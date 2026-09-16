EuroLeague Basketball menampilkan 20 klub elite Eropa dan internasional yang bersaing dalam musim reguler 38 putaran yang berat mulai 24 September 2026. Kompetisi ini menampilkan talenta kelas dunia, rivalitas sengit, dan atmosfer arena yang tak tertandingi di venue ikonik di seluruh dunia.
Dari duel antarkekuatan bersejarah hingga bentrokan Play-In dan Playoff berisiko tinggi, setiap pertandingan memiliki arti yang sangat besar. Para penggemar dapat menantikan tim-tim basket raksasa seperti Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, dan Fenerbahce bersaing demi kejayaan kontinental.
GOAL menyediakan semua detail yang Anda butuhkan untuk mengamankan kursi Anda untuk aksi EuroLeague papan atas. Temukan tanggal pertandingan, outlet tiket resmi, opsi pasar sekunder, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.
Kapan EuroLeague Basketball digelar?
Tanggal & waktu
Pertandingan
Lokasi
Tiket
24 Sep 2026 pukul 20:00
Dubai Basketball vs Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubai
24 Sep 2026 pukul 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24 Sep 2026 pukul 20:00
Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrade
24 Sep 2026 pukul 21:15
Panathinaikos vs Paris Basketball
Telekom Center, Athens
24 Sep 2026 pukul 20:30
Saski Baskonia vs Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24 Sep 2026 pukul 20:30
FC Barcelona vs Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barcelona
24 Sep 2026 pukul 20:45
LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lyon
25 Sep 2026 pukul 20:00
Beşiktaş vs Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
25 Sep 2026 pukul 20:45
Fenerbahce vs Virtus Bologna
Ulker Sports Arena, Istanbul
25 Sep 2026 pukul 20:45
KK Partizan vs Olimpia Milano
Belgrade Arena, Belgrade
29 Sep 2026 pukul 20:00
Dubai Basketball vs FC Barcelona
Coca-Cola Arena, Dubai
29 Sep 2026 pukul 20:00
Anadolu Efes vs Real Madrid
Basketball Development Centre, Istanbul
29 Sep 2026 pukul 20:00
Žalgiris Kaunas vs Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29 Sep 2026 pukul 20:45
Fenerbahce vs Bayern Munich
Ulker Sports Arena, Istanbul
29 Sep 2026 pukul 20:00
Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrade
29 Sep 2026 pukul 20:30
Olimpia Milano vs Virtus Bologna
Mediolanum Forum, Milan
29 Sep 2026 pukul 20:30
Valencia Basket vs Saski Baskonia
Roig Arena, Valencia
29 Sep 2026 pukul 20:45
Paris Basketball vs KK Partizan
adidas arena, Paris
30 Sep 2026 pukul 21:05
Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30 Sep 2026 pukul 21:15
Panathinaikos vs LDLC ASVEL
Telekom Center, Athens
1 Okt 2026 pukul 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
1 Okt 2026 pukul 20:00
Crvena zvezda vs Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrade
1 Okt 2026 pukul 20:30
Virtus Bologna vs Olympiacos
SuperTennis Arena, Bologna
1 Okt 2026 pukul 20:45
Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas
adidas arena, Paris
2 Okt 2026 pukul 20:00
Beşiktaş vs FC Barcelona
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
2 Okt 2026 pukul 20:45
Fenerbahce vs Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Istanbul
2 Okt 2026 pukul 20:00
LDLC ASVEL vs Valencia Basket
LDLC Arena, Lyon
2 Okt 2026 pukul 20:00
Bayern Munich vs KK Partizan
BMW Park, Munich
2 Okt 2026 pukul 21:15
Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Athens
2 Okt 2026 pukul 20:30
Saski Baskonia vs Olimpia Milano
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
7 Okt 2026 pukul 20:45
Paris Basketball vs LDLC ASVEL
Adidas Arena, Paris
8 Okt 2026 pukul 20:00
Dubai Basketball vs Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubai
8 Okt 2026 pukul 20:00
Bayern Munich vs Virtus Bologna
BMW Park, Munich
8 Okt 2026 pukul 21:00
Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
8 Okt 2026 pukul 21:15
Panathinaikos vs Fenerbahce
Telekom Center, Athens
8 Okt 2026 pukul 20:30
Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valencia
8 Okt 2026 pukul 20:45
Real Madrid vs KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
9 Okt 2026 pukul 21:15
Olympiacos vs Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Piraeus
9 Okt 2026 pukul 20:30
FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barcelona
9 Okt 2026 pukul 20:30
Saski Baskonia vs Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
Di mana membeli tiket EuroLeague Basketball?
Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Euroleague Basketball dan loket resmi masing-masing klub tuan rumah. Platform ini berfungsi sebagai distributor utama untuk tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.
Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.
Berapa harga tiket EuroLeague Basketball?
Harga tiket standar di portal resmi klub tuan rumah biasanya mulai dari $20 untuk kursi upper-tier dengan akses masuk umum, dengan variasi bergantung pada kota tuan rumah, kategori pertandingan, dan lawan.
Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang EuroLeague Basketball
Euroleague Basketball adalah kompetisi klub basket profesional utama Eropa, yang secara luas dianggap sebagai liga paling kompetitif di luar NBA. Liga ini menggunakan format jadwal penuh round-robin yang dilanjutkan dengan laga Play-In, seri Playoff best-of-five, dan Final Four yang spektakuler sebagai penutup musim.
Hal-hal penting turnamen dan aturan yang perlu diketahui meliputi:
- Musim reguler berlangsung selama 38 putaran dari akhir September hingga pertengahan April.
- Enam tim teratas lolos langsung ke Playoff, sementara tim peringkat 7 hingga 10 bersaing di Play-In Showdown.
- Pemenang dari seri perempat-final best-of-five berhak meraih tempat di akhir pekan Final Four yang bergengsi.
- Laga derby dengan permintaan tinggi dan pertandingan besar cepat terjual habis melalui kanal resmi, sehingga pemesanan lebih awal menjadi hal yang penting.