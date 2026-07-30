Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Super Cup
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern Munich
Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket DFL-Supercup 2026: Dortmund vs Bayern Munich, informasi 22 Agustus, Signal Iduna Park, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Super Cup
Borussia Dortmund
Bayern Munich

Anda bisa saja menuju Dortmund untuk salah satu sorotan dalam kalender sepak bola Jerman

DFL-Supercup (juga dikenal sebagai Franz Beckenbauer Supercup), duel tahunan antara juara Bundesliga dan DFB-Pokal, akan digelar di Dortmund pada 22 Agustus dan Anda bisa memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Karena Bayern Munich menyegel gelar ganda liga dan piala musim lalu untuk ke-14 kalinya dalam sejarah mereka, Dortmund, yang finis kedua di Bundesliga, akan menjadi lawan mereka. Meski BVB memulai laga ini sebagai tim nonunggulan dalam pertemuan terbaru 'Der Klassiker', mereka memiliki keuntungan bermain di kandang, dengan pertandingan berlangsung di Signal Iduna Park.

Ini akan menjadi kali ke-10 dua raksasa Jerman tersebut bersaing memperebutkan gelar Supercup dan Bayern saat ini unggul 5-4. Apakah kita akan kembali disajikan laga klasik Jerman?

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap soal tiket DFL-Supercup, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich digelar?

crest
Super Cup - Final
Signal Iduna Park

Cara membeli tiket DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich

Sebagai klub tuan rumah DFL-Supercup, Borussia Dortmund mengelola fase penjualan tiket resmi melalui 'BVB Ticket Shop'.

Jendela prapenjualan untuk anggota klub Dortmund dibuka pada 10 Juli, dengan prapenjualan terbuka untuk umum dimulai pada 14 Juli.

Fase pendaftaran bagi fan Bayern Munich yang ingin mendapatkan tiket tandang resmi dibuka pada 27 Mei, tepat setelah pengumuman venue. Fan dapat mengajukan permintaan undian melalui FC Bayern Ticket Shop.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau ingin mencari tiket pada saat-saat terakhir, ada baiknya memeriksa pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

Karena DFL-Supercup (Franz Beckenbauer Supercup) diselenggarakan langsung oleh German Football League (DFL), harga diatur ketat agar sepakbola tetap dapat diakses semua orang. Harga resmi tiket untuk acara ini berkisar dari €16,50 hingga €38,50 dan dikategorikan sebagai berikut:

  • Berdiri: €16,50
  • Tiket duduk (Kategori harga 5): €31,90
  • Tiket duduk (Kategori harga 4): €38,50

Pantau portal tiket kedua klub menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich digelar?

Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Ini adalah stadion terbesar di Jerman dan telah menjadi kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974.

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya adalah 81.365 dengan sektor tempat duduk dan berdiri, sedangkan untuk pertandingan internasional, yang hanya menggunakan tempat duduk, kapasitasnya 65.829.

Sudtribune (South Bank) berkapasitas 24.454 adalah tribun berdiri terbesar untuk penonton di sepakbola Eropa. Terkenal karena atmosfer intens yang diciptakannya, tribun selatan itu dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti 'Tembok Kuning'.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park pernah menjadi tuan rumah laga dalam dua Piala Dunia FIFA sebelumnya (1974 & 2006) dan satu Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024), menggelar final Piala UEFA 2001, serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi untuk turnamen dunia dan Eropa.

Siapa pemenang DFL-Supercup terbaru?

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor

2025

Bayern Munich

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

4-3 lewat adu penalti

2023

RB Leipzig

Bayern Munich

3-0

2022

Bayern Munich

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern Munich

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern Munich

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern Munich

2-0

2018

Bayern Munich

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern Munich

Borussia Dortmund

5-4 lewat adu penalti

2016

Bayern Munich

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Semua yang perlu Anda ketahui

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Performa

BVB

BVB - Performa

SVW
M0-2
RWO
M1-3
F95
K2-1
OSA
K1-0
FCT
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCB

FCB - Performa

WOB
M0-1
KOE
M5-1
VFB
M3-0
SVW
K2-1
REG
M0-15
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
25/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Borussia DortmundSeriBayern Munich
1
2
2
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
8Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Borussia Dortmund vs Bayern Munich

Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formasi
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Manajer

  • N. Kovac


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google