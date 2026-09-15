England menutup rangkaian laga kandang mereka untuk 2026 dengan menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis, 12 November, dalam duel League A, Grup A3 yang juga melibatkan Spanyol dan Ceko. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak England mengalahkan Kroasia 4-2 di Piala Dunia 2026 di Dallas.

Ini adalah laga kandang terakhir dalam musim gugur yang sibuk bagi tim asuhan Thomas Tuchel, setelah partai pembuka melawan Spanyol yang sudah ludes terjual serta kunjungan Ceko pada Oktober. Dengan England ingin menutup fase grup dengan kuat, permintaan untuk stadion penuh saat melawan Kroasia diperkirakan akan tinggi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket England vs Kroasia sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off England vs Kroasia di UEFA Nations League A?

England vs Kroasia akan kick-off di Stadion Wembley, London, dengan informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 Wembley

Di mana membeli tiket England vs Kroasia?

Tiket untuk laga ini pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club (ESTC) dan anggota England+ dalam jendela prapenjualan khusus sebelum penjualan umum dibuka untuk publik yang lebih luas.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk laga ini:

Prapenjualan ESTC – jendela prioritas untuk anggota England Supporters Travel Club sebelum penjualan umum

Prapenjualan England+ – jendela prioritas kedua untuk anggota terdaftar sebelum tiket benar-benar dibuka untuk publik

Harga konsesi – diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, pelajar, dan anak di bawah 16 tahun, plus Family Enclosure khusus

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat laga pembuka England melawan Spanyol sudah habis terjual, pemesanan lebih awal sangat disarankan begitu penjualan umum untuk laga ini juga dibuka.

Berapa harga tiket England vs Kroasia?

Harga resmi melalui England Football dimulai dari £35, dengan tiket dewasa standar tersedia seharga £35, £45, £65, dan £80 tergantung lokasi kursi, serta sejumlah terbatas kursi Level Two yang dibanderol £95 dan £120. Family Enclosure dibanderol £25 untuk dewasa dan £12,50 untuk anak-anak, dengan diskon konsesi £10 untuk usia di atas 65 tahun, pelajar, dan anak di bawah 16 tahun di area lain stadion.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dengan listing pasar sekunder untuk laga ini saat ini dimulai dari sekitar £75.

Seperti laga internasional lain dengan permintaan tinggi, harga dapat berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

England vs Kroasia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa England vs Kroasia

England memenangi empat dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh dalam periode tersebut. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 4-6 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia, hasil yang menegaskan produktivitas serangan mereka sekaligus kerentanan di lini belakang yang terkadang terlihat. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu datang saat melawan Argentina, yang mengakhiri perjalanan Piala Dunia England di semi-final dengan kemenangan 2-1.

Kroasia memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi kekalahan 4-2 dari England di fase grup menjadi kekalahan terberat dalam lima pertandingan tersebut.

England vs Kroasia: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi di fase grup Piala Dunia 2026, saat England menang 4-2 pada Juni. Sebelum itu, England mengalahkan Kroasia 1-0 di Euro 2020. Dalam lima pertemuan terakhir, England memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Kroasia, dengan satu-satunya kemenangan Kroasia terjadi di semi-final Piala Dunia 2018 ketika mereka menang 2-1. Lima pertemuan itu juga mencakup kemenangan England 2-1 dan hasil imbang 0-0, keduanya dari UEFA Nations League 2018-19.



