Paris Basketball vs KK Partizan

adidas arena, Paris

Tiket

30 Sep 2026 pukul 21:05

Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Tiket

30 Sep 2026 pukul 21:15

Panathinaikos vs LDLC ASVEL

Telekom Center, Athens

Tiket

1 Okt 2026 pukul 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Tiket

1 Okt 2026 pukul 20:00

Crvena zvezda vs Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrade

Tiket

1 Okt 2026 pukul 20:30

Virtus Bologna vs Olympiacos

SuperTennis Arena, Bologna

Tiket

1 Okt 2026 pukul 20:45

Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas

adidas arena, Paris

Tiket

2 Okt 2026 pukul 20:00

Beşiktaş vs FC Barcelona

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Tiket

2 Okt 2026 pukul 20:45

Fenerbahce vs Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Istanbul

Tiket

2 Okt 2026 pukul 20:00

LDLC ASVEL vs Valencia Basket

LDLC Arena, Lyon

Tiket

2 Okt 2026 pukul 20:00

Bayern Munich vs KK Partizan

BMW Park, Munich

Tiket

2 Okt 2026 pukul 21:15

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Athens

Tiket

2 Okt 2026 pukul 20:30

Saski Baskonia vs Olimpia Milano

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Tiket

7 Okt 2026 pukul 20:45

Paris Basketball vs LDLC ASVEL

Adidas Arena, Paris

Tiket

8 Okt 2026 pukul 20:00

Dubai Basketball vs Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubai

Tiket

8 Okt 2026 pukul 20:00

Bayern Munich vs Virtus Bologna

BMW Park, Munich

Tiket

8 Okt 2026 pukul 21:00

Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Tiket

8 Okt 2026 pukul 21:15

Panathinaikos vs Fenerbahce

Telekom Center, Athens

Tiket

8 Okt 2026 pukul 20:30

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valencia

Tiket

8 Okt 2026 pukul 20:45

Real Madrid vs KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Tiket

9 Okt 2026 pukul 21:15

Olympiacos vs Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Piraeus

Tiket

9 Okt 2026 pukul 20:30

FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barcelona

Tiket

9 Okt 2026 pukul 20:30

Saski Baskonia vs Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Tiket

Di mana membeli tiket EuroLeague Basketball?

Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Euroleague Basketball dan loket resmi masing-masing klub tuan rumah. Platform ini berfungsi sebagai distributor utama untuk tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket EuroLeague Basketball?

Harga tiket standar di portal resmi klub tuan rumah biasanya mulai dari $20 untuk kursi upper-tier dengan akses masuk umum, dengan variasi bergantung pada kota tuan rumah, kategori pertandingan, dan lawan.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang EuroLeague Basketball

Euroleague Basketball adalah kompetisi klub basket profesional utama Eropa, yang secara luas dianggap sebagai liga paling kompetitif di luar NBA. Liga ini menggunakan format jadwal penuh round-robin yang dilanjutkan dengan laga Play-In, seri Playoff best-of-five, dan Final Four yang spektakuler sebagai penutup musim.

Hal-hal penting turnamen dan aturan yang perlu diketahui meliputi:

  • Musim reguler berlangsung selama 38 putaran dari akhir September hingga pertengahan April.
  • Enam tim teratas lolos langsung ke Playoff, sementara tim peringkat 7 hingga 10 bersaing di Play-In Showdown.
  • Pemenang dari seri perempat-final best-of-five berhak meraih tempat di akhir pekan Final Four yang bergengsi.
  • Laga derby dengan permintaan tinggi dan pertandingan besar cepat terjual habis melalui kanal resmi, sehingga pemesanan lebih awal menjadi hal yang penting.

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