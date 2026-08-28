Espanyol akan menghadapi Elche pada Rabu, 20 September 2026 di RCDE Stadium, Barcelona.

Espanyol memasuki laga ini dengan target memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin penting pada awal musim di klasemen liga. Sementara itu, Elche akan berusaha membalikkan performa terbaru mereka dan meraih kemenangan pertama dalam duel ini sejak Oktober 2021.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Elche, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Espanyol vs Elche di LaLiga?

Espanyol vs Elche akan kick-off di RCDE Stadium, Barcelona, dengan waktu pastinya telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 09.00 RCDE Stadium

Cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Anda dapat membeli tiket Osasuna vs Rayo Vallecano melalui saluran resmi atau platform tiket sekunder tepercaya:

Situs resmi CA Osasuna & loket tiket: Tempat utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket kandang adalah langsung melalui portal tiket situs resmi CA Osasuna atau di loket tiket Stadion El Sadar di Pamplona menjelang hari pertandingan. Penjualan resmi untuk publik umumnya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum kick-off setelah anggota klub (socios) menyelesaikan periode prioritas mereka.

Agregator pasar sekunder: Jika tiket habis di situs resmi, Anda dapat membandingkan kursi di berbagai pasar penjualan ulang pada platform agregator seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Harga tiket untuk Osasuna vs Rayo Vallecano di Stadion El Sadar bervariasi tergantung pada saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

Tiket resmi klub (harga asli): Langsung dari CA Osasuna, harga tiket standar untuk publik umumnya berkisar antara €35 hingga €80 tergantung pada sektornya (tribune belakang gawang, tribun sudut, tribun utama, atau kursi premium tengah).

Pasar sekunder: Di situs agregator penjualan ulang tiket seperti StubHub, harga umumnya mulai dari sekitar €42 hingga €50 untuk kursi standar, dengan harga rata-rata bisa lebih tinggi tergantung pada ketersediaan, lokasi tempat duduk, dan permintaan.

Espanyol vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Elche

Espanyol meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, sementara laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Pramusim menghasilkan hasil imbang 3-3 melawan Middlesbrough dan hasil imbang 2-2 melawan Burnley, dengan kekalahan 1-3 dari Coventry City menjadi hasil lainnya. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang di LaLiga dan tiga hasil imbang di pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 23 Agustus, yang terjadi setelah hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna dalam laga pembuka liga mereka. Elche bermain imbang 2-2 dengan Cordoba, 2-2 dengan Al-Ain, dan 0-0 dengan Johor Darul Ta'zim dalam persiapan pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Espanyol vs Elche: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 1 Maret 2026, saat laga di markas Elche berakhir 2-2. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di dataset ini, yang mencakup LaLiga dan Segunda Division, Espanyol menang dua kali dan Elche menang sekali, sementara dua laga lainnya berakhir imbang.