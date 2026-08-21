Cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Augsburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 pada Minggu, 6 September 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Kedua klub memasuki pertandingan awal musim ini dengan target membangun momentum setelah laga domestik pembuka mereka. Pertemuan Bundesliga sebelumnya pada April 2026 berakhir imbang 1-1 di WWK Arena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Eintracht Frankfurt menjamu Augsburg di Deutsche Bank Park, Frankfurt, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

Bundesliga - Pekan 2 6 Sep 2026 - 11.30 Deutsche Bank Park

Cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 pada Minggu, 6 September 2026, di Volksparkstadion, ikuti saluran resmi dan langkah pembelian tiket terverifikasi berikut:

1. Portal Tiket Resmi HSV (Penjualan utama)

Cara paling aman dan paling dapat diandalkan untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui Hamburger SV:

Situs resmi: Kunjungi HSV Ticketshop.

Prioritas anggota HSV: Anggota resmi klub mendapatkan jendela pembelian lebih awal sebelum penjualan umum dibuka. Laga dengan permintaan tinggi sering kali habis terjual pada masa prapenjualan anggota.

Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa akan dijual secara umum kepada non-anggota secara online.

2. Sektor suporter tim tamu (pendukung Mainz 05)

Jika mendukung 1. FSV Mainz 05 di blok tim tamu:

Mainz 05 Ticketshop: Tiket tim tamu dikelola langsung oleh Mainz 05 dan dijual melalui Mainz 05 Ticketshop resmi. Anggota dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas.

3. Platform tiket sekunder

Jika opsi utama sudah habis terjual, tiket tercantum di mesin pencari tiket dan platform sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Harga resmi tiket pertandingan Bundesliga di Volksparkstadion biasanya dimulai dari sekitar €18 hingga €24 untuk area berdiri, seperti Nordtribüne, dan naik hingga €50 hingga €90+ untuk area tempat duduk, dengan anggota resmi klub menerima akses prioritas ke penjualan utama. Daftar tiket di platform tiket sekunder untuk laga dengan permintaan tinggi umumnya dimulai dari sekitar €60 dan bisa lebih tinggi tergantung lokasi kursi dan permintaan pasar.

Penjualan utama resmi & bursa tiket

Rilis utama: Tiket berdiri standar umumnya dimulai dari sekitar €18–€24 , sementara kategori tempat duduk berkisar antara €35 dan €90 . Anggota resmi klub mendapatkan jendela pemesanan prioritas sebelum penjualan umum.

Bursa tiket klub: Jika penjualan utama habis terjual, pemegang tiket musiman dan anggota klub dapat menjual kembali kursi mereka secara legal di bursa tiket resmi klub dengan harga normal ditambah biaya pemrosesan kecil.

Pasar jual kembali sekunder

Marketplace jual kembali: Di marketplace tiket sekunder, tiket berdiri atau tribun atas level awal umumnya dimulai dari sekitar €60 , sementara kursi premium di area tengah lapangan dan tribun bawah biasanya berkisar dari €100 hingga €250+ tergantung permintaan dan biaya penjual.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Eintracht Frankfurt memasuki laga pembuka Bundesliga dengan catatan pramusim empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 7-0 dari Brentford pada 15 Agustus, hasil yang mengirimkan gelombang kejut ke dalam klub. Sebelumnya, Frankfurt meraih tiga kemenangan beruntun dalam laga persahabatan, termasuk kemenangan 5-1 atas FSV Frankfurt dan kemenangan 2-0 melawan Hull City. Dalam lima pertandingan itu, Frankfurt mencetak 11 gol dan kebobolan 10.

Augsburg menutup pramusim mereka dengan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dari lima pertandingan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Leeds United pada 15 Agustus. Mereka juga mencatat kemenangan 3-2 atas Sassuolo dan membantai Schwaz 15-0 pada periode yang sama. Augsburg mencetak 21 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan 11.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, saat Augsburg menjamu Frankfurt di Bundesliga pada 25 April 2026. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir, Frankfurt unggul dengan dua kemenangan berbanding nihil milik Augsburg, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang. Frankfurt mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu, sedangkan Augsburg mencetak lima.

Klasemen Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Di klasemen Bundesliga saat ini, Augsburg berada di posisi pertama sementara Eintracht Frankfurt menempati posisi keenam.