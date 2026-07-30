Cara mendapatkan tiket DFL-Supercup 2026: Dortmund vs Bayern Munich, informasi 22 Agustus, Signal Iduna Park, dan lainnya

DFL-Supercup (juga dikenal sebagai Franz Beckenbauer Supercup), duel tahunan antara juara Bundesliga dan DFB-Pokal, akan digelar di Dortmund pada 22 Agustus dan Anda bisa memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Karena Bayern Munich menyegel gelar ganda liga dan piala musim lalu untuk ke-14 kalinya dalam sejarah mereka, Dortmund, yang finis kedua di Bundesliga, akan menjadi lawan mereka. Meski BVB memulai laga ini sebagai tim nonunggulan dalam pertemuan terbaru 'Der Klassiker', mereka memiliki keuntungan bermain di kandang, dengan pertandingan berlangsung di Signal Iduna Park.

Ini akan menjadi kali ke-10 dua raksasa Jerman tersebut bersaing memperebutkan gelar Supercup dan Bayern saat ini unggul 5-4. Apakah kita akan kembali disajikan laga klasik Jerman?

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap soal tiket DFL-Supercup, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich digelar?

Super Cup - Final 22 Agu 2026 - 14.30 Signal Iduna Park

Cara membeli tiket DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich

Sebagai klub tuan rumah DFL-Supercup, Borussia Dortmund mengelola fase penjualan tiket resmi melalui 'BVB Ticket Shop'.

Jendela prapenjualan untuk anggota klub Dortmund dibuka pada 10 Juli, dengan prapenjualan terbuka untuk umum dimulai pada 14 Juli.

Fase pendaftaran bagi fan Bayern Munich yang ingin mendapatkan tiket tandang resmi dibuka pada 27 Mei, tepat setelah pengumuman venue. Fan dapat mengajukan permintaan undian melalui FC Bayern Ticket Shop.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau ingin mencari tiket pada saat-saat terakhir, ada baiknya memeriksa pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

Karena DFL-Supercup (Franz Beckenbauer Supercup) diselenggarakan langsung oleh German Football League (DFL), harga diatur ketat agar sepakbola tetap dapat diakses semua orang. Harga resmi tiket untuk acara ini berkisar dari €16,50 hingga €38,50 dan dikategorikan sebagai berikut:

Berdiri : €16,50

Tiket duduk ( Kategori harga 5 ) : €31,90

Tiket duduk (Kategori harga 4) : €38,50

Pantau portal tiket kedua klub menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich digelar?

Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Ini adalah stadion terbesar di Jerman dan telah menjadi kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974.

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya adalah 81.365 dengan sektor tempat duduk dan berdiri, sedangkan untuk pertandingan internasional, yang hanya menggunakan tempat duduk, kapasitasnya 65.829.

Sudtribune (South Bank) berkapasitas 24.454 adalah tribun berdiri terbesar untuk penonton di sepakbola Eropa. Terkenal karena atmosfer intens yang diciptakannya, tribun selatan itu dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti 'Tembok Kuning'.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park pernah menjadi tuan rumah laga dalam dua Piala Dunia FIFA sebelumnya (1974 & 2006) dan satu Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024), menggelar final Piala UEFA 2001, serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi untuk turnamen dunia dan Eropa.

Siapa pemenang DFL-Supercup terbaru?

Tahun Pemenang Runner-up Skor 2025 Bayern Munich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 lewat adu penalti 2023 RB Leipzig Bayern Munich 3-0 2022 Bayern Munich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Munich 2-0 2018 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern Munich Borussia Dortmund 5-4 lewat adu penalti 2016 Bayern Munich Borussia Dortmund 2-0

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