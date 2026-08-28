Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoElche
Book Espanyol vs Elche Tickets
GOAL-e

Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Espanyol vs Elche: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Espanyol
Elche
LaLiga

Espanyol menghadapi Elche di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Espanyol akan menghadapi Elche pada Rabu, 20 September 2026 di RCDE Stadium, Barcelona.

Espanyol memasuki laga ini dengan target memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin penting pada awal musim di klasemen liga. Sementara itu, Elche akan berusaha membalikkan performa terbaru mereka dan meraih kemenangan pertama dalam duel ini sejak Oktober 2021.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Elche, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Espanyol vs Elche di LaLiga?

Espanyol vs Elche akan kick-off di RCDE Stadium, Barcelona, dengan waktu pastinya telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

crest
LaLiga - Pekan 7
RCDE Stadium

Cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Anda dapat membeli tiket Osasuna vs Rayo Vallecano melalui saluran resmi atau platform tiket sekunder tepercaya:

  • Situs resmi CA Osasuna & loket tiket: Tempat utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket kandang adalah langsung melalui portal tiket situs resmi CA Osasuna atau di loket tiket Stadion El Sadar di Pamplona menjelang hari pertandingan. Penjualan resmi untuk publik umumnya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum kick-off setelah anggota klub (socios) menyelesaikan periode prioritas mereka.
  • Agregator pasar sekunder: Jika tiket habis di situs resmi, Anda dapat membandingkan kursi di berbagai pasar penjualan ulang pada platform agregator seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Harga tiket untuk Osasuna vs Rayo Vallecano di Stadion El Sadar bervariasi tergantung pada saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

  • Tiket resmi klub (harga asli): Langsung dari CA Osasuna, harga tiket standar untuk publik umumnya berkisar antara €35 hingga €80 tergantung pada sektornya (tribune belakang gawang, tribun sudut, tribun utama, atau kursi premium tengah).
  • Pasar sekunder: Di situs agregator penjualan ulang tiket seperti StubHub, harga umumnya mulai dari sekitar €42 hingga €50 untuk kursi standar, dengan harga rata-rata bisa lebih tinggi tergantung pada ketersediaan, lokasi tempat duduk, dan permintaan.

Espanyol vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Elche

Espanyol meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, sementara laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Pramusim menghasilkan hasil imbang 3-3 melawan Middlesbrough dan hasil imbang 2-2 melawan Burnley, dengan kekalahan 1-3 dari Coventry City menjadi hasil lainnya. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang di LaLiga dan tiga hasil imbang di pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 23 Agustus, yang terjadi setelah hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna dalam laga pembuka liga mereka. Elche bermain imbang 2-2 dengan Cordoba, 2-2 dengan Al-Ain, dan 0-0 dengan Johor Darul Ta'zim dalam persiapan pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

ESP

ESP - Performa

BUR
S2-2
MID
S3-3
COV
K3-1
LEV
M3-0
RMA
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ELC

ELC - Performa

JDT
S0-0
ALA
S2-2
COR
S2-2
COR
S1-1
BAR
K0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Espanyol vs Elche: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 1 Maret 2026, saat laga di markas Elche berakhir 2-2. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di dataset ini, yang mencakup LaLiga dan Segunda Division, Espanyol menang dua kali dan Elche menang sekali, sementara dua laga lainnya berakhir imbang.

Head to Head

EspanyolSeriElche
3
2
0
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Espanyol vs Elche

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
M
M
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
M
S
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
9
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
K
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
K
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google